Csampa Zsolt, a Magyar Vívószövetség elnöke a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 26-án.
Csampa Zsolt: sikeresek vagyunk és szabályosan működünk, nem merült fel a lemondásom

A sportvezető mandátuma 2028-ig szól a Magyar Vívó Szövetség élén. Úgy véli, nemcsak a sikerek, az eredmények szólnak a jelenlegi vezetés mellett, hanem az is, hogy az Állami Számvevőszék az egy éven át tartó vizsgálatok során mindent rendben talált a szervezetnél, amely az összes jogi és pénzügyi kritériumnak megfelelt.

Minden napirendi pontot támogattak, illetve elfogadtak a Magyar Vívó Szövetség kétharmados többségben megjelent tagjai a szervezet éves rendes közgyűlésén, így az elnök, Csampa Zsolt beszámolóját is. A sportvezető távozását senki nem vetette fel a hivatalos eseményen. A Fidesz korábbi országgyűlési képviselője helyettes államtitkári feladatokat is ellátott a Belügyminisztériumban, a vívószövetséget pedig 2012 óta vezeti. A negyedik mandátuma 2028-ig szól. A közgyűlés után Csampa Zsolt az InfoRádió kérdéseire is válaszolt.

A közgyűlésen a 160 szavazásra jogosult személy közül 109-en jelentek meg, ami az elnök szerint azt jelzi, hogy a magyar vívótársadalom fegyelmezett és összetart. Az elmúlt egy évről szóló beszámoló egy vaskos, 243 oldalas dokumentum lett. Csampa Zsolt tájékoztatása szerint a magyar vívók ebben az egy évben 128 alkalommal állhattak fel a dobogó valamelyik fokára a különböző versenyeken. Nagyon büszke a versenyzőinkre, akik megítélése szerint kitűnő eredményeket értek el.

Jelenleg négy magyar csapat áll a ranglistán olimpiai kvalifikációt érő helyen, a maradék két csapat pedig csak néhány pontra van a kijutástól.

Természetesen sok függ attól is, hogy a magyarok hogyan szerepelnek majd nyáron a tallinni Európa-bajnokságon, illetve a hongkongi világbajnokságon, de ha folytatódik a jó sorozat, akkor Csampa Zsolt szerint nem lehet majd panaszkodni a rajtra az olimpiai kvalifikációs időszak elején.

A Magyar Vívó Szövetség elnöksége azt a célt tűzte ki, hogy mind a hat magyar csapat legyen ott a 2028-as Los Angeles-i olimpián, de nyilván nagyon komoly ellenfelek is lesznek a páston az addig vezető úton. A szövetség elnöke kiemelte, hogy Ázsia nagyon megerősödött, mint ahogy az észak- és dél-amerikai válogatottak is kifejezetten jól teljesítenek az utóbbi időben. Ráadásul

megváltoztak a ranglistás szabályok, amelyek révén például az afrikaiak könnyebben szerezhetnek kvótát, míg ezzel együtt Európának „nehezített pályán kell” előrejutnia.

Csampa Zsolt hozzátette: a Magyar Vívó Szövetség arra törekszik, hogy szakmailag megfelelően támogassa a válogatott kerettagokat, biztosítsa a hátteret, a szükséges körülményeket, és úgy véli, elég erősek sportdiplomáciai téren is. Bízik benne, hogy a befektetett munka megtérül majd és az eredményekben is megmutatkozik a közeljövőben.

Szóba sem került a lemondás vagy a távozás

A kormányváltást követően turbulens időszak kezdődött a hazai sportéletben, több sportvezető is lemondott az elmúlt hetekben, a vívószövetség mostani közgyűlésén – amely egyébként nem is tisztújító volt – azonban nem merült fel Csampa Zsolt távozása. Az elnök saját bevallása szerint nagyon sok közgyűlési taggal beszélt mostanában, és ezekből a beszélgetésekből világossá vált számára, hogy az érintettek minden esetben azt mérlegelik, mennyire volt sikeres a sportág az adott időszakban.

Csampa Zsolt nem tervezi a lemondását, jelenlegi megbízatása 2028-ig szól. Úgy véli, nemcsak a sikerek, az eredmények szólnak a jelenlegi vezetés mellett, hanem az is, hogy

az Állami Számvevőszék az egy éven át tartó vizsgálatok során mindent rendben talált a szervezetnél, amely az összes jogi és pénzügyi kritériumnak megfelelt.

Felidézte, hogy a magyar vívóválogatott az elmúlt években csúcsokat döntögetett, jól szerepelt a tavalyi, tbiliszi világbajnokságon is, ahol Szemes Gergő révén férfi egyéni tőrben 52 év után született magyar érem (bronz), és a magyar férfi csapat is harmadik lett Grúziában. Ez a szereplés nagy lökést adott, és a magyar férfiak azóta szárnyalnak ebben a fegyvernemben.

Csampa Zsolt külön megemlítette a női párbajtőrözőinket. Mint fogalmazott, úgy látszik, hogy „a lányok magukra találtak teljesen új szemlélettel, új edzésmunkával”. A férfi és a női kardcsapat pedig a megszokott módon hozza a kötelezőt. A Magyar Vívó Szövetség elnöke szerint az összkép pozitív, a csapat stabil lábakon áll, szakmailag sokat lépett előre. „Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy a közgyűlés előtt a folyosón többen is azzal állítottak meg, hogy elégedettek, rendben vagyunk, és azt kérdezgették tőlem, hogy »ugye folytatjuk tovább?«. Nekem nincs is olyan gondolatom, hogy bármi miatt le kellene mondanom” – zárta gondolatait a sportvezető.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

