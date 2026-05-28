Koncepciókép a családi otthon-, élet- és egészségbiztosításra.
Nyitókép: Getty Images/manusapon kasosod

Óvatosabbak lettünk az utazásoknál

Infostart / InfoRádió

A magyar utazóközönség körében a legkedveltebb az egyhetes nyaralás Horvátországban vagy Olaszországban.

A tavalyihoz képest 13 százalékkal magasabb az utasbiztosítások napi átlagdíja, 850 forintos. Az áremelkedés mögött két ok áll: az egyik az inflációs hatás, a másik pedig az, hogy magasabb szintű szolgáltatást nyújtó biztosításokat vásárolnak az ügyfelek – mondta el Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója az InfoRádióban.

Kiemelte, hogy a „prémium csomagok” iránti igény az utazók 38 százalékánál jelentkezik a korábbi 23 százalékhoz képest. A felmérésük válaszadóinak 89 százaléka jelezte, hogy idén szeretne nyaralni. Harmaduk csakis Magyarországon, negyedük csakis külföldön, a maradéknak pedig mindkettő hely elfogadható. Mindeközben 5,4 százalékkal nőtt az utazási gyakoriság, a nyaralások átlagos hossza viszont néhány százalékkal csökkent. A legjellemzőbb nyaralási szokás az egyhetes, 7-8 napos tengerparti nyaralás Horvátországban vagy Olaszországban.

A megkérdezett ügyfelek 10 százaléka határozottan kijelentette, hogy nem engedheti meg magának, hogy nyaraláson gondolkozzon. A válaszadók 40 százaléka emellett szerényebb nyaralást tervez. A megkérdezettek másik fele pedig a tavalyihoz hasonló értékű nyaralást tervez erre az évre is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé

Három fázisban indul neki Európa legnagyobb hadereje rehabilitálásába Németország, a történelmi előzmények után most már újra állami szerepvállalással, illetve vezérlettel. Az InfoRádió által megkérdezett szakértő szerint komoly feladat lesz egyszerre beszerezni a legmodernebb technikát, másrészt felkészülni az olcsóbb és tömeges meglétet igénylő eszközök gyártására.
Hihetetlen rekord dőlt meg a harctéren: akkora távolságból csapott le Ukrajna, amit korábban elképzelni sem mertek

Ukrán drónkezelők állítása szerint új távolsági rekordot állítottak fel egy FPV-drónnal, hordozódrón használata nélkül, 102 kilométeres távolságból találtak el egy orosz kisbuszt - közölte az Euro Maidan Press.

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 28.)

A Pénzcentrum 2026. május 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

US strikes Iran targets for second time in three days

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

