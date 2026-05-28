ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.28
usd:
305.83
bux:
130906.04
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lõrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt távozik a kinevezés elõtti meghallgatása után az Országgyûlés vidék- és településfejlesztési bizottságának ülésérõl az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Miniszteri nem a Sára Botond által aláírt végkielégítési szerződésekre

Infostart / MTI

Nem fogadja el a Sára Botond korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vezetője, az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt.

Lőrincz Viktória csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: Sára Botond a választást követő napon saját, hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak.

A miniszter szerint elfogadhatatlan, hogy „egy közigazgatásban dolgozó vezető a magyar állam számára kedvezőtlen szerződéseket írjon alá”. Úgy fogalmazott: a Fidesz rendkívül nehéz költségvetési helyzetben adta át az országot a megalakuló Tisza-kormánynak, de még az utolsó napjait is felelőtlen költekezéssel töltötte.

Lőrincz Viktória szerint nemcsak a jó erkölccsel, hanem a hatályos jogszabályokkal is összeegyeztethetetlen az államot megkárosító szerződések megkötése.

Közölte: a közigazgatást felügyelő tárca vezetőjeként nem fogadja el ezeknek a szerződéseknek az érvényességét, ezért a kifizetett végkielégítéseket az érintetteknek vissza kell fizetniük.

Azt is bejelentette, hogy a kormány tagjaihoz hasonlóan a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja.

„Azok, akik politikai vezetőként közreműködtek az Orbán-rendszer fenntartásában, nem távozhatnak milliókkal” – hangsúlyozta, hozzátéve, vállalniuk kell a felelősséget azokért a súlyos anyagi, gazdasági veszteségekért, amelyeket hazánk az ő politikai döntéseiknek köszönhetően elszenvedett.

A tárcavezető ugyanakkor közölte: amennyiben az érintettek a követelt összeget jótékony célra ajánlják fel, a minisztérium a velük egyeztetett kedvezményezettek számára kiutalja a végkielégítést.

„Vége van azoknak az időknek, amikor a politikai vezetők korlátlanul osztogathattak közpénzt politikai alapon” – írta Lőrincz Viktória.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Miniszteri nem a Sára Botond által aláírt végkielégítési szerződésekre

fidesz

sára botond

végkielégítés

főispán

tisza párt

tisza-kormány

vidék- és településfejlesztési miniszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik

Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik
Bejelentette: rövidesen benyújtja hivatalosan az EB elnökének és az ET elnökének is Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, de szerinte ez sem meglepetés, mert fontos vállalásuk volt, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal felállítása a korrupció elleni küzdelem jegyében.
 

Brüsszel nem árul el részleteket a magyar–EU-s háttértárgyalásokról

Orbán Viktor kockázatosnak tartja Magyar Péter döntését

Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet

Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.
 

„Nem erre szavaztunk” – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Városvezetők is üzentek a kormánynak, kérésük lenne

VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatér az európai térképre Magyarország: tematikus nappal egészül ki a Portfolio csúcskonferenciája

Visszatér az európai térképre Magyarország: tematikus nappal egészül ki a Portfolio csúcskonferenciája

2026-ban is megrendezi őszi gazdasági csúcskonferenciáját a Portfolio, a Budapest Economic Forum október 7-én lesz. Ráadásul az esemény kiegészül egy tematikus nappal, a Back to Europe! névre keresztelt program apropóját az adja, hogy a parlamenti választások után javulhatnak a magyar kormány és az Európai Unió kapcsolatai, újra érkezhetnek az uniós források, erősödhetnek a többi tagországgal a gazdasági-üzleti kapcsolatok, hosszútávon pedig az euró bevezetése is gazdaságpolitikai cél lehet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztást adtak ki a kutatók: olyan hőség közeleg, amire még sosem volt példa a bolygón

Riasztást adtak ki a kutatók: olyan hőség közeleg, amire még sosem volt példa a bolygón

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a brit Met Office közös jelentése szerint a következő öt évben az éves globális átlaghőmérséklet közel rekordszintet érhet el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it targeted American base after fresh US strikes

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 14:06
„Kivágás” – Kék helyett zöld lesz a parkolóórák helye
2026. május 28. 13:52
Orbán Viktor kockázatosnak tartja Magyar Péter döntését
×
×