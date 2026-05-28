2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Nagy Ervin színmûvész, a Tisza Párt kulturális megbízottja beszédet mond az Eurocine Budapest 2026 nemzetközi filmipari szakkiállítás megnyitóján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. május 8-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Irány újra az Eurovízió? Nagy Ervin és Tarr Zoltán erről is beszélgetett

Infostart

A színészből lett politikus Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel beszélgetett a Parlament folyosóján, így derült ki, milyen területeken támogatják majd a helyettes államtitkárok a kultúráért felelős államtitkár munkáját.

Néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy Nagy Ervin színész a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium kötelékében folytatja munkáját, ahol a kultúráért felelős államtitkári posztot tölti be – írja az Index.

A tárcavezető arról kérdezte Nagy Ervint, mit tart a legfontosabbnak most kezdődő munkájában. „Nagyon fontos, hogy a közeljövőben párbeszédet indítsunk a szakmai szervezetekkel. Természetesen eddig is tettünk gesztusokat, de most, hogy a politika oda tud lépni az asztalukhoz, felgyorsulnak az események. Ők azok, akik a későbbiekben meghatározzák, milyen kinevezések történjenek a különböző intézmények élén. Át kell világítani a nagyobb költségvetési intézmények működését, különös tekintettel azokra, ahol politikai döntések születtek” – felelte az államtitkár.

Nagy Ervin szerint a filmes szakmában dolgozókat is meg kell nyugtatni, de mint mondta, nyilvánvalóan új pályázatot kell majd kiírni az NFI élére. Hozzátette azonban, hogy a legmegfelelőbb szakemberekkel dolgoznak majd együtt.

Az egykori színész munkáját helyettes államtitkárok segítik majd, akiket Tarr Zoltán reményei szerint hamarosan szintén bejelentenek. Nagy Ervin elmondása alapján három helyettes államtitkárság jön létre a minisztériumon belül, az egyik az előadó-művészetért, a másik a zenéért, a harmadik pedig az irodalomért és közművelődésért lesz felelős.

Tarr Zoltán miniszter a beszélgetés végén hozzátette: „Ervinnel és az érintettekkel majd arról is beszélgetünk, mi lesz az Eurovízióval, és még sok egyéb izgalmas dolog vár ránk.”

Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet

Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet
Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.
 

Alkalmazottainak 20 százalékát, vagyis több mint ezer embert bocsát el a kisvállalkozásoknak weboldalépítő és -üzemeltető szolgáltatásokat kínáló izraeli Wix.com - jelentette be Avisaj Abrahami vezérigazgató csütörtökön.

Az Egyesült Államok és Irán között csütörtökön újabb katonai összecsapások történtek a Hormuzi-szoros térségében.

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

