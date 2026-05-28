Városvezetők is üzentek a kormánynak, kérésük lenne

Azt írták: meggyőződésük, hogy a települések hatékony működése, a helyi közösségek érdekeinek képviselete és a kiegyensúlyozott önkormányzati rendszer fenntartása csak partnerségen, együttműködésen alapuló párbeszéd mellett biztosítható.

Felidézték: a közelmúltban számos, az önkormányzati rendszert és a települések jövőjét érintő elképzelés, felvetés és információ látott napvilágot.

„A nyilvánosságban megjelent hírek többek között az önkormányzati feladat- és hatáskörök újrarendezéséről, bizonyos állami feladatok önkormányzati feladatokká való átminősítéséről, a polgármesterek javadalmazásának csökkentéséről, valamint a szolidaritási hozzájárulás rendszerének módosításáról szólnak” – fejtették ki.

Hozzátették, jelenleg nem ismert, hogy ezek közül melyek valósulhatnak meg, illetve milyen formában és milyen mértékben érinthetik az önkormányzatokat.

Hangsúlyozták, az MJVSZ-nek jelentős szakmai tapasztalata van a magyar önkormányzati rendszer működésével összefüggésben.

A szövetség tagjai között olyan polgármesterek dolgoznak, akiknek évtizedes városvezetői tapasztalatuk, komoly önkormányzati és közigazgatási ismereteik vannak – olvasható a közleményben.