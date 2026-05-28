Lépésről lépésre – miniszteri bejelentés a kutatóhálózatokról

„Találkoztam a HUN-REN vezetésével, átbeszéltük a szervezet kialakulásának körülményeit, céljait, az eddigi működés tapasztalatait, és nyíltan beszéltünk az intézménnyel szemben felmerült kritikákról is” – írta a miniszter.

Tájékoztatása szerint délután folytatták az egyeztetést, kollégái egyeztettek az Élvonal Alapítvány szakértőivel. Utána pedig Darázs Lénárddal, az ELTE rektorával tekintették át az egyetemhez kapcsolt 4 kutatóintézet helyzetét.

„Minden releváns stakeholderrel találkoztunk az elmúlt két hétben. A következő lépés az lesz, hogy ki fogjuk alakítani a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben megtárgyalunk majd az érintettekkel” – fogalmazott Tanács Zoltán, hozzátéve: „haladunk, lépésről lépésre”.