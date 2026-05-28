ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.68
usd:
306.45
bux:
0
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Girl driver being hot during heat wave in car, suffering from hot weather, has problem with a non-working air conditioner, wipes sweat from her forehead with tissue. Summer, heat concept.
Nyitókép: Dima Berlin/Getty Images

Pokoli egy nap vár az olaszokra

Infostart / MTI

Az olasz egészségügyi minisztérium a legmagasabb fokozatú, vörös színű riasztást rendelte el Rómában, valamint Bolognában, Firenzében és Torinóban a rendkívüli hőség miatt csütörtökre.

Az előrejelzések szerint Rómában a hőmérséklet eléri a 32 Celsius-fokot, de a levegő magas páratartalma miatt az érzékelt hőség ennél nagyobb lesz.

Az egészségügyi tárca az idén első alkalommal léptet életbe hőségriasztást, és mindjárt a legmagasabb fokozatút Rómában, Firenzében, Bolognában és Torinóban. További tizennégy városban közepes riasztás érvényes.

A minisztérium figyelmeztetése szerint a nap legmelegebb óráiban nem tanácsolt, hogy gyerekek, idősek és betegek a napon tartózkodjanak.

Déli tizenkettő és délután négy óra között fel kell függeszteni a szabadtéren végzett munkát.

Róma polgármestere hangsúlyozta, hogy a város szociális hálózata segíti a hajléktalanokat a nagy melegben.

Firenzében már kedden 35,6 fokot mértek, szerdán enyhült a hőmérséklet, most újabb emelkedést várnak, pénteken pedig 30 fokra való csökkenést.

Nincsen hűvösebb az alpesi Bolzano városában sem, ahol 1956 óta nem volt ilyen hőség májusban: a hőmérő higanyszála itt túllépte a 36 fokot.

A római Szent Péter téren a tűző napsütésben tartott szerdai általános audiencián egy idős férfi rosszul lett a melegtől és összeesett. XIV. Leó pápa is letérdelt hozzá, miközben a vatikáni személyzet segített a férfinak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Pokoli egy nap vár az olaszokra

olaszország

időjárás

hőség

torino

firenze

bologna

vörös riasztás

róma

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé

Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé

Három fázisban indul neki Európa legnagyobb hadereje rehabilitálásába Németország, a történelmi előzmények után most már újra állami szerepvállalással, illetve vezérlettel. Az InfoRádió által megkérdezett szakértő szerint komoly feladat lesz egyszerre beszerezni a legmodernebb technikát, másrészt felkészülni az olcsóbb és tömeges meglétet igénylő eszközök gyártására.
VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Lettország megerősíti drónelhárító védelmi rendszerét az Oroszországgal és a Moszkvával szövetséges Fehéroroszországgal közös határain - közölte Modris Kairiss, a lett hadsereg Autonóm Rendszerek Kompetencia-központjának vezetője, miután pilóta nélküli repülő szerkezetek több alkalommal is berepültek a NATO-tagállam légterébe. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levélben fordult Donald Trumphoz. Az üzenetben az ország egyre súlyosbodó légvédelmi hiányosságaira, különösen a ballisztikusrakéta-elhárító képességek kritikus helyzetére hívta fel a figyelmet - számolt be a Kyiv Independent. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Dől a dominó: újabb titkos kormányhatározat szivárgott ki, gigantikus lyukat hagytak a költségvetésben Lázárék

Dől a dominó: újabb titkos kormányhatározat szivárgott ki, gigantikus lyukat hagytak a költségvetésben Lázárék

Egy titkos kormányhatározat miatt legalább százmilliárd forinttal kevesebb jutott az idei költségvetésben a hazai autópályák rendelkezésre állási díjára

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US strikes Iran targets for second time in three days

US strikes Iran targets for second time in three days

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 08:34
Joe Biden egy bizalmas hangfelvétel miatt perel
2026. május 28. 07:46
Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé
×
×