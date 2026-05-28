2026. május 28. csütörtök
Zsákos, szállításra csomagolt fokhagymát pakol egy dolgozó a Horizon Trade Invest Kft. makói telephelyén 2018. szeptember 4-én. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint az idei extrém időjárás miatt az átlagosnál kisebb vöröshagyma-, illetve fokhagymatermés várható Magyarországon és az egész Európai Unióban.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nyitott kapukkal várja a kormányzati ellenőrzést az Agrárkamara

Infostart / InfoRádió

Együttműködően és nyitottan állunk az átvilágítás előtt – így fogalmazott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki jogkörben eljáró alenöke arra reagálva, hogy a kormány döntése szerint az agrárminiszternek június 4-ig soron kívül felül kell vizsgálnia a köztestületről szóló törvényt és az Agrárkamara működését. Süle Katalin az InfoRádióban kijelentette: az elvégzett feladatok őket igazolják.

Legutóbbi küldöttgyűlésén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara két napirendi pontot tárgyalt: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2025. évi beszámolójának az elfogadását, valamint egy adatszolgáltatási szabályzat elfogadását, ezt megelőzően pedig alelnöki beszámolót tartott a sajtó nyilvánossága előtt Süle Katalin elnöki jogkörben eljáró alelnök, reagálva az elmúlt hetekben érkezett megkeresésekre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mibenlétéről, működéséről, ellátott feladatairól és jogszabályi környezetéről.

Akkor érintette az átvilágítés kérdését is – mondta el az InfoRádió megkeresésére Süle Katalin.

„Teljesen transzparensen, nyitottan, várakozva állunk az átvilágítás elé, minden jogi, gazdasági és szervezési folyamatot áttekintettünk, és határozottan állíthatom, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának bőven van mire büszkének lennie. Az elvégzett feladataink minket igazolnak, erről a küldöttgyűlést tájékoztattam” – szögezte le.

A teljesség igénye nélkül bemutatta, hogy napi szinten milyen munkafolyamatok zajlanak a kamarában, és az elmúlt évben melyek voltak azok a főbb sarokpontok, amelyek számszakilag is bizonyítják, hogy a kamara mint testület komoly szakmai és előremutató munkát végez

  • a falugazdász-hálózat működése,
  • a közigazgatási és nyilvántartási feladatok ellátása,
  • az őstermelők és a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartási feladatai és
  • egyéb feladatok

terén.

Tévinformációnak nevezte, hogy munkatársai csak az íróasztal mellől végeznék a termésbecslést, ebben a munkában elhivatott szakemberek tapasztalata van benne, végzik az állapotminősítést, az ezekhez kapcsolódó adatgyűjtéseket, káresemények felmérést, ezekről rengeteg jegyzőkönyv készül, és rengeteg feladatot adnak a helyi földbizottsági kötelezettségek is, például az egy hektár alatti belterületű ingatlanok adómentességi jogosultságának megállapítását is el kell végezni helyszíni szemléken keresztül, ki kell állítani az építményadó-mentességhez szükséges hatósági igazolást, a különböző, termeléshez kötött támogatások jogosultságát pedig a szintén a helyszíneken kell ellenőrizni.

Van még szaktanácsadási tevékenységük, szakirányú kiadványokat jelentetnek meg, és pályaorientációs programokkal segítik a generációváltást, erre mind büszke, várja, hogy át is világítsák a teljes tevékenységet.

A területet átvevő szakminiszter szavaira, melyek szerint a kamarának felül kell emelkednie a politikán, nem járhat el „furkósbotként”, elmondta, a küldöttgyűlésen kifejezetten politikai kérdésekről nem beszéltek, Süle Katalin pedig állítja, soha egyetlen politikai közösségnek sem volt tagja, a jövőben sem tervezi, hogy ez megváltozik, a szakmával szeretne foglalkozni, ahogy a kollégái is, rengeteg továbbképzésen és belső vizsgákon keresztül innoválják a meglévő tudást a gazdatársadalom segítésére. Hogy melyik politikus mit mond, az nem az ő asztala.

A cikk Sipos Ildikó interjúja alapján készült.

A hódmezővásárhelyi polgármester, korábbi miniszterelnökjelölt a polgármesteri fizetéscsökkentés ellen tiltakozva posztolt. „Vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, akik megdolgoznak a fizetésükért, és vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni. Ne keverjük össze a kettőt!" – hangsúlyozta. Nincs egyedül.
 

Az EU külügyminiszterei Ciprusban az Oroszországgal folytatandó esetleges béketárgyalások kereteiről és Ukrajna uniós csatlakozásáról tárgyaltak. Kaja Kallas főképviselő óva intett attól, hogy az unió orosz csapdába sétáljon, mivel Moszkva szándékosan a tárgyalópartner személyére tereli a figyelmet a tartalom helyett. Az uniós különmegbízott kinevezésének kérdése továbbra is megosztja a tagállamokat: míg egyes országok támogatják, mások szerint Vlagyimir Putyin orosz államfő csupán időhúzásra játszik. Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levélben utasította el a német kancellár társult tagsági javaslatát, Kallas pedig reményét fejezte ki, hogy Magyarország új vezetésével hamarosan megnyílhatnak a csatlakozási tárgyalások újabb fejezetei.

Trumpot a Knicks tulajdonosa hívta meg a döntőre, akivel régóta szoros baráti viszont ápol - az elnök pedig szívesen el is látogat a meccsre.

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

