2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Joe Biden amerikai elnök az Ulsteri Egyetemen beszél Belfastban 2023. április 12-én. Az elnök a nagypénteki rendezési megállapodás, hivatalos nevén a Belfasti Egyezmény aláírásának 25. évfordulója alkalmából szervezett eseménysorozaton vesz részt Észak-Írországban, majd Írországban.
Nyitókép: MTI/EPA/Chris Ratcliffe

Joe Biden egy bizalmas hangfelvétel miatt perel

Joe Biden korábbi amerikai elnök pert indított a szövetségi igazságügyi minisztérium ellen, és azt kérte a bíróságtól, hogy az akadályozza meg egy 2017-es vele készült hangfelvétel és az arról készült jegyzetek nyilvánosságra kerülését.

Az Egyesült Államok előző elnökének ügyvédei kedden adtak be keresetet egy washingtoni szövetségi bírósághoz, azt kérve, hogy tiltsa el az igazságügyi minisztériumot attól, hogy kiadja a Kongresszus és egy konzervatív elemzőközpont számára a dokumentumokat, amelyek egy korábbi, Joe Bidennel szemben zajló vizsgálat keretében került az adminisztráció birtokába.

A Heritage Foundation konzervatív elemzőközpont még 2024-ben a szövetségi információszabadsági törvényre hivatkozva fordult az igazságügyi minisztériumhoz, hogy megszerezze a dokumentumokat. Akkor a kérést elutasították, az álláspontot a közelmúltban a Trump-adminisztráció irányítása alatt álló minisztérium vezetése felülvizsgálta és módosította.

Joe Biden ügyvédei közölték: a szövetségi minisztériumtól azt a tájékoztatást kapták, hogy június közepén kiadja a kérelmezőnek a 2017-ben, Joe Biden emlékiratainak összeállításának részeként készült interjúk felvételeit és az arról készült jegyzeteket.

A jogi képviselők a volt elnök személyiségi jogaira hivatkozva kérték a bíróságtól, hogy tiltsa meg a dokumentumok kiadását. Ahogy írták, Joe Biden saját otthonában folytatott magánbeszélgetésének felvételéről van szó, és közéleti szereplőként is jár neki a személyiségi jogokhoz kapcsolódó védelem.

A szövetségi igazságügyi minisztérium még Joe Biden elnökségének idején került a dokumentumok birtokába, amikor különleges ügyészi vizsgálat zajlott az akkori elnök magáningatlanában talált minősített iratok ügyében. John Hur különleges ügyész a 2017-ben rögzített visszaemlékezéseket bizonyítékként használta fel a nyomozásához, amelynek végén nem javasolt vádemelést.

egyesült államok

igazságügyi minisztérium

joe biden

hangfelvétel

Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé

Három fázisban indul neki Európa legnagyobb hadereje rehabilitálásába Németország, a történelmi előzmények után most már újra állami szerepvállalással, illetve vezérlettel. Az InfoRádió által megkérdezett szakértő szerint komoly feladat lesz egyszerre beszerezni a legmodernebb technikát, másrészt felkészülni az olcsóbb és tömeges meglétet igénylő eszközök gyártására.
Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Lettország megerősíti drónelhárító védelmi rendszerét az Oroszországgal és a Moszkvával szövetséges Fehéroroszországgal közös határain - közölte Modris Kairiss, a lett hadsereg Autonóm Rendszerek Kompetencia-központjának vezetője, miután pilóta nélküli repülő szerkezetek több alkalommal is berepültek a NATO-tagállam légterébe. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levélben fordult Donald Trumphoz. Az üzenetben az ország egyre súlyosbodó légvédelmi hiányosságaira, különösen a ballisztikusrakéta-elhárító képességek kritikus helyzetére hívta fel a figyelmet - számolt be a Kyiv Independent. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Dől a dominó: újabb titkos kormányhatározat szivárgott ki, gigantikus lyukat hagytak a költségvetésben Lázárék

Egy titkos kormányhatározat miatt legalább százmilliárd forinttal kevesebb jutott az idei költségvetésben a hazai autópályák rendelkezésre állási díjára

US strikes Iran targets for second time in three days

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

