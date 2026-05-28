2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Watching football at home on TV
Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Hoki, darts, Giro és futball – sport a tévében

Infostart / MTI

Tenisz, lósport és golf is szerepel a csütörtöki élő kínálatban.

M4 Sport

13.30: Labdarúgás, U17-es Európa-bajnokság, csoportkör, Belgium-Spanyolország

18.00: Labdarúgás, női NB I, döntő, második mérkőzés, Puskás Akadémia-Ferencváros

20.15: Futsal, férfi NB I, döntő, első mérkőzés, Újpest FC-Nyíregyháza

21.50: Minifutball, Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Szlovénia

Sport 1

16.15: Jégkorong, világbajnokság, negyeddöntő

20.00: Darts, Premier League, döntő, London

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

16.00 és 20.00: Jégkorong, világbajnokság, negyeddöntő

Eurosport 1

13.00: Kerékpár, Giro d'Italia, 18. szakasz

17.45: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs

Eurosport 2

10.30: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs

22.00: Golf, PGA Tour Charles Schwab Challenge

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Írország-Katar

Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy valós esély lehet arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet a sokak által várt békemegállapodás, csütörtökre virradóra azonban ismét egymásnak támadtak a felek, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel. Ázsia után Európában is eshetnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár.  Eközben fontos adatok is érkeznek, délután Amerikából GDP, munkaerőpiaci, valamint inflációs jelentések is napvilágot látnak majd.

A Hormuzi-szoros partvidékét már kedden is bombázták az amerikaiak, jóllehet a felek között elvileg tűzszünet van érvényben.

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

2026. május 27. 22:54
„Fejben nagyon erősek voltunk” – ismét bajnok a Falco
2026. május 27. 21:00
Egyetlen gól döntött a Konferencia-liga döntőjében
