A forgalomba álló négy új hosszú CAF-villamos a budafoki kocsiszínben 2020. október 12-én. Az alacsonypadlós, 56 méteres szerelvények az 1-es villamosvonalon közlekednek.
Így erősít a BKK a budapesti BL-döntő időszakában

A sűrűbben közlekedő járatok mellett jelentősen többen dolgoznak majd annak érdekében, hogy 60 ezer szurkolót és a kiemelt városi helyszíneket érintő, több napos rendezvénysorozat kiszolgálása zavartalanul valósuljon meg.

A BKK arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy a rendezvény idején a közösségi közlekedést – elsősorban a sűrűbben közlekedő metrókat – válasszák a gyors és kiszámítható eljutás érdekében, és figyeljék a BudapestGO alkalmazást a friss információkért.

A közlekedési vállalat emlékeztet: a BL-döntő már a negyedik ilyen volumenű UEFA-rendezvény, amelyben a budapesti közlekedésszervező és szolgáltatói kulcsszerepet vállalnak. A felkészülést több hónapos, összehangolt előkészítő munka alapozta meg, amelyben a BKK meghatározó szereplőként vett részt annak érdekében, hogy a mintegy 60 ezer szurkoló közlekedése biztonságos és kényelmeslegyen. A szervezés összetettségét növeli, hogy a mérkőzés napján nemcsak a Puskás Aréna, hanem a város több pontja (Városliget, Hősök tere, Kerepesi úti MTK Sportpark) is kiemelt eseményhelyszín lesz, amely egyszerre jelent jelentős forgalmi terhelést és összetett közlekedésszervezési feladatot a BKK számára.

Sűrűbben közlekedő járatok

A döntő napján és az azt megelőző, illetve követő időszakban a budapesti közösségi közlekedési hálózat jelentős többletkapacitással működik a rendezvényekre érkezők színvonalas kiszolgálása érdekében. A Puskás Aréna megközelítésében kiemelt szerepet játszó M2-es és M4-es metró, valamint az 1-es villamos a csúcsidőszakokban 2–3 percenként közlekednek, így óránként több tízezer utas szállítására képesek. A Hősök terén kialakított Champions Festival kiszolgálásának érdekében az M1-es metró, a fesztiválzóna nyitvatartásához illeszkedve 4 napon át szintén sűrűbben közlekedik. A mérkőzés napján mintegy 100 többletjármű – autóbusz, villamos és metró – kapcsolódik be a forgalomba, hogy biztosítsa a folyamatos és kiszámítható közlekedést a kiemelt helyszínek között. A mérkőzés napján közvetlen járatok is közlekednek a reptér és a szurkolói találkozópontok között.

A reptéri kapcsolatokban a normál közlekedés is jelentősen bővül: május 29. és 31. között a 100E Repülőtéri Expressz és a 200E járatok jelentősen gyakrabban, együttesen 2–3 percenként indulnak, a megelőző és követő napokon is 20–30 plusz autóbusz segíti a kiszolgálást.

A megnövekedett igények miatt három napra megnyitják a ferihegyi 1-es terminált is. Innen a mérkőzés előtti időszakban külön 100E járatok indulnak a belváros felé, a helyszínen pedig mobilpénztár segíti majd a fővárosba érkezőket. A mérkőzést követő időszakban minden repülőtérre közlekedő járat – így a 100E és a 200E is – megállnak Ferihegy vasútállomásnál az 1-es terminál kiszolgálására.

A mérkőzésjegyekkel a szurkolók a teljes budapesti közösségi közlekedési hálózaton – beleértve a 100E Repülőtéri Expresszen is – külön díj fizetése nélkül utazhatnak május 29. és 31. között.

Megerősített forgalomfelügyelet, kiemelt utastájékoztatás

A BKK a sűrűbb járatközlekedés mellett megerősített helyszíni jelenléttel készül a mérkőzésre. A háromnapos időszakban mintegy 70-80 utaskoordinátor és forgalomfelügyeleti munkatárs is segíti az utasokat és a járművek közeledését a város több pontján, így a repülőtéren, a Puskás Aréna környezetében, valamint kiemelt csomópontokban – például a Deák Ferenc téren és a Hősök terén. Emellett közel 30 helyszínen jelennek meg ideiglenes utastájékoztatási eszközök, amelyek az eligazodást segítik.

A BL-döntő lebonyolítása széles körű együttműködésben történik, a BKK szorosan együtt dolgozik a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel (NRÜ), a Budapest Airporttal, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a katasztrófavédelemmel és további szolgáltatókkal.

Forgalmi korlátozások a rendezvényekhez kapcsolódóan

A Puskás Aréna környékén, valamint további helyszíneken forgalmi korlátozások lépnek életbe, egyes területek a mérkőzés napján kizárólag gyalog lesznek megközelíthetők.

A közlekedés szervezése során több útszakaszon elsőbbséget kap a közösségi közlekedés, ezzel is biztosítva a gyors és kiszámítható eljutást a rendezvényhelyszínekhez: például mérkőzésnapon tervezetten 8 órától 17 óráig a rendőrség lezárja a Liszt Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat és kizárólag a közösségi közlekedés számára biztosítja a haladást.

A BKK arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy a rendezvény idején a közösségi közlekedést – elsősorban a sűrűbben közlekedő metrókat – válasszák a gyors és kiszámítható eljutás érdekében.

A közösségi közlekedéssel kapcsolatos forgalmi változások folyamatosan frissülnek a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info – Közút oldalon is elérhetők.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, valamint jegy- és bérletvásárlásra is alkalmas.

Bejelentette: rövidesen benyújtja hivatalosan az EB elnökének és az ET elnökének is Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, de szerinte ez sem meglepetés, mert fontos vállalásuk volt, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal felállítása a korrupció elleni küzdelem jegyében.
 

Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy valós esély lehet arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet a sokak által várt békemegállapodás, csütörtökre virradóra azonban ismét egymásnak támadtak a felek, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel. Ázsia után Európában is esnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár.  Eközben fontos adatok is érkeztek Amerikából, melyekből kiderült, hogy gyorsul az infláció, és hogy lassulhat az Egyesült Államok gazdasága.

Szerdán derült ki, hogy a BL-döntőt szervező Lounge Event fizetésképtelenség miatt nem tudja rendezni a döntőhöz kapcsolódó rendezvények költségeit.

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

