2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Nyitókép: HUN-REN Kommunikáció

Lépésről lépésre – miniszteri bejelentés a kutatóhálózatokról

Infostart / MTI

Folytatódtak szerdán a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjével kapcsolatban – közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán, hozzátéve: a következő lépés az lesz, hogy kialakítják a minisztérium javaslatát.

„Találkoztam a HUN-REN vezetésével, átbeszéltük a szervezet kialakulásának körülményeit, céljait, az eddigi működés tapasztalatait, és nyíltan beszéltünk az intézménnyel szemben felmerült kritikákról is” – írta a miniszter.

Tájékoztatása szerint délután folytatták az egyeztetést, kollégái egyeztettek az Élvonal Alapítvány szakértőivel. Utána pedig Darázs Lénárddal, az ELTE rektorával tekintették át az egyetemhez kapcsolt 4 kutatóintézet helyzetét.

„Minden releváns stakeholderrel találkoztunk az elmúlt két hétben. A következő lépés az lesz, hogy ki fogjuk alakítani a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben megtárgyalunk majd az érintettekkel” – fogalmazott Tanács Zoltán, hozzátéve: „haladunk, lépésről lépésre”.

Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé

Három fázisban indul neki Európa legnagyobb hadereje rehabilitálásába Németország, a történelmi előzmények után most már újra állami szerepvállalással, illetve vezérlettel. Az InfoRádió által megkérdezett szakértő szerint komoly feladat lesz egyszerre beszerezni a legmodernebb technikát, másrészt felkészülni az olcsóbb és tömeges meglétet igénylő eszközök gyártására.
„Nem erre szavaztunk" – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

A hódmezővásárhelyi polgármester, korábbi miniszterelnökjelölt a polgármesteri fizetéscsökkentés ellen tiltakozva posztolt. „Vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, akik megdolgoznak a fizetésükért, és vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni. Ne keverjük össze a kettőt!" – hangsúlyozta. Nincs egyedül.
Borult az iráni béke - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy valós esély lehet arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet a sokak által várt békemegállapodás, csütörtökre virradóra azonban ismét egymásnak támadtak a felek, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel. Ázsia után Európában is esnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár.

Sokkoló jelentés érkezett több mint 100 ezer magyar gyerek mindennapi életéről: óriási a káosz - meddig mehet ez így tovább?

Továbbra is kaotikus a helyzet a hazai javítóintézetekben. A fiatalokat folyamatosan áthelyezik, miközben rengeteg gyerek szorulna védelemre.

US strikes Iran military site as Tehran says it has targeted American base

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

2026. május 28. 09:34
„Nem erre szavaztunk" – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek
2026. május 28. 07:34
Tragédia a Bukarest–Budapest vonalon
