A betegszervezetek üdvözlik új szabályozástervezeteket

A BEMOSZ csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a betegek biztonsága, az egészségügyi ellátás minőségének javítása és az intézmények iránti társadalmi bizalom erősítése olyan közös cél, amelynek érdekében minden érintett szereplő – döntéshozó, finanszírozó, szolgáltató és nem utolsósorban a beteg és családtagjai – együttműködésére az első momentumtól szükség van.

Álláspontjuk szerint fontos előrelépést jelent, ha a betegek tapasztalatai és visszajelzései hangsúlyosabban jelennek meg az egészségügyi rendszer átalakításában és működésében. A betegélmény, a betegbiztonság és az ellátás minősége elválaszthatatlan egymástól, ezért minden olyan intézkedés támogatandó, ami erősíti az átláthatóságot és a betegek bevonását – írták.

A szövetség ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az egészségügyet érintő – az emberek mindennapi életére közvetlen hatással lévő – jogszabályok és szakpolitikai döntések előkészítésébe a jövőben hangsúlyosan szükséges bevonni a betegszervezetek minél szélesebb körét és az érintett civil érdekképviseleteket.

A betegek és hozzátartozóik tapasztalata érdemben hozzá tud járulni a hatékonyabb, emberközpontúbb szabályozáshoz, eredményesebb megelőzéshez, minőségi ellátáshoz és nem utolsósorban a társadalom egészséges állapotához – emelték ki.

Azt írták: a BEMOSZ felajánlja szakmai együttműködését és támogatását a jövőbeni törvényalkotási és társadalmi egyeztetési folyamatokhoz, és a szervezet a jövőben is kész minden olyan szakmai együttműködésre, ami növeli a betegbiztonságot, javítja az ellátás minőségét és megalapozza a magyar betegek életminőségének jelentős javulását.