ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.68
usd:
306.45
bux:
0
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Coin in glass bottle with money stack step up growing growth saving money, Concept financial business investment, Copy space for your text
Nyitókép: marchmeena29/Getty Images

Négyéves csúcsra emelkedett a GKI konjunktúraindexe

Infostart / MTI

MIndeközben egyetlen hónap alatt 16 pontot ugrott a fogyasztói bizalmi index.

Májusban a GKI konjunktúraindex 4 ponttal mínusz 6,7 pontra emelkedett, ezzel 49 havi, vagyis négyéves csúcsra ért fel – közölte a GKI Gazdaságkutató az MTI-vel.

Kiemelték, a GKI fogyasztói bizalmi indexe májusban egyetlen hónap alatt 16 pontot ugrott, mínusz 0,9 pontot tett ki, a mérés több mint 30 éves történetében ekkora egyszeri elmozdulásra még nem volt példa. A GKI legfrissebb konjunktúrajelentése rámutatott arra, hogy a lakosság hangulata rekordot döntött, az üzleti szféra kilátásai viszont érdemben nem változtak.

Az optimizmus valós, de egyelőre csak a várakozásokat mutatja

– írta a GKI Gazdaságkutató.

GKI elemzése szerint a fogyasztói bizalom emelkedésének hátterében elsősorban az ország következő 12 havi gazdasági helyzetével kapcsolatos remények állnak. Ez a részindex egyedül 33 pontot nőtt egyetlen hónap alatt. Ilyen mértékű javulásra korábban csak két időszakban volt példa, a 2002-es választások után, valamint 2018-2019 egyes hónapjaiban. A mostani ugrás tehát nem a gazdasági teljesítmény javulását tükrözi, hanem a kormányváltáshoz fűzött várakozásokat – tették hozzá.

Miközben májusban a fogyasztói oldal rekordot döntött, addig az üzleti bizalmi index lényegében nem mozdult. Az ipar 1 pontot esett, az építőipar 1,5 pontot emelkedett, a kereskedelem és a szolgáltatók hibahatáron belül változtak. A vállalkozások tehát még nem árazzák be azt az optimizmust, amit a lakosság már érez. Ez a két mutató közötti olló a következő hónapokban sokat fog elárulni arról, hogy a bizalomból lesz-e tényleges gazdasági aktivitás – hívták fel a figyelmet.

Kitértek arra, hogy a foglalkoztatási indikátor érezhetően javult, a vállalkozások 11 százaléka tervez létszámbővítést, szemben az áprilisi 8 százalékkal. Az áremelést tervező cégek aránya 35 százalékról 30 százalékra esett. Ez egyszerre jó jel az inflációs folyamatok szempontjából, és óvatossági jelzés, a cégek nem érzik elég erősnek a keresletet ahhoz, hogy árat emeljenek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Négyéves csúcsra emelkedett a GKI konjunktúraindexe

gki

gki konjunktúraindex

fogyasztói hangulat

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Varga Mihály: nem egységesen döntöttünk az alapkamatról
Varga Mihály: nem egységesen döntöttünk az alapkamatról
Nem egységesen döntött a jegybanki alapkamat szinten tartásáról a Monetáris Tanács – közölte keddi tájékoztatóján Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Kérdésre válaszolva elmondta, reális a kormány várakozása, hogy 2 százalék legyen a gazdasági növekedés Magyarországon az év végére. Az MNB-ügyi parlamenti vizsgálóbizottsággal együttműködnek, sőt teljes transzparenciát sürgetnek az ügy feltárása folyamán. Kommentálta azt is, hogy a kormány pótköltségvetést ír 2026-ra, de a 2027-es büdzséterv ennél fontosabb lesz Varga Mihály szerint. Szólt még a „túl erős” forintról és arról is, görög mintára történhet-e a magyar euróbevezetés.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé

Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé

Három fázisban indul neki Európa legnagyobb hadereje rehabilitálásába Németország, a történelmi előzmények után most már újra állami szerepvállalással, illetve vezérlettel. Az InfoRádió által megkérdezett szakértő szerint komoly feladat lesz egyszerre beszerezni a legmodernebb technikát, másrészt felkészülni az olcsóbb és tömeges meglétet igénylő eszközök gyártására.
VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Lettország megerősíti drónelhárító védelmi rendszerét az Oroszországgal és a Moszkvával szövetséges Fehéroroszországgal közös határain - közölte Modris Kairiss, a lett hadsereg Autonóm Rendszerek Kompetencia-központjának vezetője, miután pilóta nélküli repülő szerkezetek több alkalommal is berepültek a NATO-tagállam légterébe. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levélben fordult Donald Trumphoz. Az üzenetben az ország egyre súlyosbodó légvédelmi hiányosságaira, különösen a ballisztikusrakéta-elhárító képességek kritikus helyzetére hívta fel a figyelmet - számolt be a Kyiv Independent. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Dől a dominó: újabb titkos kormányhatározat szivárgott ki, gigantikus lyukat hagytak a költségvetésben Lázárék

Dől a dominó: újabb titkos kormányhatározat szivárgott ki, gigantikus lyukat hagytak a költségvetésben Lázárék

Egy titkos kormányhatározat miatt legalább százmilliárd forinttal kevesebb jutott az idei költségvetésben a hazai autópályák rendelkezésre állási díjára

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US strikes Iran targets for second time in three days

US strikes Iran targets for second time in three days

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 08:10
Ennyivel csökken naponta a pénz értéke, ha nincs rá kamat – pedig lekötés nélkül is járhatna
2026. május 28. 07:24
Óvatosabbak lettünk az utazásoknál
×
×