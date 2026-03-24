2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Door handle
Nyitókép: Photographer, Basak Gurbuz Derma

Ülésezik a nemzetbiztonsági bizottság a lehallgatási ügy miatt

Zárt ülésen tárgyalják meg az elmúlt napok külföldi beavatkozással, lehallgatással, szivárogtatással kapcsolatos információit a parlament nemzetbiztonsági bizottságában. Orbán Viktor elégtételt helyezett kilátásba.

Mint Orbán Viktor kormányfő Kecskeméten, a hétfőn tartott utcafórumán elmondta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lehallgatása „szégyen és elfogadhatatlan”, és közölte, hogy elégtételt fognak venni érte.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, szövevényes, több szálon futó ügy bontakozott ki egy The Washington Post cikksorozatból, valamint egy, a Mandiner által megszerzett hangfelvételből. Előbbi a külgazdasági és külügyminiszter állítólagos, Oroszország irányába történő szivárogtatását feszegeti, utóbbi szerint Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és komoly titkosszolgálati akció zajlik Szijjártó Péter ellen. Cikkeinket az ügyben itt olvashatja.

A Fidesz-frakció Facebook-posztja szerint az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága kedden 14 órakor zárt ülést tart. A zárt forma arra utal, hogy érzékeny információk is szóba kerülhetnek, ugyanakkor a Magyar Nemzet cikke szerint Sas Zoltán, a bizottság elnöke azt ígérte, ha lesznek olyan részletek, amelyeket megoszthatnak, közzéteszik majd.

Az ülés lényegi részletei azonban várhatóan nem lesznek nyilvánosak, hiszen a testület ilyenkor jellemzően a titkosszolgálatok beszámolóit is meghallgatja.

Mint az Index emlékeztet, a vizsgálat célja annak tisztázása lehet, hogy valóban történt-e külföldi beavatkozás. Az is kérdés, hogy milyen szerepe lehetett magyar szereplőknek.

Tömeges boltbezárást jelentett be a Kik

A KiK német ruházati diszkontlánc idén mintegy 300 üzletét zárja be Európa-szerte. Ezzel párhuzamosan mindössze 75 új boltot nyitnak, így az év végére nettó 225-tel csökken az egységek száma - írja a Retail Detail.

Mi történt? Kivették Alonsót a Japán Nagydíjról, megszólalt a spanyol világbajnok

A pénteki szabadedzésen az Aston Martin harmadik számú versenyzője, az amerikai Jak Crawford ül be a spanyol klasszis kocsijába.

Israel and Iran continue to strike each other after US says plans for talks with Tehran remain 'fluid'

Donald Trump says he delayed strikes on energy targets after "productive" conversations with Tehran, but Iran said suggestions of such talks were "fake news".

