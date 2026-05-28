Mikel Arteta, az Arsenal vezetõedzõje csapatának prágai sajtóértekezletén 2025. november 3-án, egy nappal a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza negyedik fordulójának Slavia Praha - Arsenal mérkõzése elõtt.
Arteta szerint összeálltak a csillagok az Arsenal felett

Mikel Arteta, a szombati labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre készülő Arsenal vezetőedzője szerint képesek történelmet írni a legrangosabb európai kupasorozat megnyerésével.

A spanyol szakember hat és fél éve vette át a szakmai munka irányítását a londoni klubnál, amelynél 22 éve vártak az újabb bajnoki címre. Az Arteta-időszakban eddig csupán három Premier League-ezüstérem, egy FA Kupa-győzelem, illetve két angol Szuperkupa-sikert lehetett kiemelni, mígnem tíz nappal ezelőtt a csapat megszerezte az egyesület történetének 14. aranyérmét az angol élvonalban.

„Valaki odafent úgy döntött, az idén megfelelően igazítja a csillagokat. Korábban háromszor is közel voltunk a sikerhez, de valami hiányzott” – kezdte a Budapestre utazás előtt három spanyol médiumnak adott interjút, amelyben kitért az elmúlt csaknem hétéves időszakra is.

„A közös utunk 2019 decemberében kezdődött, de teljes mértékben megérték ezek az évek. Valamennyi játékosom értéket, bátorságot és őszinteséget képvisel, de gyakran eltűnődtem, vajon én vagyok-e a megfelelő ember ennek a csapatnak a vezetésére” – emelte ki a szakember, aki csapatával együtt gyakran a gúnyolódok célpontjává vált, mert az Arsenal több mint két évtizede sikertelenül próbálta megszerezni a bajnoki címet.

Szombaton újabb fontos mérföldkőhöz érkezik a 44 éves Arteta pályafutása, mivel az Arsenal korábban még sosem nyerte meg a Bajnokok Ligáját.

Éppen húsz esztendeje, hogy eddigi egyetlen döntőjében érdekelt volt, de kikapott 2–1-re a Barcelonától.

„A Premier League és a Bajnokok Ligája megnyerése a legmagasabb szint, amit elérhetünk. A bajnoki cím huszonkét év után megvan, Bajnokok Ligáját viszont még sosem nyertünk, de képesek vagyunk szombaton történelmet írni” – adott hangot bizakodásának az edző, majd hozzátette, a bajnoki cím megszerzése után játékosait elégedettség és megkönnyebbülés jellemzi, amelyet átmenthetnek a BL-döntőre is.

Az Arsenal veretlenül, a maximálisan megszerezhető 24 ponttal az alapszakasz első helyezettjeként jutott a kieséses szakaszba, amelyben további hat mérkőzést játszott, három döntetlennel és három győzelemmel.

A Bajnokok Ligája-döntő szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

Bejelentette: rövidesen benyújtja hivatalosan az EB elnökének és az ET elnökének is Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, de szerinte ez sem meglepetés, mert fontos vállalásuk volt, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal felállítása a korrupció elleni küzdelem jegyében.
 

Berobbant az AI a bankokba, a fintechek felnőttek és a bankokra támadtak, a szabályozók szórják az IT-feladatokat, a csalók is támadnak miközben a folyamatos innovációs kényszer és a hatékonysági verseny is nyomja a bankok vállát. Hogyan forgatja fel a mindennapi bankolást, a befektetéseket az AI-boom, mi lesz a következő nagy durranás? Hol segítenek az AI-agentek? Terjed a qvik, de meddig juthat? Hogyan javulhat tovább a digitális UX? Banki felsővezetők, IT-döntéshozók, a top tanácsadók, fintech guruk és a legfontosabb banki IT-beszállítók vitatják meg a legforróbb banki IT és fintech trendeket. A rendezvény legfontosabb eseményeiről a nap folyamán ebben a cikkünkben tudósítunk.

Az "egy út, egy jegy" koncepció lehetővé tenné az utasok számára, hogy egyetlen tranzakcióval keressenek, foglaljanak és fizessenek a több vasúttársaságot érintő nemzetközi utakra.

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

