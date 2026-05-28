Így erősít a BKK a budapesti BL-döntő időszakában

A BKK arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy a rendezvény idején a közösségi közlekedést – elsősorban a sűrűbben közlekedő metrókat – válasszák a gyors és kiszámítható eljutás érdekében, és figyeljék a BudapestGO alkalmazást a friss információkért.

A közlekedési vállalat emlékeztet: a BL-döntő már a negyedik ilyen volumenű UEFA-rendezvény, amelyben a budapesti közlekedésszervező és szolgáltatói kulcsszerepet vállalnak. A felkészülést több hónapos, összehangolt előkészítő munka alapozta meg, amelyben a BKK meghatározó szereplőként vett részt annak érdekében, hogy a mintegy 60 ezer szurkoló közlekedése biztonságos és kényelmeslegyen. A szervezés összetettségét növeli, hogy a mérkőzés napján nemcsak a Puskás Aréna, hanem a város több pontja (Városliget, Hősök tere, Kerepesi úti MTK Sportpark) is kiemelt eseményhelyszín lesz, amely egyszerre jelent jelentős forgalmi terhelést és összetett közlekedésszervezési feladatot a BKK számára.

Szervezett vonulások A BL-döntőhöz kapcsolódó forgalom több helyszín között oszlik meg a fővárosban. A Puskás Aréna mellett fontos szerepet kap a Hősök terén megrendezett, több napon át tartó Champions Festival, a Papp László Sportaréna eseményei, valamint a két szurkolói találkozópont a Városligetben és az MTK Sportparkban (Kerepesi út). A mérkőzés napján ezekről a helyszínekről szervezetten indulnak a szurkolói vonulások.

Sűrűbben közlekedő járatok

A döntő napján és az azt megelőző, illetve követő időszakban a budapesti közösségi közlekedési hálózat jelentős többletkapacitással működik a rendezvényekre érkezők színvonalas kiszolgálása érdekében. A Puskás Aréna megközelítésében kiemelt szerepet játszó M2-es és M4-es metró, valamint az 1-es villamos a csúcsidőszakokban 2–3 percenként közlekednek, így óránként több tízezer utas szállítására képesek. A Hősök terén kialakított Champions Festival kiszolgálásának érdekében az M1-es metró, a fesztiválzóna nyitvatartásához illeszkedve 4 napon át szintén sűrűbben közlekedik. A mérkőzés napján mintegy 100 többletjármű – autóbusz, villamos és metró – kapcsolódik be a forgalomba, hogy biztosítsa a folyamatos és kiszámítható közlekedést a kiemelt helyszínek között. A mérkőzés napján közvetlen járatok is közlekednek a reptér és a szurkolói találkozópontok között.

A reptéri kapcsolatokban a normál közlekedés is jelentősen bővül: május 29. és 31. között a 100E Repülőtéri Expressz és a 200E járatok jelentősen gyakrabban, együttesen 2–3 percenként indulnak, a megelőző és követő napokon is 20–30 plusz autóbusz segíti a kiszolgálást.

A megnövekedett igények miatt három napra megnyitják a ferihegyi 1-es terminált is. Innen a mérkőzés előtti időszakban külön 100E járatok indulnak a belváros felé, a helyszínen pedig mobilpénztár segíti majd a fővárosba érkezőket. A mérkőzést követő időszakban minden repülőtérre közlekedő járat – így a 100E és a 200E is – megállnak Ferihegy vasútállomásnál az 1-es terminál kiszolgálására.

A mérkőzésjegyekkel a szurkolók a teljes budapesti közösségi közlekedési hálózaton – beleértve a 100E Repülőtéri Expresszen is – külön díj fizetése nélkül utazhatnak május 29. és 31. között.

Megerősített forgalomfelügyelet, kiemelt utastájékoztatás

A BKK a sűrűbb járatközlekedés mellett megerősített helyszíni jelenléttel készül a mérkőzésre. A háromnapos időszakban mintegy 70-80 utaskoordinátor és forgalomfelügyeleti munkatárs is segíti az utasokat és a járművek közeledését a város több pontján, így a repülőtéren, a Puskás Aréna környezetében, valamint kiemelt csomópontokban – például a Deák Ferenc téren és a Hősök terén. Emellett közel 30 helyszínen jelennek meg ideiglenes utastájékoztatási eszközök, amelyek az eligazodást segítik.

A BL-döntő lebonyolítása széles körű együttműködésben történik, a BKK szorosan együtt dolgozik a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel (NRÜ), a Budapest Airporttal, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a katasztrófavédelemmel és további szolgáltatókkal.

Forgalmi korlátozások a rendezvényekhez kapcsolódóan

A Puskás Aréna környékén, valamint további helyszíneken forgalmi korlátozások lépnek életbe, egyes területek a mérkőzés napján kizárólag gyalog lesznek megközelíthetők.

A közlekedés szervezése során több útszakaszon elsőbbséget kap a közösségi közlekedés, ezzel is biztosítva a gyors és kiszámítható eljutást a rendezvényhelyszínekhez: például mérkőzésnapon tervezetten 8 órától 17 óráig a rendőrség lezárja a Liszt Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat és kizárólag a közösségi közlekedés számára biztosítja a haladást.

A közösségi közlekedéssel kapcsolatos forgalmi változások folyamatosan frissülnek a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info – Közút oldalon is elérhetők.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, valamint jegy- és bérletvásárlásra is alkalmas.