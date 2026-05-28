ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.42
usd:
306.21
bux:
130870.36
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kislány ül egy kórházi ágy szélén.
Nyitókép: Getty Images/Portra Images

A betegszervezetek üdvözlik új szabályozástervezeteket

Infostart / MTI

A Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége (BEMOSZ) üdvözli a kórházi fertőzésekre és a betegvisszajelzés rendszerének megerősítésére vonatkozó új szabályozástervezetet.

A BEMOSZ csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a betegek biztonsága, az egészségügyi ellátás minőségének javítása és az intézmények iránti társadalmi bizalom erősítése olyan közös cél, amelynek érdekében minden érintett szereplő – döntéshozó, finanszírozó, szolgáltató és nem utolsósorban a beteg és családtagjai – együttműködésére az első momentumtól szükség van.

Álláspontjuk szerint fontos előrelépést jelent, ha a betegek tapasztalatai és visszajelzései hangsúlyosabban jelennek meg az egészségügyi rendszer átalakításában és működésében. A betegélmény, a betegbiztonság és az ellátás minősége elválaszthatatlan egymástól, ezért minden olyan intézkedés támogatandó, ami erősíti az átláthatóságot és a betegek bevonását – írták.

A szövetség ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az egészségügyet érintő – az emberek mindennapi életére közvetlen hatással lévő – jogszabályok és szakpolitikai döntések előkészítésébe a jövőben hangsúlyosan szükséges bevonni a betegszervezetek minél szélesebb körét és az érintett civil érdekképviseleteket.

A betegek és hozzátartozóik tapasztalata érdemben hozzá tud járulni a hatékonyabb, emberközpontúbb szabályozáshoz, eredményesebb megelőzéshez, minőségi ellátáshoz és nem utolsósorban a társadalom egészséges állapotához – emelték ki.

Azt írták: a BEMOSZ felajánlja szakmai együttműködését és támogatását a jövőbeni törvényalkotási és társadalmi egyeztetési folyamatokhoz, és a szervezet a jövőben is kész minden olyan szakmai együttműködésre, ami növeli a betegbiztonságot, javítja az ellátás minőségét és megalapozza a magyar betegek életminőségének jelentős javulását.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A betegszervezetek üdvözlik új szabályozástervezeteket

egészségügy

kórházi fertőzés

szabályozás

betegbiztonság

betegszervezetek magyarországi szövetsége

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik

Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik

Bejelentette: rövidesen benyújtja hivatalosan az EB elnökének és az ET elnökének is Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, de szerinte ez sem meglepetés, mert fontos vállalásuk volt, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal felállítása a korrupció elleni küzdelem jegyében.
 

Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet

„Nem erre szavaztunk” – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Városvezetők is üzentek a kormánynak, kérésük lenne

Lépésről lépésre – miniszteri bejelentés a kutatóhálózatokról

Nyitott kapukkal várja a kormányzati ellenőrzést az Agrárkamara

A betegszervezetek üdvözlik új szabályozástervezeteket

Irány újra az Eurovízió? Nagy Ervin és Tarr Zoltán erről is beszélgetett

Lemond Németh Szilárd

Lemond Németh Szilárd

A Csepel.info szerint pénteken jelenthetik be hivatalosan, hogy a korábbi országgyűlési képviselő távozik a Magyar Birkózó Szövetség éléről.
VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új korszakba lépnek a fintech felforgatók, az AI-boom felpörgeti a bankokat

Új korszakba lépnek a fintech felforgatók, az AI-boom felpörgeti a bankokat

Berobbant az AI a bankokba, a fintechek felnőttek és a bankokra támadtak, a szabályozók szórják az IT-feladatokat, a csalók is támadnak miközben a folyamatos innovációs kényszer és a hatékonysági verseny is nyomja a bankok vállát. Hogyan forgatja fel a mindennapi bankolást, a befektetéseket az AI-boom, mi lesz a következő nagy durranás? Hol segítenek az AI-agentek? Terjed a qvik, de meddig juthat? Hogyan javulhat tovább a digitális UX? Banki felsővezetők, IT-döntéshozók, a top tanácsadók, fintech guruk és a legfontosabb banki IT-beszállítók vitatják meg a legforróbb banki IT és fintech trendeket. A rendezvény legfontosabb eseményeiről a nap folyamán ebben a cikkünkben tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége lehet az idegtépő jegyvásárlásnak: egyetlen merész húzással tennék pofonegyszerűvé a külföldi utazást, ennek rengeteg utas fog örülni

Vége lehet az idegtépő jegyvásárlásnak: egyetlen merész húzással tennék pofonegyszerűvé a külföldi utazást, ennek rengeteg utas fog örülni

Az &quot;egy út, egy jegy&quot; koncepció lehetővé tenné az utasok számára, hogy egyetlen tranzakcióval keressenek, foglaljanak és fizessenek a több vasúttársaságot érintő nemzetközi utakra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it targeted American base after fresh US strikes

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 13:12
Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik
2026. május 28. 12:41
Irány újra az Eurovízió? Nagy Ervin és Tarr Zoltán erről is beszélgetett
×
×