2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Egy horgászúszó a víz felszínén.
Nyitókép: Unsplash

Furcsa hibrid került elő, nem sikerült azonosítani

Infostart

Nem tudták teljes bizonyossággal azonosítani a Tisza-tavi durbincsot.

Egy Tisza-tavon horgászó pecás több vágódurbincsot is fogott, az egyik példány azonban a megszokottnál robusztusabb, szélesebb hátúnak tűnt, ezért felmerült a kérdés, hogy esetleg széles durbincs lehet-e – írja a pecaverzum.hu, ahol fotó is látható a különös halról.

A hal azonosításával kapcsolatban a Magyar Haltani Társaság (MHTT) adott választ, miután a horgász megküldte a kérdését és a rendelkezésre álló fotót.

„A vágódurbincs és a széles durbincs között fontos különbség, hogy a széles durbincs farokalatti úszójának első két sugara között feszülő hártya sokkal mélyebben bemetszett, ám ez a képen sajnos nem látszik” – írták a válasz elején. Az MHTT szerint a hal tarkója púpos és a hátúszó hátulsó, osztott sugarakkal merevített részének a felső szegélye közel derékszöget zár be a faroknyéllel, ami alapján a hal feltehetően egy széles durbincs (Gymnocephalus baloni).

Hozzátették, hogy a széles durbincsra jellemző harántsávok azonban nem látszanak, így

a széles durbincs-vágódurbincs hibrid lehetősége sem zárható ki teljes mértékben.

  • A széles durbincs védett hal, természetvédelmi értéke 50 ezer forint.
  • A vágódurbincs – a kecsegéhez és a széles kárászhoz hasonlóan – nem számít védettnek, de a nem fogható halfajok közé tartozik, a horogra került példányokat minden esetben vissza kell helyezni a vízbe.
Rekordszinten zárt a Dow, az S&P és a Nasdaq is

Az iráni helyzetre figyelnek ma is a befektetők, reggel a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment, de nem volt egyértelműen pozitív a kép, a kínai és a hongkongi tőzsdén ugyanis eközben elromlott a hangulat. Az európai indexek emelkedéssel kezdtek, majd a záráshoz közeledve lefordultak. A BUX is felfelé vette az irányt, a nap nyertese a 4iG volt, a blue chipek közül pedig a Richter állt az élen. A délután kiszivárogott hírek szerint Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól, a hírre beszakadt az olajár, 90 dollár alá került a WTI. A vezető amerikai részvényindexek először vegyesen mozogtak, majd együntetűen rekordszinten zárták a napot.

Látványosan csökkent az árkülönbség a panellakások és az újépítésű ingatlanok között Budapesten.

Látványosan csökkent az árkülönbség a panellakások és az újépítésű ingatlanok között Budapesten.

US strikes Iran targets for second time in three days

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

