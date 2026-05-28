Óvatosabbak lettünk az utazásoknál

A tavalyihoz képest 13 százalékkal magasabb az utasbiztosítások napi átlagdíja, 850 forintos. Az áremelkedés mögött két ok áll: az egyik az inflációs hatás, a másik pedig az, hogy magasabb szintű szolgáltatást nyújtó biztosításokat vásárolnak az ügyfelek – mondta el Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója az InfoRádióban.

Kiemelte, hogy a „prémium csomagok” iránti igény az utazók 38 százalékánál jelentkezik a korábbi 23 százalékhoz képest. A felmérésük válaszadóinak 89 százaléka jelezte, hogy idén szeretne nyaralni. Harmaduk csakis Magyarországon, negyedük csakis külföldön, a maradéknak pedig mindkettő hely elfogadható. Mindeközben 5,4 százalékkal nőtt az utazási gyakoriság, a nyaralások átlagos hossza viszont néhány százalékkal csökkent. A legjellemzőbb nyaralási szokás az egyhetes, 7-8 napos tengerparti nyaralás Horvátországban vagy Olaszországban.

A megkérdezett ügyfelek 10 százaléka határozottan kijelentette, hogy nem engedheti meg magának, hogy nyaraláson gondolkozzon. A válaszadók 40 százaléka emellett szerényebb nyaralást tervez. A megkérdezettek másik fele pedig a tavalyihoz hasonló értékű nyaralást tervez erre az évre is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.