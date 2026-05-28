London, 2016. június 14.David Beckham, az angol labdarúgó-válogatott egykori csapatkapitánya érkezik a londoni füvespályás tenisztornára 2016. június 14-én. A bajnokságot idén június 13. és 19. között rendezik az angol fővárosban. (MTI/EPA/Hannah McKay)
Nyitókép: MTI/EPA/Hannah McKay

Sir David Beckham motoron érkezik a BL-döntőre

Infostart

A következő napokban a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre fókuszál a futballvilág. Három érdekesség a szombaton a Puskás Arénában este 6 órakor kezdődő PSG–Arsenal -érkőzés kapcsán.

A Killers lesz a döntő nyitóműsorának fő fellépője. Bemutatnak egy rövid videót, amelyen a Killers Sir David Beckhammel szerepel, a címe: A verseny elkezdődik. Brandon Flowers énekes autóval, Beckham motoron indul, hogy eljussanak a szezon legjobban várt mérkőzésére. (A videó itt tekinthető meg.)

György Ádám világhírű magyar koncertzongorista játssza majd az UEFA Bajnokok Ligája himnuszát, akárcsak két éve, az isztambuli döntő előtt. Az 1982-ben Budapesten született, Liszt Ferenc-díjas művész a New York-i Carnegie Hall rendszeres fellépője, fellépett a 2012-es labdarúgó-Eb varsói megnyitóünnepségén is.

A BL-trófeából akad néhány másolat is, a különböző attrakciók kedvéért, az igazi, amelyet átvesz majd a győztes csapatkapitánya, 73,5 cm magas és 7,5 kg súlyú. Jürg Stadelmann svájci ékszerész a készítője.

Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik

Bejelentette: rövidesen benyújtja hivatalosan az EB elnökének és az ET elnökének is Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, de szerinte ez sem meglepetés, mert fontos vállalásuk volt, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal felállítása a korrupció elleni küzdelem jegyében.
 

Új korszakba lépnek a fintech felforgatók, az AI-boom felpörgeti a bankokat

Berobbant az AI a bankokba, a fintechek felnőttek és a bankokra támadtak, a szabályozók szórják az IT-feladatokat, a csalók is támadnak miközben a folyamatos innovációs kényszer és a hatékonysági verseny is nyomja a bankok vállát. Hogyan forgatja fel a mindennapi bankolást, a befektetéseket az AI-boom, mi lesz a következő nagy durranás? Hol segítenek az AI-agentek? Terjed a qvik, de meddig juthat? Hogyan javulhat tovább a digitális UX? Banki felsővezetők, IT-döntéshozók, a top tanácsadók, fintech guruk és a legfontosabb banki IT-beszállítók vitatják meg a legforróbb banki IT és fintech trendeket. A rendezvény legfontosabb eseményeiről a nap folyamán ebben a cikkünkben tudósítunk.

Vége lehet az idegtépő jegyvásárlásnak: egyetlen merész húzással tennék pofonegyszerűvé a külföldi utazást, ennek rengeteg utas fog örülni

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

