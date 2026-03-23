Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

„Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban” – írja hétfő reggeli cikkében a Mandiner.

De miről szól ez az egész, mi is történt eddig?

A Washington Post cikkéből indult a botrány

A múlt héten a Jeff Bezos amerikai milliárdos tulajdonában lévő, nagy múltú amerikai lap, a The Washinton Post többek között azt írta egy cikkében: egy Orbán Viktor elleni, megrendezett merénylet ötlete is felmerült az orosz Külső Hírszerző Szolgálat egyik egységénél, hogy így segítsék Magyarországon a Fidesz kampányát. Az állításokat a magyar kormány élesen visszautasította és „ukránpárti propagandának” minősítette. Szijjártó Péter például a Facebook-oldalán közzétett videóban „minden eddigi képzeletet alulmúlóan esztelen összeesküvés-elméletnek” nevezte a lap állításait. Szerinte a Tisza Párt és megbízóik megijedtek a kormányoldal sikereitől. Moszkva is cáfolta a lap értesüléseit. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a The Washington Postnak nyilatkozva azt mondta, „ez a dezinformáció újabb példája”.

The Washington Post: magyar szivárogtatás az oroszoknak?

Ugyanennek a Washington Post-cikknek volt egy olyan állítása is, hogy a lap forrása szerint Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az európai uniós ülések szüneteiben rendszeresen egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, így az orosz vezetés lényegében évek óta minden EU-s ügyről azonnal információhoz jutott. A cikk azt is megemlíti, hogy azóta, amióta 2022-ben Oroszország megtámadta Ukrajnát, Szijjártó Péter 16 alkalommal tett hivatalos látogatást Moszkvába, utoljára néhány hete, március 4-én, amikor még Vlagyimir Putyin elnök is fogadta.

A cikkre többek között az Orbán-kormánnyal nem szimpatizáló Donald Tusk lengyel kormányfő is reagált: azt írta, „Az a hír, hogy Orbán emberei minden részletében tájékoztatják Moszkvát az Európai Tanács üléseiről, senkit sem érhet meglepetésként. Már régóta voltak gyanúink ezzel kapcsolatban. Ez az egyik oka annak, hogy csak akkor szólalok fel, amikor feltétlenül szükséges, és csak annyit mondok, amennyi szükséges.”

Szijjártó Péter: hazugságok és álhírek

Tusk nyilatkozatára Szijjártó Péter is reagált, Facebook-oldalán azt írta: „ahelyett, hogy hazugságokat és álhíreket terjesztene, jöjjön el Budapestre és támogassa az ellenzéket! Legutóbb bejött… nekünk…”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt mondta: „Az, hogy a magyar külügyminiszter, Szergej Lavrov jóbarátja, minden uniós ülésről szinte percenként jelent az oroszoknak, az nettó hazaárulás. Nemcsak a hazáját, hanem Európát árulta el ez az ember.”

Mandiner: titkosszolgálati akció zajlik Szijjártó Péter ellen

Hétfőn reggel hosszú cikket tett közzé a Mandiner, amelyben azt írták: „Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban.”

A cikk szerint „Titokzatos e-mailt kapott a Mandiner egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól”.

Mint a Mandiner írja, „a levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:

A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.

Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.

Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.”

A Mandiner azt írja, hogy a birtokába jutott felvételen Panyi Szabolcs újságíró beszélget bizalmasan egy hölggyel, akinek elmondja, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós ország állami szervével, amelynek megadta Szijjártó Péter külügyminiszter és a beszélgetőtárs hölgy telefonszámát is, így a külföldi szolgálatnak lehetősége nyílik megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Panyi úgy fogalmaz, hogy „én megadtam nekik (szerk.: az európai uniós ország állami szervének) két számot. Mondták, hogy ők is ezt a két számot látják. (...) Tőled kértem el a számaidat. A te számodat meg a Péterét.” A Mandiner cikke szerint a beszélgetőtárs rákérdez Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.

Mandiner: lehallgatták Szijjártó Pétert

A Mandiner szerint a párbeszédből az is egyértelmű, hogy a meg nem nevezett külföldi állami szerv megfigyelte Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit, tudott arról, hogy a magyar külügyminisztert ki hívja, ő kit hív. Ahogy Panyi fogalmaz, „ez úgy működik, hogy figyelnek egy számot, és nekik az van meg, hogy az a szám kivel beszélt, és azt látják, hogy ki hívja azt a számot vagy az a szám kit hív”

.A Mandiner ezután hosszan részletezi Panyi Szabolcs külföldi kapcsolatait és Orbán Anitával, a Tisza külügyminiszter-jelöltjével való kapcsolatát.

A Mandiner cikkére reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, majd Orbán Viktor minsizterelnök is.

Szijjártó Péter: ukrán érdekek miatt hallgattak le

Szijjártó Péter egy Facebook-videóban reagált, a kísérőszöveg szerint „Döbbenet, így működnek: magyar „újságírók”, külföldi szolgálatok, ukrán érdekek”. A videóban azt mondta: „a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró Orbán Anita barátja, a Tisza legbelső köreihez tartozik.”

„Az első szó, ami eszembe jut, az a döbbenet. Döbbenet, hogy egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatott le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”

– mondta Szijjártó Péter. A külügyminiszter úgy fogalmaz: ez az újságíró dönthetné el, kik dolgozhatnának egy Tisza Párt-i külügyminisztériumban. „Ebből látszik, hogy hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma” – mondta, hozzátéve: az említett, külföldi kapcsolatokkal rendelkező személy akár döntéshozó pozícióba is kerülhetne, és hozzáférhetne minden érzékeny kormányzati anyaghoz. A miniszter szerint ez közvetlen veszélyt jelentene Magyarország függetlenségére.

Orbán Viktor: vizsgálat indul Szijjártó Péter lehallgatása ügyében

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a Fecebookon. A videója melletti szöveg szerint

„Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki.”

Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen

A kormányzati reakciókra Panyi Szabolcs újságíró is válaszolt egy hosszú Facebook-posztban, amelyben közéttett egy állítólagos lehallgatott hosszú beszélgetést is Szergaj Lavrov orosz és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter között. A 2020. februári beszélgetés lényege az, hogy Szijjártó Péter az oroszok segítségét kéri a Szlovákiában éppen zajló választási kampányban, hogy a magyar kormány által favorizált koalíció kormányozhasson Szlovákiában.

„Már évek óta gyűjtöm az anyagokat és bizonyítékokat arra, amit nemrég a Washington Post is megírt: hogy Szijjártó Péter folyamatosan szivárogtat Szergej Lavrovnak és az oroszoknak európai uniós tanácskozásokról – írja Panyi Szabolcs. Posztja szerint a fenti beszélgetést egy európai uniós ország nemzetbiztonsági szolgálata rögzítette.

Panyi Szabolcs szerint „előfordul, hogy Szijjártó a tanácskozás szünetében kimegy, és gyakorlatilag élőben tájékoztatja a teremben elhangzottakról orosz kollégáját. Ez gyakorlatilag teljesen köztudott a legfelső európai politikai körökben, mivel Szijjártó ráadásul nyílt vonalon beszél Lavrovval. Magyar kollégái hiába figyelmeztették évek óta, hogy ne nyílt vonalon beszéljen, Szijjártó mégis ezt teszi.”

Panyi Szabolcs a posztban azt elismeri, hogy átadta valakiknek Szijjártó telefonszámát, és azt is elismeri, hogy ő hallható azon a hangfelvételen, amit a Mandiner hozott nyilvánosságra. Panyi állítása szerint ez csak úgy történhetett meg, hogy őt lehallgatták.