Három és fél évtized után vezetőváltás az ökumenikus segélyszervezetnél

Szerdán tartotta évi rendes közgyűlését a fennállásának 35. évfordulóját idén ünneplő segélyszervezet. Mint közölték, a szervezet 2025-ös évéről szóló beszámoló elfogadása után Lehel László, aki az 1991-es megalakulása óta vezeti a szervezetet, az eddigi bizalmat megköszönve bejelentette, hogy lemond. A közgyűlés a felügyelőbizottság előzetes támogatását megerősítve egyhangúlag Gáncs Kristófot választotta meg az Ökumenikus Segélyszervezet új elnökének.

A közleményben idézték Szent-Iványi Ilona unitárius lelkészt, a felügyelőbizottság elnökét, aki a segélyszervezet teljes közössége nevében a 1991-ben létrejött és máig ható összefogás üzenetére hívta fel a figyelmet, amelyben az egyházak különbözőségeiken felülemelkedve, a keresztény szolidaritás közös alapértékétől vezérelve indították útjára a szervezetet. Az idei évforduló arra is alkalom, hogy hálát adjanak az összefogásért, amelynek köszönhetően a segélyszervezet mára Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált.

A felügyelőbizottság elnöke köszönetet mondott Lehel László három és fél évtizedes szolgálatáért. Hangsúlyozta:

megkérdőjelezhetetlen teljesítmény, hogy az egykor kis szervezet az eltelt 35 évben megannyi természeti katasztrófa, háború, járványhelyzet és társadalmi kihívás között helytállva, a professzionális segítségnyújtás hiteles, meghatározó képviselőjévé tudott válni,

amely az egyházak, illetve Magyarország kinyújtott karjaként emberek millióinak nyújtott hatékony segítséget. Miközben a segélyszervezet itthon országos jelenlétet épített ki, a nemzetközi közösség megbecsült tagjaként számtalan innovációval gazdagította a magyarországi civil szektort is.

Szent-Iványi Ilona beszélt a szervezetben az elmúlt években tudatosan megvalósított generációváltásról is. Mint mondta, ezt mutatja, hogy Gáncs Kristóf korábbi kommunikációs igazgató előbb elnök-igazgatóhelyettesként, majd ügyvezető igazgatóként fokozatosan kapcsolódott be a szervezet operatív vezetésébe. Ez a felelősségteljes folyamat garantálja, hogy a szervezet eredeti küldetése töretlen hitelességgel, új lapot nyitva, megújuló lendülettel, de változatlan küldetéssel folytatódjon – fogalmazott.

Szent-Iványi Ilona reményteljesnek nevezte, hogy a szervezet új elnöke kezdetektől fogva a közösségépítést tartotta fő küldetésének. Mint mondta, Gáncs Kristóf többgenerációs, ökumenikus szellemiségű lelkészcsaládból érkezve szerteágazó nemzetközi tanulmányokkal a háta mögött csatlakozott 18 éve a segélyszervezethez, egy fiataloknak szóló szemléletformáló program koordinátoraként. A vállalati kapcsolatok terület felépítőjeként, illetve a kommunikációs szakmában is elismert szakemberként nagy szerepe volt abban, hogy az alapító egyházak összefogása az elmúlt években szektorokon, generációkon és politikai szekértáborokon átívelő közösséggé vált.

Múlt évi eredmények

A közleményben írtak a segélyszervezet 2025-ben végzett munkájáról is, eszerint az országos intézményhálózatuk több mint 50 központjának munkatársai mintegy 100 szolgáltatással igyekeznek hathatósan enyhíteni a hozzájuk forduló rászorulók gondjain, az országos segélyközpontjukhoz tavaly 59 ezer segélykérés érkezett. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekekre: több mint 40 intézményükben, mintegy 4150 gyermek felzárkózását segíti Kapaszkodó programjuk. A segélyszervezet tavaly is részt vett a Felzárkózó települések programban, ahol immár 27 helyszínen nyújtanak felzárkózást segítő szolgáltatásokat rászoruló családoknak, 2025-ben összesen több mint 4600 gyermeknek és felnőttnek.

A segélyszervezet tavaly 514 kapcsolati erőszak által érintett számára nyújtott biztonságos menedéket, a szervezet által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat munkatársai pedig 11 ezer hívást kezeltek. A szervezet 2023-tól fenntartója a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnáziumnak, 2025-ben pedig a pátyi Bocskai István Általános Iskolát is fenntartásba vette.

A segélyszervezet nemzetközi humanitárius tevékenységét továbbra is jelentősen meghatározta a 2022-ben kirobbant orosz-ukrán háborútól szenvedők megsegítése, amit mind Ukrajnában, mind a Magyarországra érkező menekültek érdekében tesz. 2025-ben a negyedik éve töretlen segélyprogramban támogatottak száma meghaladta a 940 ezret, a program összköltsége pedig meghaladta a 20 milliárd forintot. Az év folyamán több nemzetközi humanitárius és természeti katasztrófa kapcsán indított szolidaritási akciót.