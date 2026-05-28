Furcsa hibrid került elő, nem sikerült azonosítani

Egy Tisza-tavon horgászó pecás több vágódurbincsot is fogott, az egyik példány azonban a megszokottnál robusztusabb, szélesebb hátúnak tűnt, ezért felmerült a kérdés, hogy esetleg széles durbincs lehet-e – írja a pecaverzum.hu, ahol fotó is látható a különös halról.

A hal azonosításával kapcsolatban a Magyar Haltani Társaság (MHTT) adott választ, miután a horgász megküldte a kérdését és a rendelkezésre álló fotót.

„A vágódurbincs és a széles durbincs között fontos különbség, hogy a széles durbincs farokalatti úszójának első két sugara között feszülő hártya sokkal mélyebben bemetszett, ám ez a képen sajnos nem látszik” – írták a válasz elején. Az MHTT szerint a hal tarkója púpos és a hátúszó hátulsó, osztott sugarakkal merevített részének a felső szegélye közel derékszöget zár be a faroknyéllel, ami alapján a hal feltehetően egy széles durbincs (Gymnocephalus baloni).

Hozzátették, hogy a széles durbincsra jellemző harántsávok azonban nem látszanak, így

a széles durbincs-vágódurbincs hibrid lehetősége sem zárható ki teljes mértékben.