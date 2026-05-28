Nyitott kapukkal várja a kormányzati ellenőrzést az Agrárkamara

Legutóbbi küldöttgyűlésén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara két napirendi pontot tárgyalt: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2025. évi beszámolójának az elfogadását, valamint egy adatszolgáltatási szabályzat elfogadását, ezt megelőzően pedig alelnöki beszámolót tartott a sajtó nyilvánossága előtt Süle Katalin elnöki jogkörben eljáró alelnök, reagálva az elmúlt hetekben érkezett megkeresésekre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mibenlétéről, működéséről, ellátott feladatairól és jogszabályi környezetéről.

Akkor érintette az átvilágítés kérdését is – mondta el az InfoRádió megkeresésére Süle Katalin.

„Teljesen transzparensen, nyitottan, várakozva állunk az átvilágítás elé, minden jogi, gazdasági és szervezési folyamatot áttekintettünk, és határozottan állíthatom, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának bőven van mire büszkének lennie. Az elvégzett feladataink minket igazolnak, erről a küldöttgyűlést tájékoztattam” – szögezte le.

A teljesség igénye nélkül bemutatta, hogy napi szinten milyen munkafolyamatok zajlanak a kamarában, és az elmúlt évben melyek voltak azok a főbb sarokpontok, amelyek számszakilag is bizonyítják, hogy a kamara mint testület komoly szakmai és előremutató munkát végez

a falugazdász-hálózat működése,

a közigazgatási és nyilvántartási feladatok ellátása,

az őstermelők és a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartási feladatai és

egyéb feladatok

terén.

Tévinformációnak nevezte, hogy munkatársai csak az íróasztal mellől végeznék a termésbecslést, ebben a munkában elhivatott szakemberek tapasztalata van benne, végzik az állapotminősítést, az ezekhez kapcsolódó adatgyűjtéseket, káresemények felmérést, ezekről rengeteg jegyzőkönyv készül, és rengeteg feladatot adnak a helyi földbizottsági kötelezettségek is, például az egy hektár alatti belterületű ingatlanok adómentességi jogosultságának megállapítását is el kell végezni helyszíni szemléken keresztül, ki kell állítani az építményadó-mentességhez szükséges hatósági igazolást, a különböző, termeléshez kötött támogatások jogosultságát pedig a szintén a helyszíneken kell ellenőrizni.

Van még szaktanácsadási tevékenységük, szakirányú kiadványokat jelentetnek meg, és pályaorientációs programokkal segítik a generációváltást, erre mind büszke, várja, hogy át is világítsák a teljes tevékenységet.

A területet átvevő szakminiszter szavaira, melyek szerint a kamarának felül kell emelkednie a politikán, nem járhat el „furkósbotként”, elmondta, a küldöttgyűlésen kifejezetten politikai kérdésekről nem beszéltek, Süle Katalin pedig állítja, soha egyetlen politikai közösségnek sem volt tagja, a jövőben sem tervezi, hogy ez megváltozik, a szakmával szeretne foglalkozni, ahogy a kollégái is, rengeteg továbbképzésen és belső vizsgákon keresztül innoválják a meglévő tudást a gazdatársadalom segítésére. Hogy melyik politikus mit mond, az nem az ő asztala.

A cikk Sipos Ildikó interjúja alapján készült.