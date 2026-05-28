Nyomoz a NAV a 17 millárdos NKA-pályázatok miatt

A büntetőeljárás során, a tényállás tisztázása érdekében, a sok érintett miatt a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat.

A NAV nyomozói május 27-én éjszakába nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél.

A cél a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt.

A nyomozók az ügy szempontjából releváns papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le.

Az ügy súlya, összetettsége és terjedelme miatt a nyomozóhatóság további bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések végrehajtását tervezi – áll a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében.