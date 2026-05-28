Négyéves csúcsra emelkedett a GKI konjunktúraindexe

Májusban a GKI konjunktúraindex 4 ponttal mínusz 6,7 pontra emelkedett, ezzel 49 havi, vagyis négyéves csúcsra ért fel – közölte a GKI Gazdaságkutató az MTI-vel.

Kiemelték, a GKI fogyasztói bizalmi indexe májusban egyetlen hónap alatt 16 pontot ugrott, mínusz 0,9 pontot tett ki, a mérés több mint 30 éves történetében ekkora egyszeri elmozdulásra még nem volt példa. A GKI legfrissebb konjunktúrajelentése rámutatott arra, hogy a lakosság hangulata rekordot döntött, az üzleti szféra kilátásai viszont érdemben nem változtak.

Az optimizmus valós, de egyelőre csak a várakozásokat mutatja

– írta a GKI Gazdaságkutató.

GKI elemzése szerint a fogyasztói bizalom emelkedésének hátterében elsősorban az ország következő 12 havi gazdasági helyzetével kapcsolatos remények állnak. Ez a részindex egyedül 33 pontot nőtt egyetlen hónap alatt. Ilyen mértékű javulásra korábban csak két időszakban volt példa, a 2002-es választások után, valamint 2018-2019 egyes hónapjaiban. A mostani ugrás tehát nem a gazdasági teljesítmény javulását tükrözi, hanem a kormányváltáshoz fűzött várakozásokat – tették hozzá.

Miközben májusban a fogyasztói oldal rekordot döntött, addig az üzleti bizalmi index lényegében nem mozdult. Az ipar 1 pontot esett, az építőipar 1,5 pontot emelkedett, a kereskedelem és a szolgáltatók hibahatáron belül változtak. A vállalkozások tehát még nem árazzák be azt az optimizmust, amit a lakosság már érez. Ez a két mutató közötti olló a következő hónapokban sokat fog elárulni arról, hogy a bizalomból lesz-e tényleges gazdasági aktivitás – hívták fel a figyelmet.

Kitértek arra, hogy a foglalkoztatási indikátor érezhetően javult, a vállalkozások 11 százaléka tervez létszámbővítést, szemben az áprilisi 8 százalékkal. Az áremelést tervező cégek aránya 35 százalékról 30 százalékra esett. Ez egyszerre jó jel az inflációs folyamatok szempontjából, és óvatossági jelzés, a cégek nem érzik elég erősnek a keresletet ahhoz, hogy árat emeljenek.