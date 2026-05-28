Sir David Beckham motoron érkezik a BL-döntőre

A Killers lesz a döntő nyitóműsorának fő fellépője. Bemutatnak egy rövid videót, amelyen a Killers Sir David Beckhammel szerepel, a címe: A verseny elkezdődik. Brandon Flowers énekes autóval, Beckham motoron indul, hogy eljussanak a szezon legjobban várt mérkőzésére. (A videó itt tekinthető meg.)

György Ádám világhírű magyar koncertzongorista játssza majd az UEFA Bajnokok Ligája himnuszát, akárcsak két éve, az isztambuli döntő előtt. Az 1982-ben Budapesten született, Liszt Ferenc-díjas művész a New York-i Carnegie Hall rendszeres fellépője, fellépett a 2012-es labdarúgó-Eb varsói megnyitóünnepségén is.

A BL-trófeából akad néhány másolat is, a különböző attrakciók kedvéért, az igazi, amelyet átvesz majd a győztes csapatkapitánya, 73,5 cm magas és 7,5 kg súlyú. Jürg Stadelmann svájci ékszerész a készítője.