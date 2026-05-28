Arteta szerint összeálltak a csillagok az Arsenal felett

A spanyol szakember hat és fél éve vette át a szakmai munka irányítását a londoni klubnál, amelynél 22 éve vártak az újabb bajnoki címre. Az Arteta-időszakban eddig csupán három Premier League-ezüstérem, egy FA Kupa-győzelem, illetve két angol Szuperkupa-sikert lehetett kiemelni, mígnem tíz nappal ezelőtt a csapat megszerezte az egyesület történetének 14. aranyérmét az angol élvonalban.

„Valaki odafent úgy döntött, az idén megfelelően igazítja a csillagokat. Korábban háromszor is közel voltunk a sikerhez, de valami hiányzott” – kezdte a Budapestre utazás előtt három spanyol médiumnak adott interjút, amelyben kitért az elmúlt csaknem hétéves időszakra is.

„A közös utunk 2019 decemberében kezdődött, de teljes mértékben megérték ezek az évek. Valamennyi játékosom értéket, bátorságot és őszinteséget képvisel, de gyakran eltűnődtem, vajon én vagyok-e a megfelelő ember ennek a csapatnak a vezetésére” – emelte ki a szakember, aki csapatával együtt gyakran a gúnyolódok célpontjává vált, mert az Arsenal több mint két évtizede sikertelenül próbálta megszerezni a bajnoki címet.

Szombaton újabb fontos mérföldkőhöz érkezik a 44 éves Arteta pályafutása, mivel az Arsenal korábban még sosem nyerte meg a Bajnokok Ligáját.

Éppen húsz esztendeje, hogy eddigi egyetlen döntőjében érdekelt volt, de kikapott 2–1-re a Barcelonától.

„A Premier League és a Bajnokok Ligája megnyerése a legmagasabb szint, amit elérhetünk. A bajnoki cím huszonkét év után megvan, Bajnokok Ligáját viszont még sosem nyertünk, de képesek vagyunk szombaton történelmet írni” – adott hangot bizakodásának az edző, majd hozzátette, a bajnoki cím megszerzése után játékosait elégedettség és megkönnyebbülés jellemzi, amelyet átmenthetnek a BL-döntőre is.

Az Arsenal veretlenül, a maximálisan megszerezhető 24 ponttal az alapszakasz első helyezettjeként jutott a kieséses szakaszba, amelyben további hat mérkőzést játszott, három döntetlennel és három győzelemmel.

A Bajnokok Ligája-döntő szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.