Ülésezik a nemzetbiztonsági bizottság a lehallgatási ügy miatt

Mint Orbán Viktor kormányfő Kecskeméten, a hétfőn tartott utcafórumán elmondta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lehallgatása „szégyen és elfogadhatatlan”, és közölte, hogy elégtételt fognak venni érte.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, szövevényes, több szálon futó ügy bontakozott ki egy The Washington Post cikksorozatból, valamint egy, a Mandiner által megszerzett hangfelvételből. Előbbi a külgazdasági és külügyminiszter állítólagos, Oroszország irányába történő szivárogtatását feszegeti, utóbbi szerint Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és komoly titkosszolgálati akció zajlik Szijjártó Péter ellen. Cikkeinket az ügyben itt olvashatja.

A Fidesz-frakció Facebook-posztja szerint az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága kedden 14 órakor zárt ülést tart. A zárt forma arra utal, hogy érzékeny információk is szóba kerülhetnek, ugyanakkor a Magyar Nemzet cikke szerint Sas Zoltán, a bizottság elnöke azt ígérte, ha lesznek olyan részletek, amelyeket megoszthatnak, közzéteszik majd.

Az ülés lényegi részletei azonban várhatóan nem lesznek nyilvánosak, hiszen a testület ilyenkor jellemzően a titkosszolgálatok beszámolóit is meghallgatja.

Mint az Index emlékeztet, a vizsgálat célja annak tisztázása lehet, hogy valóban történt-e külföldi beavatkozás. Az is kérdés, hogy milyen szerepe lehetett magyar szereplőknek.