2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Egy autó utastere kívülről, a nyári napsütésben.
Nyitókép: Unsplash

Mi a legjobb módszer, hogy mérsékeljük az autó felhevülését a napon?

Infostart

A német autóklub kíváncsi volt rá, hogy csökkenthető-e valamilyen módszerrel az utastér brutális nyári felforrósodása, így több módszert is kipróbált.

A nyári napsütésben parkoló autók utastere sokkal gyorsabban felforrósodik, mint azt a legtöbben gondolnák. Az ADAC (Német Autóklub) mérései szerint még akkor is közel 60 Celsius-fok lehet az autóban, ha odakint nincs 30 fok – írja a hvg.hu az ADAC cikke nyomán.

Hogy megtalálják a legjobb megoldást, a szakértők 7 darab azonos Dacia Dusteren tesztelték a különböző módszereket.

A mérések alapján a védelem nélkül hagyott autó belső tere már fél óra elteltével elérte az 53 fokos hőmérsékletet, másfél óra múlva pedig az 59,1 fokot. Ezzel szemben az úgynevezett félgarázs, tehát az autó összes ablakát eltakaró ponyva bizonyult a leghatékonyabbnak:

az utastér körülbelül 43 Celsius-fokos maradt, vagyis mintegy 16 fokkal hűvösebb, mint a védelem nélküli jármű esetén.

De jól teljesített még a szélvédő külső oldalára helyezett fényvisszaverő napvédő is, amely körülbelül 45 fokra csökkentette a belső hőmérsékletet. A klasszikus, belülről felrakható napellenző már jóval kisebb előnyt adott: ezzel 49 fokig melegedett az autó.

A műszerfalra helyezett világos színű textília alig ért valamit, ezzel a belső tér ugyanúgy elérte az 50 fokot, és a sötétített ablakok sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, mivel átlagosan csak 2 fokkal csökkentették a belső levegő hőmérsékletét.

A levegő hőmérséklete azonban csak egy dolog, a felforrósodott felületek még annál is veszélyesebbek.

A védelem nélkül hagyott autó műszerfalának hőmérséklete elérte a 70 Celsius-fokot, ez pedig akár már égési sérülést is okozhat. Az árnyékolók viszont rengeteget számítottak, hiszen bizonyos esetekben például a kormány akár 26 fokkal is hűvösebb maradt.

A szakértők az autó színét is vizsgálták, és megállapították, hogy azonos körülmények között a sötét fényezésű autók jobban felhevültek: a fekete autó utasterében körülbelül 53 fokot mértek, míg a fehér autóban 48 fokot. Ez annak köszönhető, hogy a sötét felületek több napsugárzást nyelnek el és több hőt tárolnak.

Tanulságként az ADAC kiemelte, hogy a résnyire lehúzott ablak szinte semmit sem ér, éppen ezért gyereket és állatot még rövid időre sem szabad a járműben hagyni, hiszen fél órán belül kialakulhat a kritikus hőmérséklet.

védekezés

autó

vezetés

felmelegedés

napsütés

nyár

utastér

Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
Rekordszinten zárt a Dow, az S&P és a Nasdaq is

Az iráni helyzetre figyelnek ma is a befektetők, reggel a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment, de nem volt egyértelműen pozitív a kép, a kínai és a hongkongi tőzsdén ugyanis eközben elromlott a hangulat. Az európai indexek emelkedéssel kezdtek, majd a záráshoz közeledve lefordultak. A BUX is felfelé vette az irányt, a nap nyertese a 4iG volt, a blue chipek közül pedig a Richter állt az élen. A délután kiszivárogott hírek szerint Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól, a hírre beszakadt az olajár, 90 dollár alá került a WTI. A vezető amerikai részvényindexek először vegyesen mozogtak, majd együntetűen rekordszinten zárták a napot.

Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép

Látványosan csökkent az árkülönbség a panellakások és az újépítésű ingatlanok között Budapesten.

US strikes Iran targets for second time in three days

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

