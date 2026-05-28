„A nyúlon túl” – Medve grasszált egy szálloda folyosóin

Szokatlan vendég zavarta meg egy romániai üdülőhely egyik hoteljének személyzetét és vendégeit: Poiana Brașov egyik szállodájába egy barna medve jutott be, miután kinyitotta a bejárati ajtót, majd éjfél körül nyugodtan végigsétált a folyosókon – írja a Romania Insider cikke nyomán a parameter.sk.

A szálloda kameráinak felvételei szerint a kíváncsi medve az egyik szobába is megpróbált bejutni, ami részben sikerült is neki, ám végül tovább haladt, lement a lépcsőn és elhagyta az épületet.

Sérülés nem történt az eset során, ám az állat behatolása riadalmat okozott a dolgozók között. A személyzet szerint nem először fordult elő hasonló incidens a környéken, mindez pedig már a turizmusra, illetve a szállások kihasználtságára sincs jó hatással.

A dolgozók szerint segítséget is próbáltak kérni a segélyhívón, de állításuk szerint azt a választ kapták, hogy a hotelben lévő medve nem számít vészhelyzetnek. A román lap ugyanakkor azt is írta, hogy egy rendőr érkezett a helyszínre, de addigra az állat már nem volt ott.

A helyiek szerint a medvék jelenléte egyre nagyobb gondot jelent. Többen attól tartanak, hogy az állatok nemcsak a szállodákba, hanem lakóházakba is bemerészkedhetnek, miközben a turisták egy része már emiatt nem utazik erre a környékre.

