Az iskola kapujában „kérte számon” gyermeke iskolatársát egy apa

A Miskolci Járási Ügyészség minősített személyi szabadság megsértésének bűntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki az általános iskola bejáratánál megtámadta az ott tanuló fiúgyermeket – írja közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi 9 éves fiúgyermeke egy miskolci általános iskolában tettlegességig fajuló vitába keveredett egy 11 éves fiúgyermekkel. A vádlott számon akarta kérni a másik iskolást, ezért 2024. december elején, délután megvárta az általános iskola bejáratánál. Amikor a fiú kijött, a férfi a ruházatánál megfogta, a bejárati ajtó falrészéhez szorította, majd a másik oldal irányába kezdte rángatni. Időközben szóban folyamatosan felelősségre vonta, mert az ő gyermekét ellökte. A sértett félelmében sírt. A vádlott csak akkor hagyott fel erőszakos magatartásával, amikor a sértett autójában várakozó édesanyja meglátta a történteket, és felszólította, hogy fejezze be.

A vádlott és a sértett életkora, testsúlya, testalkata között olyan mértékű eltérés áll fenn, amely alapján a gyermekkorú sértett a vádlottal szemben védekezésre képtelen állapotú személynek minősül. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.