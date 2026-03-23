Orbán Anita: az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk Panyi Szabolccsal

Orbán Anita azt írta: „Nem véletlen, hogy Szijjártó Péter jelenlétében az európai partnereink egyszerűen már nem mondanak el érzékeny információkat az EU- és NATO-fórumokon. Nemzeti tragédia, hogy ideáig jutott a magyar külpolitika a Fidesz kormányzása alatt.”

„Ami a Panyi Szabolccsal és személyemmel kapcsolatos hazugságokat illeti: 2010 előtt volt róla szó, hogy a kampánystábom tagja legyen, amikor a Fidesz-jelöltjeként indultam volna. Az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk, abból az egyik egy konferencia margóján történt, és természetesen vele se, ahogy más újságírókkal se egyeztetek semmilyen esetleges személyügyi kérdésről” – fogalmazott.

A Tisza-kormány haladéktalanul ki fogja vizsgálni Szijjártó Péter Oroszországhoz fűződő viszonyát és azonnal visszaállítjuk a szuverén magyar külpolitikát – írta bejegyzésében Orbán Anita.