Hoki, darts, Giro és futball – sport a tévében

Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy valós esély lehet arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet a sokak által várt békemegállapodás, csütörtökre virradóra azonban ismét egymásnak támadtak a felek, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel. Ázsia után Európában is eshetnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár. Eközben fontos adatok is érkeznek, délután Amerikából GDP, munkaerőpiaci, valamint inflációs jelentések is napvilágot látnak majd.