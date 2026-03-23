2026. március 23. hétfő Emőke
Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértõje a párt kampányrendezvényén a bécsi Radisson Red Hotelben 2026. február 27-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Orbán Anita: az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk Panyi Szabolccsal

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

„A ma reggeli hazug támadásokkal a kormányzati propaganda arról akarja elterelni a figyelmet, hogy Szijjártó Péter rendszeresen beszámol a zártkörű uniós tanácsüléseken elhangzottakról Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, ezzel elárulva a magyar és az uniós érdekeket és kiszolgálva Oroszország érdekeit” – írta Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt külpolitikai vezetője.

Orbán Anita azt írta: „Nem véletlen, hogy Szijjártó Péter jelenlétében az európai partnereink egyszerűen már nem mondanak el érzékeny információkat az EU- és NATO-fórumokon. Nemzeti tragédia, hogy ideáig jutott a magyar külpolitika a Fidesz kormányzása alatt.”

„Ami a Panyi Szabolccsal és személyemmel kapcsolatos hazugságokat illeti: 2010 előtt volt róla szó, hogy a kampánystábom tagja legyen, amikor a Fidesz-jelöltjeként indultam volna. Az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk, abból az egyik egy konferencia margóján történt, és természetesen vele se, ahogy más újságírókkal se egyeztetek semmilyen esetleges személyügyi kérdésről” – fogalmazott.

A Tisza-kormány haladéktalanul ki fogja vizsgálni Szijjártó Péter Oroszországhoz fűződő viszonyát és azonnal visszaállítjuk a szuverén magyar külpolitikát – írta bejegyzésében Orbán Anita.

Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette

A szlovák miniszterelnök szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet egy felbomló világrendet tükröz, amelyben a korábban meghatározó nemzetközi szervezetek befolyása jelentősen csökkent. A Szlovák Rádió műsorában úgy fogalmazott: a NATO akár szét is eshet, ha az Egyesült Államok kilépne belőle. Azt is kijelentette, fél attól, hogy egy esetleges magyarországi kormányváltás esetén véget érne a két ország közti jó viszony.
Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Lehallgatták Szijjártó Pétert? – Orbán Viktor utasítást adott

Orbán Anita: az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk Panyi Szabolccsal

Hirtelen rántották meg a forintot Trump szavaira

Donald Trump amerikai elnök hétfőn meghosszabbította az eredetileg 48 órás ultimátumát Iránnak, miután elmondása szerint az utóbbi napokban pozitív tárgyalások zajlottak a két ország között. A hírre nagyot fordultak a piacok, a forint 390-ig erősödött hirtelen.

Kemény figyelmeztetést küldött a világnak Zelenszkij: a háttérben Putyin óriásit nyerhet az iráni háborún

A nyilatkozat egy újabb súlyos orosz támadássorozat után hangzott el.

Trump says he is postponing strikes on Iran power plants after 'productive' talks on ending war

He says the countries discussed a "total resolution of our hostilities" - but an unnamed source tells an Iranian news agency there has been "no direct or indirect contact with Trump".

2026. március 23. 13:49
Rács mögé került a kommentelő, aki megfenyegetett pár napja egy kampánygyűlést
2026. március 23. 13:28
Tizennégy szónok lesz a Patrióták európai találkozóján – helyszíni tudósítás a Millenárisról
