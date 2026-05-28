2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozik Alexander Van der Bellen osztrák államfõnél tett udvariassági látogatása után Bécsben 2026. május 21-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik

Bejelentette: rövidesen benyújtja hivatalosan az EB elnökének és az ET elnökének is Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, de szerinte ez sem meglepetés, mert fontos vállalásuk volt, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal felállítása a korrupció elleni küzdelem jegyében.

Brüsszeli tárgyalásait közvetlenül megelőzően az Állandó Képviselet épületéből jelentkezett videós Facebook-bejegyzéssel Magyar Péter, aki először régi munkahelyét mutatta be, majd beszámolt róla, hogy találkozik Mark Rutte holland NATO-főtitkárral és a belga kormányfővel is. Péntek 13 órakor majd az EB elnökével is találkozik.

Utazása alkalmával vele tart Kapitány István, Orbán Anita és Vitézy Dávid a miniszterek közül, ők már most tárgyalnak európai kollégáikkal.

Beszámolt arról, hogy az egyik legfontosabb kampányígéretük az EU-s források hazahozatala volt, ezt a sok ezer milliárd forintot már csak Magyarország nem kapta meg a tagállamok közül, de szerinte ez az állapot már nem sokáig tart.

Szerinte sok hazugságot lehetett hallani a Fidesztől a kampányban, az egyik ilyen volt, hogy az uniós források akadálya a magyar ellenállás volt, illetve a gender és a háború, ehhez képest Magyar Péter szerint 2-3 hét alatt elvégezhető volt az a munka, amiért cserébe elindulhatnak a pénzek, ezekhez Ukrajna, a migráció és a gender ügyében sem kellett tárgyalni egyetlen szót sem, csak a korrupció elleni küzdelemről.

Magyar Péter azt is elmondta még, sok kérdés övezi a kekvák sorsát, átláthatatlan finanszírozási struktúrán kell most úrrá lenni; közép- és hosszútávon ennek a rendszernek a megszüntetése és átalakítása a célja, de ettől nem kerülnek állami gyámság alá az egyetemek.

Szólt még az Integritás Hatóság jogköreinek a bővítéséről, amely szintén a korrupció ellen küzd, egyetértésben az európai intézményekkel. Olyan módosításokat azonban nem fogadnak el, amelyek szembemennek a magyar alkotmányos berendezkedéssel.

A vagyonnyilatkozatok érintetti köréről is tárgyalnak Brüsszelben, szigorodnak a részletek és a szankciók is azok számára, akik valótlant állítanak a dokumentumban.

Visszatérve az uniós pénzekre elmondta, ezek egy része vissza nem térítendő támogatás, a másik része a piacinál jóval kedvezőbb kamatozású hitel, de egyéb jogcímeken is lehet még pénzhez jutni, ez a pénz a magyar emberek és vállalatok pénze, ebből fog sikerülni újjáindítani a magyar gazdaságot említése szerint.

Érkeznek pénzek majd adósságcsökkentésre és beruházásokra is, ugyanígy elektromosinfrastruktúra-fejlesztésre is, erre 1 milliárd euró jön, ebbe csatornáznak be napelemeket és szélerőműveket, amelyek mostantól nem lesznek tilosak, ettől lehet majd alacsonyabb az áramár cégeknek, lakosságnak.

Minden döntést szerinte úgy kell nézni, hogy az miben segíti az emberek és a cégek érdekének érvényesülését.

Közlekedésfejlesztésre is jönnek majd források, új vasúti szerelvényekre, HÉV-ekre.

A tárgyalások kohéziós pénzeket is érintenek, amiből lehet majd fejleszteni, fel lehet tőkésíteni az MFB-t, ebből a pénzből lehet majd kisvállalkozásokat támogatni, hitelezni programokon keresztül.

Magyar Péter megköszönte minden minisztertársának, kormánytisztviselőnek, diplomatának, hogy elvégzi azt a munkát, amelyet az előző kormány apparátusa nem végzett el.

A munka nem áll meg, ugyanis jogszabályokat kell elfogadni Magyarországon a magyar fejlesztési tervvel kapcsolatban, ezekre pedig az EU-nak még rá kell bólintani.

Ukrajnával is biztatóan haladó tárgyalásokról számolt be, de ott akkor lesz eredmény, ha aláírt megállapodás van. Leszögezte, Ukrajna esetében csak normál csatlakozási tárgyalásokat tudnak elfogadni, így érvényesülniük kell a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak.

Elmondta még, meg fogja védeni a kormány a magyar határt a migránsoktól, migránstáborok építésébe pedig nem fog belemenni.

