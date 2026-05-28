Beszédes számok a foglalkoztatottságról és munkanélküliségről

A 2026. február–áprilisi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 618 ezer volt, 55 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18 ezerrel, 2 millió 464 ezerre, míg a nőké 37 ezerrel, 2 millió 154 ezerre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 430 ezer fő dolgozott, 72 ezerrel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68 ezer volt, a külföldön dolgozóké pedig 120 ezret tett ki.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7 százalékra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8 százalékot, a nők körében pedig 70,5 százalékot mutatott.

A 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 219 ezer volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt.

A férfi munkanélküliek száma 116 ezer, a nőké 102 ezret tett ki. A ráta a férfiak és a nők körében egyaránt 4,5 százalékos.

A KSH jelentése kitért arra, hogy a munkakeresés átlagos időtartama 13,1 hónap volt, a munkanélküliek 33,3 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 11,6 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 9,2 százalékponttal, 30,6 százalékra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 2,4 százalékponttal, 36,1 százalékra emelkedett.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. április végén az egy évvel korábbihoz képest 3,1 százalékkal, 221 ezerre mérséklődött – idézte a jelentés.