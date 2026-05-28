Tarthatatlanná vált a helyzet az M5-ösön – ez lehet a megoldás

Egyre gyakrabban történnek balesetek és egyre több a nagy torlódás az M5-ös autópályán, ami már nemcsak túlterheltséget és kényelmetlenséget okoz, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelent – írja a Magyar Építők.

A Balkán és Nyugat-Európa közötti tranzitforgalmat ugyanakkor komolyan megváltoztathatja az új magyar–szerb gyorsforgalmi folyosó. Erre nagy szükség is lenne, ugyanis az utóbbi időben az M5-ös autópályával kapcsolatban egyre több hír érkezik felborult kamionokról, ütközésekről vagy teljes pályazárakról, amelyek sokszor megbénítják a Budapest és Szeged közötti közlekedést. Az autósok számára azonban nem is a rendkívüli esetek jelentik a legnagyobb problémát, hanem az, hogy az M5-ösön rengetegszer tapasztalható torlódás. A lap szerint

a Balkán felőli tranzitforgalom, a törökországi vendégmunkások áradata és a kamionforgalom óriási terhet ró az M5-ösre is,

ráadásul a röszkei határátkelőnél a csúcsidőszakban naponta akár 30-40 ezer jármű is megfordulhat, így nem ritka, hogy több kilométeres sor alakul ki az érintett szakaszokon.

A KSH adatai azt mutatják, hogy száz kilométerre vetítve az M5-ösön történik a legtöbb autópályás baleset Magyarországon, míg az M6-os produkálta a legjobb mutatót. Előbbi túlterhelt és veszélyes, utóbbi autópályán viszont sok kihasználatlan kapacitás van.

A gondok, problémák enyhítése érdekében áttereléseket lehetne végezni. A portál szerint az egyik fontos kezdeményezés az M8-as gyorsforgalmi út megépítése lehet, amely Kecskemétet kötné össze Dunaújvárossal és később az M7-essel. Ez elsősorban az M5-ös északi szakaszát tehermentesíthetné, különösen az M0-s környékét, ahol rendszeresek a dugók.

Szintén sokat segíthet a Vajdaság Mosolya nevű szerb autópálya-projekt, amely közel 200 kilométeres új gyorsforgalmi folyosót hozna létre a magyar és a román határ között.

Az új útvonal keresztezi majd a szerb A1-es autópályát is, vagyis a Balkán felől érkező tranzitforgalom új irányt kaphat. Ehhez magyar oldalon több kulcsberuházás kapcsolódik: már épül a mohácsi Duna-híd és az ahhoz kapcsolódó gyorsforgalmi út, fejlesztik a hercegszántói határátkelőt, továbbá bővíthetik az 51-es főutat.

Ha ez említett projektek megvalósulnak, akkor a Balkánról érkező forgalom egy része már nem az M5-öst és Röszkét terhelné, hanem közvetlenül az M6-osra csatlakozhatna.