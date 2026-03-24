Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője az Európai Néppárt képviselőcsoportjának ülésén az Európai Parlamentben (EP) Strasbourgban 2019. július 15-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Lehallgatási ügy: az EP-képviselőkhöz fordult Deutsch Tamás

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egy szuverén ország, Magyarország külügyminiszterét, Szijjártó Pétert legalább egy másik ország titkosszolgálata lehallgatta, egy magyar újságíró aktív közreműködésével; mindez ráadásul az ellenzéki Tisza Párt tudtával és érdekében történt - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője az EP-képviselőknek kedden elküldött levelében.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint Deutsch Tamás levélben tájékoztatta európai parlamenti képviselőtársait a "tiszás ügynökbotrányról".

Levelében Deutsch Tamás közölte: egy nyilvánosságra került hangfelvételen Panyi Szabolcs, aki „független oknyomozó újságíróként” hivatkozik magára, arról beszél, hogy külföldi titkosszolgálatokkal áll szoros kapcsolatban, akiknek kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát annak érdekében, hogy azok Szijjártó Pétert titkosszolgálati megfigyelés alá helyezzék.

Panyi Szabolcs Szijjártó Péter titkosszolgálati lehallgatásának szó szerinti leiratát is nyilvánosságra hozta – emlékeztetett.

Panyi Szabolcs arról is beszél a hangfelvételen, hogy szoros baráti és munkakapcsolatban áll az ellenzéki Tisza Párt külügyminiszterjelöltjével, Orbán Anitával, valamint azt is elmondja, hogy kormányváltás esetében közvetlen és döntő befolyása lesz arra, hogy kiket bocsássanak el a külügyminisztériumból és kiket vegyenek fel oda – közölte a fideszes politikus.

Deutsch Tamás felhívta a figyelmet arra is, hogy „Panyi Szabolcs volt annak az álhírnek a szerzője is”, amely szerint orosz ügynökök érkeztek Budapestre, hogy beavatkozzanak a választási kampányba. Ez az álhír egy olyan portálon jelent meg, amelyet az Európai Unió, a National Endowment for Democracy, a German Marshall Fund, valamint korábban az USAID finanszírozott.

Majd „ezt az álhírt használták fel ürügyként” az Európai Bizottság azon bejelentéséhez, hogy egyeztetni fog a közösségi média vállalatokkal a választási kampány kapcsán – mondta.

Korábbi példákból mindannyian tudjuk, hogy ez a gyakorlatban a konzervatív tartalmak és felhasználói fiókok elhallgattatását jelenti a platformokon – fogalmazott Deutsch Tamás, majd így zárt levelét: „a súlyos botrány egyértelműen rávilágít arra, hogy más országok, külföldi titkosszolgálatok, politikai aktivistaként tevékenykedő médiamunkások és civil szervezetek, valamint az ellenzéki Tisza Párt a magyar választási kampányba történő durva külföldi beavatkozást jelentő összehangolt akciókat hajtanak végre”.

szijjártó péter

deutsch tamás

európai parlament

lehallgatás

Csatatér: megőrizné a budapesti 15-ös körzetet a Fidesz, a Tisza, a DK és a Kutyapárt is ellenfél

Csatatér: megőrizné a budapesti 15-ös körzetet a Fidesz, a Tisza, a DK és a Kutyapárt is ellenfél
Budapest legkeletibb, 15-ös választókörzetében volt a legszorosabb a verseny 2022-ben – és ez volt az egyetlen egyéni körzet, ahol a Fidesz akkor nyerni tudott a fővárosban. A kormánypártok ugyanazt a jelöltet, Dunai Mónikát indítják, miközben a Tisza jelöltje, Porcher Richárd eredményét a DK-s Gy. Németh Erzsébet és 2022-höz hasonlóan újrainduló kutyapárti Szin Richárd is befolyásolhatja – így izgalmasnak ígérkezik a verseny.
Varga Mihály az új alapkamatdöntésről: az iráni háború miatt óvatosság és bizonytalanság ébredt

Varga Mihály az új alapkamatdöntésről: az iráni háború miatt óvatosság és bizonytalanság ébredt

A döntést indokló tájékoztatón a jegybankelnök elmondta, a tanács áttekintette a makrogazdasági és pénzügyi folyamatokat. Említése szerint a környezet bizonytalanságát az iráni háború és a pénzügyi stabilitás megingása okozza, de az iráni válsághoz hasonló hatás volt látható már 2022-ben is. Az energiaszükséglet miatt devizalikviditási igény biztosításáról is döntött a Monetáris Tanács. Itt a frissített inflációs és GDP-előrejelzés.
 

Csökkentés után ezúttal maradt az alapkamat, döntött a Monetáris Tanács

Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Kedden is folytatódnak az amerikai és izraeli támadások Irán (és Libanon) ellen, miközben Irán is folytatja csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Kedden kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután egy hete egy légicsapásban életét vesztette Ali Laridzsáni: az új főnök, Mohammad Bagher Zolghadr korábban az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka volt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Tarr Béla filmjéről áradozott a Tarantino-filmek Oscar-díjas sztárja - spoiler: nem a Sátántangó az!

Tarr Béla filmjéről áradozott a Tarantino-filmek Oscar-díjas sztárja - spoiler: nem a Sátántangó az!

A kétszeres Oscar-díjas Christoph Waltz a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott Tarr Béláról.

'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

Meanwhile, Bahrain says an Iranian missile has hit a military base in the west of the country - a senior Gulf official calls it a "dangerous escalation".

2026. március 24. 18:20
Változik a háború, megugrott a civil áldozatok száma Ukrajnában – videó
2026. március 24. 18:08
Jó oka volt, hogy ezeket a hamis eurókat elfogadták az emberek
