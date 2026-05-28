ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.08
usd:
305.8
bux:
131179.98
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mans hands in a business suit makes notes at the table. Businessman busy with professional career and self-interest
Nyitókép: Ivan-balvan/Getty Images

Nyomoz a NAV a 17 millárdos NKA-pályázatok miatt

Infostart

A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálja; költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmények gyanúja miatt folytat nyomozást.

A büntetőeljárás során, a tényállás tisztázása érdekében, a sok érintett miatt a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat.

A NAV nyomozói május 27-én éjszakába nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél.

A cél a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt.

A nyomozók az ügy szempontjából releváns papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le.

Az ügy súlya, összetettsége és terjedelme miatt a nyomozóhatóság további bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések végrehajtását tervezi – áll a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Nyomoz a NAV a 17 millárdos NKA-pályázatok miatt

pályázat

nav

nyomozás

nka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet

Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet
Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.
 

„Nem erre szavaztunk” – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Városvezetők is üzentek a kormánynak, kérésük lenne

Lépésről lépésre – miniszteri bejelentés a kutatóhálózatokról

Nyitott kapukkal várja a kormányzati ellenőrzést az Agrárkamara

VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas létszámleépítést jelentett be a Wix.com

Hatalmas létszámleépítést jelentett be a Wix.com

Alkalmazottainak 20 százalékát, vagyis több mint ezer embert bocsát el a kisvállalkozásoknak weboldalépítő és -üzemeltető szolgáltatásokat kínáló izraeli Wix.com - jelentette be Avisaj Abrahami vezérigazgató csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten: újra elszabadultak az árak az olajpiacon

Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten: újra elszabadultak az árak az olajpiacon

Az Egyesült Államok és Irán között csütörtökön újabb katonai összecsapások történtek a Hormuzi-szoros térségében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it targeted American base after fresh US strikes

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 09:22
Beszédes számok a foglalkoztatottságról és munkanélküliségről
2026. május 28. 08:46
Négyéves csúcsra emelkedett a GKI konjunktúraindexe
×
×