2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója beszédet mond a szervezet 24. Országos Adventi Pénzadománygyűjtése meghirdetése alkalmából tartott sajtótájékoztatón Budapesten, az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Koordinációs és Önkéntesképző Központjában 2019. december 1-jén.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Három és fél évtized után vezetőváltás az ökumenikus segélyszervezetnél

Infostart / MTI

Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet.

Szerdán tartotta évi rendes közgyűlését a fennállásának 35. évfordulóját idén ünneplő segélyszervezet. Mint közölték, a szervezet 2025-ös évéről szóló beszámoló elfogadása után Lehel László, aki az 1991-es megalakulása óta vezeti a szervezetet, az eddigi bizalmat megköszönve bejelentette, hogy lemond. A közgyűlés a felügyelőbizottság előzetes támogatását megerősítve egyhangúlag Gáncs Kristófot választotta meg az Ökumenikus Segélyszervezet új elnökének.

A közleményben idézték Szent-Iványi Ilona unitárius lelkészt, a felügyelőbizottság elnökét, aki a segélyszervezet teljes közössége nevében a 1991-ben létrejött és máig ható összefogás üzenetére hívta fel a figyelmet, amelyben az egyházak különbözőségeiken felülemelkedve, a keresztény szolidaritás közös alapértékétől vezérelve indították útjára a szervezetet. Az idei évforduló arra is alkalom, hogy hálát adjanak az összefogásért, amelynek köszönhetően a segélyszervezet mára Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált.

A felügyelőbizottság elnöke köszönetet mondott Lehel László három és fél évtizedes szolgálatáért. Hangsúlyozta:

megkérdőjelezhetetlen teljesítmény, hogy az egykor kis szervezet az eltelt 35 évben megannyi természeti katasztrófa, háború, járványhelyzet és társadalmi kihívás között helytállva, a professzionális segítségnyújtás hiteles, meghatározó képviselőjévé tudott válni,

amely az egyházak, illetve Magyarország kinyújtott karjaként emberek millióinak nyújtott hatékony segítséget. Miközben a segélyszervezet itthon országos jelenlétet épített ki, a nemzetközi közösség megbecsült tagjaként számtalan innovációval gazdagította a magyarországi civil szektort is.

Szent-Iványi Ilona beszélt a szervezetben az elmúlt években tudatosan megvalósított generációváltásról is. Mint mondta, ezt mutatja, hogy Gáncs Kristóf korábbi kommunikációs igazgató előbb elnök-igazgatóhelyettesként, majd ügyvezető igazgatóként fokozatosan kapcsolódott be a szervezet operatív vezetésébe. Ez a felelősségteljes folyamat garantálja, hogy a szervezet eredeti küldetése töretlen hitelességgel, új lapot nyitva, megújuló lendülettel, de változatlan küldetéssel folytatódjon – fogalmazott.

Szent-Iványi Ilona reményteljesnek nevezte, hogy a szervezet új elnöke kezdetektől fogva a közösségépítést tartotta fő küldetésének. Mint mondta, Gáncs Kristóf többgenerációs, ökumenikus szellemiségű lelkészcsaládból érkezve szerteágazó nemzetközi tanulmányokkal a háta mögött csatlakozott 18 éve a segélyszervezethez, egy fiataloknak szóló szemléletformáló program koordinátoraként. A vállalati kapcsolatok terület felépítőjeként, illetve a kommunikációs szakmában is elismert szakemberként nagy szerepe volt abban, hogy az alapító egyházak összefogása az elmúlt években szektorokon, generációkon és politikai szekértáborokon átívelő közösséggé vált.

Múlt évi eredmények

A közleményben írtak a segélyszervezet 2025-ben végzett munkájáról is, eszerint az országos intézményhálózatuk több mint 50 központjának munkatársai mintegy 100 szolgáltatással igyekeznek hathatósan enyhíteni a hozzájuk forduló rászorulók gondjain, az országos segélyközpontjukhoz tavaly 59 ezer segélykérés érkezett. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekekre: több mint 40 intézményükben, mintegy 4150 gyermek felzárkózását segíti Kapaszkodó programjuk. A segélyszervezet tavaly is részt vett a Felzárkózó települések programban, ahol immár 27 helyszínen nyújtanak felzárkózást segítő szolgáltatásokat rászoruló családoknak, 2025-ben összesen több mint 4600 gyermeknek és felnőttnek.

A segélyszervezet tavaly 514 kapcsolati erőszak által érintett számára nyújtott biztonságos menedéket, a szervezet által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat munkatársai pedig 11 ezer hívást kezeltek. A szervezet 2023-tól fenntartója a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnáziumnak, 2025-ben pedig a pátyi Bocskai István Általános Iskolát is fenntartásba vette.

A segélyszervezet nemzetközi humanitárius tevékenységét továbbra is jelentősen meghatározta a 2022-ben kirobbant orosz-ukrán háborútól szenvedők megsegítése, amit mind Ukrajnában, mind a Magyarországra érkező menekültek érdekében tesz. 2025-ben a negyedik éve töretlen segélyprogramban támogatottak száma meghaladta a 940 ezret, a program összköltsége pedig meghaladta a 20 milliárd forintot. Az év folyamán több nemzetközi humanitárius és természeti katasztrófa kapcsán indított szolidaritási akciót.

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.
 

Csütörtökön a dollár erősödésével és óvatosabb piaci hangulattal indult a devizapiaci kereskedés, miután az éjszaka kiéleződött az amerikai–iráni konfliktus, és ismét előtérbe kerültek a geopolitikai kockázatok. A dollárindex közel egyhetes csúcsra emelkedett, az euró, a font és a kockázatérzékenyebb devizák egyaránt gyengültek. A forint is mínuszban nyitott, a nap folyamán a hazai foglalkoztatottsági adatok mellett az amerikai PCE-infláció és GDP-adat lehet meghatározó, miközben Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai az uniós források szempontjából adhatnak újabb momentumot a forintnak.

A 20 éves Jakub Mensik a pályán esett össze, miután közel öt órán át küzdött a tűző napon a Roland Garroson.

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

