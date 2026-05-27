2026. május 27. szerda Hella
a close-up view of a police vehicle with blue lights patrolling near a public park with the windows and doors closed
Nyitókép: aire images/Getty Images

Évekig nem tudták elkapni az autópályás „F1-est”, most meg lehet, hogy megússza

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Új fordulatot vett Csehország egyik legismertebb közlekedési ügye: bár a rendőrség több évnyi hajsza után tavaly ősszel végre elfogta azt a sofőrt, aki egy Forma–1-es autóra emlékeztető versenygéppel többször is végigszáguldott a D4-es autópályán, a történet még nem ért véget. A Közép-csehországi Megyei Hivatal formai hibák miatt megsemmisítette a férfira korábban kiszabott büntetést, így az ügyet újra tárgyalják.

Egy piros versenyautó száguld a forgalomban – ez a látvány már-már megszokottá vált a Prágától délre futó D4-es autópályán. Az 51 éves férfit tavaly szeptemberben állították meg a rendőrök. Bejelentés érkezett arról, hogy egy piros versenyautó hajtott be egy dobříši benzinkútra, majd onnan visszatért az autópályára. A rendőrség több járőrt és egy helikoptert is a helyszínre vezényelt, végül Buk település közelében sikerült megállítani a járművet.

A férfi egy olyan autót vezetett, amely távolról Forma–1-es autónak tűnik, valójában azonban egy Dallara GP2/08-as versenygép, egy olyan típus, amelyet 2008 és 2010 között használtak a GP2-es sorozatban, a mai Forma–2 elődjében. Az ilyen járművek közúti használata nem engedélyezett. Nincs rendszámuk, irányjelzőjük, és több más előírásnak sem felelnek meg, ezért nem vehetnek részt a közúti forgalomban.

A příbrami városi hivatal korábban pénzbírságot és fél éves vezetéstől eltiltást szabott ki a sofőrre. A cseh sajtó szerint a bírság összege 10 ezer korona (~146 ezer forint) lehetett. A férfi azonban fellebbezett, és

most a megyei hivatal megsemmisítette az elsőfokú döntést. Indoklásuk szerint hiányosságokat találtak az ügy irataiban, ezért az egész eljárást visszaküldték újratárgyalásra. A hatóságok egyelőre nem részletezték, pontosan milyen eljárási hibákról van szó.

Nem csak a versenyautó sofőrje ellen indult eljárás. A rendőrség a kísérőjármű vezetőjét is feljelentette. A beszámolók szerint egy fiatal férfi egy másik autó mögött kötéllel vontatta a versenyautót megfelelő jelölés nélkül. A helyi média úgy tudja, ő a jármű tulajdonosának fia.

A piros versenyautót a hatóságok 2019 óta legalább öt alkalommal észlelték a D4-es autópályán Příbram környékén. Több autós videót is készített róla, de a sofőr személyazonosságát sokáig nem sikerült megállapítani. Korábban például sisakot viselt, így nem tudták azonosítani.

Ezúttal azonban a rendőrök a helyszínen igazoltatták a vezetőt, így az ügy hivatalos eljárásig jutott. Bár a büntetés egyelőre nem jogerős, a cseh hatóságok tovább vizsgálják az esetet. A rendőrség hangsúlyozza: bármennyire is különleges egy ilyen versenyautó megjelenése az autópályán, a közúti közlekedés szabályai mindenkire egyformán vonatkoznak.

Durva drágulások tapasztalhatók a BL-döntő miatt – Budapest felkészült

Budapest teljesen felkészülve várja a szombati Bajnokok Ligája döntőt – közölte Szondi Vanda kormányszóvivő a keddi kormányülés utáni szerdai sajtótájékoztatón. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az előző évek tapasztalatai alapján akár több tízmillió eurót is elkölthetnek a szurkolók egyetlen hétvégén a döntőnek otthont adó városban, ennek legnagyobb része azonban pár szektorban landol.
Autópályák, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket

Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség” – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
Pár másodpercenként kell újratervezni: így alakítja át az AI az energiapiacot

Az energiaiparban az elmúlt években felgyorsult a digitalizáció, és a piaci környezet drasztikus változáson ment keresztül: míg korábban napi vagy órás döntéseket kellett hozni, ma már másodperces szintű optimalizálásra van szükség. Az ARTEMIS vezérigazgatója, Veszprémi Balázs szerint aki ma nem innovál, az nem feltétlenül marad meg a piacon, hiszen a régi, egyszerű módszerek már nem működnek. A mesterséges intelligencia elsősorban a fejlesztési folyamatok gyorsaságát változtatta meg: ma már nagyon rövid idő alatt lehet prototípust készíteni és működő környezetben tesztelni új ötleteket.

Itt a bejelentés, máris új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ennyit fog érni, ezért lesz különleges

A jegybank ezúttal a hazai kereskedelmi és iparkamara megalakulásának évfordulójára emlékszik, a névérték ötezer forint lesz - pénzforgalomban természetesen ezúttal sem használható.

Ebola-hit DR Congo faces 'catastrophic collision' of disease and conflict, WHO warns

