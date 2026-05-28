2026. május 28. csütörtök
Group of young adults, photographed from above, on various painted tarmac surface, at sunrise.
Nyitókép: Klaus Vedfelt/Getty Images

Beszédes számok a foglalkoztatottságról és munkanélküliségről

Infostart / MTI

Áprilisban a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 619 ezret tett ki, a munkanélküliek száma 216 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2026. február–áprilisi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 618 ezer volt, 55 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18 ezerrel, 2 millió 464 ezerre, míg a nőké 37 ezerrel, 2 millió 154 ezerre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 430 ezer fő dolgozott, 72 ezerrel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68 ezer volt, a külföldön dolgozóké pedig 120 ezret tett ki.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7 százalékra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8 százalékot, a nők körében pedig 70,5 százalékot mutatott.

A 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 219 ezer volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt.

A férfi munkanélküliek száma 116 ezer, a nőké 102 ezret tett ki. A ráta a férfiak és a nők körében egyaránt 4,5 százalékos.

A KSH jelentése kitért arra, hogy a munkakeresés átlagos időtartama 13,1 hónap volt, a munkanélküliek 33,3 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 11,6 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 9,2 százalékponttal, 30,6 százalékra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 2,4 százalékponttal, 36,1 százalékra emelkedett.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. április végén az egy évvel korábbihoz képest 3,1 százalékkal, 221 ezerre mérséklődött – idézte a jelentés.

Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé
Három fázisban indul neki Európa legnagyobb hadereje rehabilitálásába Németország, a történelmi előzmények után most már újra állami szerepvállalással, illetve vezérlettel. Az InfoRádió által megkérdezett szakértő szerint komoly feladat lesz egyszerre beszerezni a legmodernebb technikát, másrészt felkészülni az olcsóbb és tömeges meglétet igénylő eszközök gyártására.
„Nem erre szavaztunk” – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

A hódmezővásárhelyi polgármester, korábbi miniszterelnökjelölt a polgármesteri fizetéscsökkentés ellen tiltakozva posztolt. „Vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, akik megdolgoznak a fizetésükért, és vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni. Ne keverjük össze a kettőt!" – hangsúlyozta. Nincs egyedül.
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
Borult az iráni béke - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy valós esély lehet arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet a sokak által várt békemegállapodás, csütörtökre virradóra azonban ismét egymásnak támadtak a felek, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel. Ázsia után Európában is esnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár. Eközben fontos adatok is érkeznek, délután Amerikából GDP, munkaerőpiaci, valamint inflációs jelentések is napvilágot látnak majd.

Sokkoló jelentés érkezett több mint 100 ezer magyar gyerek mindennapi életéről: óriási a káosz - meddig mehet ez így tovább?

Továbbra is kaotikus a helyzet a hazai javítóintézetekben. A fiatalokat folyamatosan áthelyezik, miközben rengeteg gyerek szorulna védelemre.

US strikes Iran military site as Tehran says it has targeted American base

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

