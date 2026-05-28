Joe Biden egy bizalmas hangfelvétel miatt perel

Az Egyesült Államok előző elnökének ügyvédei kedden adtak be keresetet egy washingtoni szövetségi bírósághoz, azt kérve, hogy tiltsa el az igazságügyi minisztériumot attól, hogy kiadja a Kongresszus és egy konzervatív elemzőközpont számára a dokumentumokat, amelyek egy korábbi, Joe Bidennel szemben zajló vizsgálat keretében került az adminisztráció birtokába.

A Heritage Foundation konzervatív elemzőközpont még 2024-ben a szövetségi információszabadsági törvényre hivatkozva fordult az igazságügyi minisztériumhoz, hogy megszerezze a dokumentumokat. Akkor a kérést elutasították, az álláspontot a közelmúltban a Trump-adminisztráció irányítása alatt álló minisztérium vezetése felülvizsgálta és módosította.

Joe Biden ügyvédei közölték: a szövetségi minisztériumtól azt a tájékoztatást kapták, hogy június közepén kiadja a kérelmezőnek a 2017-ben, Joe Biden emlékiratainak összeállításának részeként készült interjúk felvételeit és az arról készült jegyzeteket.

A jogi képviselők a volt elnök személyiségi jogaira hivatkozva kérték a bíróságtól, hogy tiltsa meg a dokumentumok kiadását. Ahogy írták, Joe Biden saját otthonában folytatott magánbeszélgetésének felvételéről van szó, és közéleti szereplőként is jár neki a személyiségi jogokhoz kapcsolódó védelem.

A szövetségi igazságügyi minisztérium még Joe Biden elnökségének idején került a dokumentumok birtokába, amikor különleges ügyészi vizsgálat zajlott az akkori elnök magáningatlanában talált minősített iratok ügyében. John Hur különleges ügyész a 2017-ben rögzített visszaemlékezéseket bizonyítékként használta fel a nyomozásához, amelynek végén nem javasolt vádemelést.