Végzetes ütközés a Tiszán: enyhébb ítélet született

A tájékoztatás szerint első fokon a Szerencsi Járásbíróság a vádlottat a vízi közlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetésének vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őt 1 év 6 hónap – 2 évre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte, és 2 évre eltiltotta a vízi járművek vezetésétől. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett.

A másodfokon eljáró Miskolci Törvényszék – bizonyítási eljárás lefolytatása után – a tényállást pontosítva és kiegészítve ugyancsak a vádlott bűnösségére vonatkozóan vont le következtetést. A büntetés enyhítéséről szóló döntést az indoklás szerint az időmúlásra és a „sértetti közrehatásra” figyelemmel hozták meg.

A vádlott 2021-ben a Tiszán közlekedett kisgéphajójával Tiszalök és Tiszatardos között, eközben a sértett egy másik férfival egy motoros ladikban a parttól mintegy 20 méterre horgászathoz készülődött. Egy elhaladó hajó hullámokat vert fel, ennek ellensúlyozására a sértett keresztbe fordította a csónakot a folyón.

A közlemény szerint a vádlott ezt figyelmetlenségből és a szemébe sütő nap miatt későn észlelte, így a ladiknak ütközött. A vádlott és utasa, valamint a sértett és ismerőse a vízbe esett; hárman meg tudtak kapaszkodni a csónakban, a sértett azonban partra úszás közben megfulladt.

A bíróság közölte: a sértettet a vádlott arra figyelmeztette, hogy kapaszkodjon a ladikba, ám ennek ellenére ő a folyó túlpartja felé kezdett úszni és eközben süllyedt el.

A törvényszék másodfokú tanácsa a terheltet idős korára és a bűncselekmény gondatlan jellegére tekintettel előzetes mentesítésben részesítette.