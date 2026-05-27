Évekig nem tudták elkapni az autópályás „F1-est”, most meg lehet, hogy megússza

Egy piros versenyautó száguld a forgalomban – ez a látvány már-már megszokottá vált a Prágától délre futó D4-es autópályán. Az 51 éves férfit tavaly szeptemberben állították meg a rendőrök. Bejelentés érkezett arról, hogy egy piros versenyautó hajtott be egy dobříši benzinkútra, majd onnan visszatért az autópályára. A rendőrség több járőrt és egy helikoptert is a helyszínre vezényelt, végül Buk település közelében sikerült megállítani a járművet.

A férfi egy olyan autót vezetett, amely távolról Forma–1-es autónak tűnik, valójában azonban egy Dallara GP2/08-as versenygép, egy olyan típus, amelyet 2008 és 2010 között használtak a GP2-es sorozatban, a mai Forma–2 elődjében. Az ilyen járművek közúti használata nem engedélyezett. Nincs rendszámuk, irányjelzőjük, és több más előírásnak sem felelnek meg, ezért nem vehetnek részt a közúti forgalomban.

A příbrami városi hivatal korábban pénzbírságot és fél éves vezetéstől eltiltást szabott ki a sofőrre. A cseh sajtó szerint a bírság összege 10 ezer korona (~146 ezer forint) lehetett. A férfi azonban fellebbezett, és

most a megyei hivatal megsemmisítette az elsőfokú döntést. Indoklásuk szerint hiányosságokat találtak az ügy irataiban, ezért az egész eljárást visszaküldték újratárgyalásra. A hatóságok egyelőre nem részletezték, pontosan milyen eljárási hibákról van szó.

Nem csak a versenyautó sofőrje ellen indult eljárás. A rendőrség a kísérőjármű vezetőjét is feljelentette. A beszámolók szerint egy fiatal férfi egy másik autó mögött kötéllel vontatta a versenyautót megfelelő jelölés nélkül. A helyi média úgy tudja, ő a jármű tulajdonosának fia.

A piros versenyautót a hatóságok 2019 óta legalább öt alkalommal észlelték a D4-es autópályán Příbram környékén. Több autós videót is készített róla, de a sofőr személyazonosságát sokáig nem sikerült megállapítani. Korábban például sisakot viselt, így nem tudták azonosítani.

Ezúttal azonban a rendőrök a helyszínen igazoltatták a vezetőt, így az ügy hivatalos eljárásig jutott. Bár a büntetés egyelőre nem jogerős, a cseh hatóságok tovább vizsgálják az esetet. A rendőrség hangsúlyozza: bármennyire is különleges egy ilyen versenyautó megjelenése az autópályán, a közúti közlekedés szabályai mindenkire egyformán vonatkoznak.