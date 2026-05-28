Jó, ha tud erről, különben kellemetlen meglepetés lesz a telefonszámla

Az One, a Telekom és a Yettel ügyfeleit is érinteni fogja a nyári áremelési hullám: a jelenlegi önkéntes árkorlátozások kifutásával több mobilszolgáltató ismét módosíthatja díjcsomagjainak árait – adta hírül a vg.hu.

A korábban befagyasztott inflációkövető emelések így akár már júliustól megjelenhetnek a telefonszámlákban és az internetszolgáltatások díjaiban is.

Az önkéntes árkorlátozások június 30-ával járnak le, amikkel az előző kormány még tavaly egyeztetett a bankokkal, biztosítókkal és telekommunikációs cégekkel. Így tehát a nyáron ismét emelkedhetnek a szolgáltatások árai, így a mobil- és internetszolgáltatásé is. Júliustól tehát újra lehetősége nyílik a cégeknek az árak módosítására, és mint írják,

egyes cégek akár 8 százalékot meghaladó drágulást is bevezethetnek, kompenzálandó az elmúlt évek inflációját.

A hazai telekommunikációs piacon a Magyar Telekom és a 4iG korábban azt vállalta, hogy 2026 közepéig nem emel tarifát, míg a Yettel kedvezményekkel ellensúlyozta a korábbi drágításokat. Ezek az intézkedések szintén kifutnak nyáron, így a mobiltelefonálás és az internetszolgáltatások ára is emelkedhet. 2025-ben a 3,7 százalékos infláció alapján maradt el a korrekció,

idén pedig nagyjából 4,4 százalékos emelés lett volna indokolt az inflációkövető mechanizmus szerint.

A lap szerint a bankszektorban is hasonló a helyzet, több pénzintézet, így az OTP, az MBH, az UniCredit és az Erste is vállalta korábban, hogy visszatér a korábbi lakossági díjszintekhez, és 2026 nyaráig nem hajt végre inflációs emelést. A biztosítók közül több nagy szereplő is csatlakozott ehhez a gyakorlathoz. A moratórium lejártával azonban ezeknél a szolgáltatóknál is várhatóak lehetnek díjmódosítások.