2026. május 28. csütörtök
Corporate business still-life, in high-end office environment
Nyitókép: Klaus Vedfelt/Getty Images

Városvezetők is üzentek a kormánynak, kérésük lenne

Infostart / MTI

A Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) arra kéri a kormányt, hogy az önkormányzatokat érintő esetleges döntések meghozatala előtt biztosítson lehetőséget az érdemi szakmai egyeztetésre, ennek hiányában ne hozzon döntéseket – áll a szervezet közleményében.

Azt írták: meggyőződésük, hogy a települések hatékony működése, a helyi közösségek érdekeinek képviselete és a kiegyensúlyozott önkormányzati rendszer fenntartása csak partnerségen, együttműködésen alapuló párbeszéd mellett biztosítható.

Felidézték: a közelmúltban számos, az önkormányzati rendszert és a települések jövőjét érintő elképzelés, felvetés és információ látott napvilágot.

„A nyilvánosságban megjelent hírek többek között az önkormányzati feladat- és hatáskörök újrarendezéséről, bizonyos állami feladatok önkormányzati feladatokká való átminősítéséről, a polgármesterek javadalmazásának csökkentéséről, valamint a szolidaritási hozzájárulás rendszerének módosításáról szólnak” – fejtették ki.

Hozzátették, jelenleg nem ismert, hogy ezek közül melyek valósulhatnak meg, illetve milyen formában és milyen mértékben érinthetik az önkormányzatokat.

Hangsúlyozták, az MJVSZ-nek jelentős szakmai tapasztalata van a magyar önkormányzati rendszer működésével összefüggésben.

A szövetség tagjai között olyan polgármesterek dolgoznak, akiknek évtizedes városvezetői tapasztalatuk, komoly önkormányzati és közigazgatási ismereteik vannak – olvasható a közleményben.

„Nem erre szavaztunk” – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

A hódmezővásárhelyi polgármester, korábbi miniszterelnökjelölt a polgármesteri fizetéscsökkentés ellen tiltakozva posztolt. „Vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, akik megdolgoznak a fizetésükért, és vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni. Ne keverjük össze a kettőt!” – hangsúlyozta. Nincs egyedül.
 

Új korszakba lépnek a fintech felforgatók, az AI-boom felpörgeti a bankokat

Berobbant az AI a bankokba, a fintechek felnőttek és a bankokra támadtak, a szabályozók szórják az IT-feladatokat, a csalók is támadnak miközben a folyamatos innovációs kényszer és a hatékonysági verseny is nyomja a bankok vállát. Hogyan forgatja fel a mindennapi bankolást, a befektetéseket az AI-boom, mi lesz a következő nagy durranás? Hol segítenek az AI-agentek? Terjed a qvik, de meddig juthat? Hogyan javulhat tovább a digitális UX? Banki felsővezetők, IT-döntéshozók, a top tanácsadók, fintech guruk és a legfontosabb banki IT-beszállítók vitatják meg a legforróbb banki IT és fintech trendeket. A rendezvény legfontosabb eseményeiről a nap folyamán ebben a cikkünkben tudósítunk.

Magyar Péter váratlan bejelentése kiverte a biztosítékot: azonnali lépést követelnek az érdekvédők

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

