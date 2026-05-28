2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Egy kikötött motos csónak a vizen.
Nyitókép: Unsplash.com

Végzetes ütközés a Tiszán: enyhébb ítélet született

Infostart / MTI

Egy évre enyhítette a 2021-es tiszai halálos balesetet okozó hajós szabadságvesztés büntetésének, valamint a végrehajtás felfüggesztésének időtartamát másodfokon a Miskolci Törvényszék, a döntést egyebekben helybenhagyta – közölte a bíróság sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint első fokon a Szerencsi Járásbíróság a vádlottat a vízi közlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetésének vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őt 1 év 6 hónap – 2 évre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte, és 2 évre eltiltotta a vízi járművek vezetésétől. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett.

A másodfokon eljáró Miskolci Törvényszék – bizonyítási eljárás lefolytatása után – a tényállást pontosítva és kiegészítve ugyancsak a vádlott bűnösségére vonatkozóan vont le következtetést. A büntetés enyhítéséről szóló döntést az indoklás szerint az időmúlásra és a „sértetti közrehatásra” figyelemmel hozták meg.

A vádlott 2021-ben a Tiszán közlekedett kisgéphajójával Tiszalök és Tiszatardos között, eközben a sértett egy másik férfival egy motoros ladikban a parttól mintegy 20 méterre horgászathoz készülődött. Egy elhaladó hajó hullámokat vert fel, ennek ellensúlyozására a sértett keresztbe fordította a csónakot a folyón.

A közlemény szerint a vádlott ezt figyelmetlenségből és a szemébe sütő nap miatt későn észlelte, így a ladiknak ütközött. A vádlott és utasa, valamint a sértett és ismerőse a vízbe esett; hárman meg tudtak kapaszkodni a csónakban, a sértett azonban partra úszás közben megfulladt.

A bíróság közölte: a sértettet a vádlott arra figyelmeztette, hogy kapaszkodjon a ladikba, ám ennek ellenére ő a folyó túlpartja felé kezdett úszni és eközben süllyedt el.

A törvényszék másodfokú tanácsa a terheltet idős korára és a bűncselekmény gondatlan jellegére tekintettel előzetes mentesítésben részesítette.

bíróság

szabadságvesztés

halálos baleset

tisza

hajós

gondatlan veszélyeztetés

Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.
 

Hatalmas létszámleépítést jelentett be a Wix.com

Alkalmazottainak 20 százalékát, vagyis több mint ezer embert bocsát el a kisvállalkozásoknak weboldalépítő és -üzemeltető szolgáltatásokat kínáló izraeli Wix.com - jelentette be Avisaj Abrahami vezérigazgató csütörtökön.

Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten: újra elszabadultak az árak az olajpiacon

Az Egyesült Államok és Irán között csütörtökön újabb katonai összecsapások történtek a Hormuzi-szoros térségében.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

