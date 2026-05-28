ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.1
usd:
305.82
bux:
131829.83
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
traffic jams in the city, road, rush hour közlekedés, forgalom, autó, autók, torlódás, dugó
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images

Tarthatatlanná vált a helyzet az M5-ösön – ez lehet a megoldás

Infostart

A Balkán felőli tranzitforgalom, a törökországi vendégmunkások áradata és a kamionforgalom óriási terhet ró az M5-ös autópályára, ráadásul a röszkei határátkelőnél a csúcsidőszakban naponta akár 30-40 ezer jármű is megfordulhat, így nem ritka, hogy több kilométeres sor alakul ki.

Egyre gyakrabban történnek balesetek és egyre több a nagy torlódás az M5-ös autópályán, ami már nemcsak túlterheltséget és kényelmetlenséget okoz, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelent – írja a Magyar Építők.

A Balkán és Nyugat-Európa közötti tranzitforgalmat ugyanakkor komolyan megváltoztathatja az új magyar–szerb gyorsforgalmi folyosó. Erre nagy szükség is lenne, ugyanis az utóbbi időben az M5-ös autópályával kapcsolatban egyre több hír érkezik felborult kamionokról, ütközésekről vagy teljes pályazárakról, amelyek sokszor megbénítják a Budapest és Szeged közötti közlekedést. Az autósok számára azonban nem is a rendkívüli esetek jelentik a legnagyobb problémát, hanem az, hogy az M5-ösön rengetegszer tapasztalható torlódás. A lap szerint

a Balkán felőli tranzitforgalom, a törökországi vendégmunkások áradata és a kamionforgalom óriási terhet ró az M5-ösre is,

ráadásul a röszkei határátkelőnél a csúcsidőszakban naponta akár 30-40 ezer jármű is megfordulhat, így nem ritka, hogy több kilométeres sor alakul ki az érintett szakaszokon.

A KSH adatai azt mutatják, hogy száz kilométerre vetítve az M5-ösön történik a legtöbb autópályás baleset Magyarországon, míg az M6-os produkálta a legjobb mutatót. Előbbi túlterhelt és veszélyes, utóbbi autópályán viszont sok kihasználatlan kapacitás van.

A gondok, problémák enyhítése érdekében áttereléseket lehetne végezni. A portál szerint az egyik fontos kezdeményezés az M8-as gyorsforgalmi út megépítése lehet, amely Kecskemétet kötné össze Dunaújvárossal és később az M7-essel. Ez elsősorban az M5-ös északi szakaszát tehermentesíthetné, különösen az M0-s környékét, ahol rendszeresek a dugók.

Szintén sokat segíthet a Vajdaság Mosolya nevű szerb autópálya-projekt, amely közel 200 kilométeres új gyorsforgalmi folyosót hozna létre a magyar és a román határ között.

Az új útvonal keresztezi majd a szerb A1-es autópályát is, vagyis a Balkán felől érkező tranzitforgalom új irányt kaphat. Ehhez magyar oldalon több kulcsberuházás kapcsolódik: már épül a mohácsi Duna-híd és az ahhoz kapcsolódó gyorsforgalmi út, fejlesztik a hercegszántói határátkelőt, továbbá bővíthetik az 51-es főutat.

Ha ez említett projektek megvalósulnak, akkor a Balkánról érkező forgalom egy része már nem az M5-öst és Röszkét terhelné, hanem közvetlenül az M6-osra csatlakozhatna.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tarthatatlanná vált a helyzet az M5-ösön – ez lehet a megoldás

baleset

közlekedés

m5-ös autópálya

torlódás

m6-os autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rekordszinten zárt a Dow, az S&P és a Nasdaq is

Rekordszinten zárt a Dow, az S&P és a Nasdaq is

Az iráni helyzetre figyelnek ma is a befektetők, reggel a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment, de nem volt egyértelműen pozitív a kép, a kínai és a hongkongi tőzsdén ugyanis eközben elromlott a hangulat. Az európai indexek emelkedéssel kezdtek, majd a záráshoz közeledve lefordultak. A BUX is felfelé vette az irányt, a nap nyertese a 4iG volt, a blue chipek közül pedig a Richter állt az élen. A délután kiszivárogott hírek szerint Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól, a hírre beszakadt az olajár, 90 dollár alá került a WTI. A vezető amerikai részvényindexek először vegyesen mozogtak, majd együntetűen rekordszinten zárták a napot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan dolog történt a magyar gazdaságban, amire 30 éve nem volt példa: ez áll a gigantikus ugrás hátterében

Olyan dolog történt a magyar gazdaságban, amire 30 éve nem volt példa: ez áll a gigantikus ugrás hátterében

Májusban a GKI fogyasztói bizalmi indexe egyetlen hónap alatt 16 pontot ugrott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US strikes Iran targets for second time in three days

US strikes Iran targets for second time in three days

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 22:25
A gyanús kifizetések miatt házkutatást tartott az adóhatóság az NKA-nál – a nap hírei
2026. május 27. 21:59
Közbiztonság: betelt a pohár Budapest egyik kerületében
×
×