Lehallgatási ügy: az EP-képviselőkhöz fordult Deutsch Tamás

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint Deutsch Tamás levélben tájékoztatta európai parlamenti képviselőtársait a "tiszás ügynökbotrányról".

Levelében Deutsch Tamás közölte: egy nyilvánosságra került hangfelvételen Panyi Szabolcs, aki „független oknyomozó újságíróként” hivatkozik magára, arról beszél, hogy külföldi titkosszolgálatokkal áll szoros kapcsolatban, akiknek kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát annak érdekében, hogy azok Szijjártó Pétert titkosszolgálati megfigyelés alá helyezzék.

Panyi Szabolcs Szijjártó Péter titkosszolgálati lehallgatásának szó szerinti leiratát is nyilvánosságra hozta – emlékeztetett.

Panyi Szabolcs arról is beszél a hangfelvételen, hogy szoros baráti és munkakapcsolatban áll az ellenzéki Tisza Párt külügyminiszterjelöltjével, Orbán Anitával, valamint azt is elmondja, hogy kormányváltás esetében közvetlen és döntő befolyása lesz arra, hogy kiket bocsássanak el a külügyminisztériumból és kiket vegyenek fel oda – közölte a fideszes politikus.

Deutsch Tamás felhívta a figyelmet arra is, hogy „Panyi Szabolcs volt annak az álhírnek a szerzője is”, amely szerint orosz ügynökök érkeztek Budapestre, hogy beavatkozzanak a választási kampányba. Ez az álhír egy olyan portálon jelent meg, amelyet az Európai Unió, a National Endowment for Democracy, a German Marshall Fund, valamint korábban az USAID finanszírozott.

Majd „ezt az álhírt használták fel ürügyként” az Európai Bizottság azon bejelentéséhez, hogy egyeztetni fog a közösségi média vállalatokkal a választási kampány kapcsán – mondta.

Korábbi példákból mindannyian tudjuk, hogy ez a gyakorlatban a konzervatív tartalmak és felhasználói fiókok elhallgattatását jelenti a platformokon – fogalmazott Deutsch Tamás, majd így zárt levelét: „a súlyos botrány egyértelműen rávilágít arra, hogy más országok, külföldi titkosszolgálatok, politikai aktivistaként tevékenykedő médiamunkások és civil szervezetek, valamint az ellenzéki Tisza Párt a magyar választási kampányba történő durva külföldi beavatkozást jelentő összehangolt akciókat hajtanak végre”.