ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.64
usd:
335.42
bux:
0
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy szavazó átveszi a szavazólapokat az önkormányzati választáson a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában, az 53-as számú szavazókörben 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Meglepő adat érkezett az országgyűlési választási értesítőkről

Infostart / MTI

Az országgyűlési választás kitűzéséről szóló értesítők több mint 1 százaléka érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodához (NVI), mert a címzettet nem találta a posta – közölte az NVI.

Az NVI február 20-ig névre szóló küldeményekben értesítette a mintegy 7,6 millió, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárt a parlamenti választás kitűzéséről, és arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben, továbbá melyik szavazókörben élhetnek a választójogukkal. Az értesítők kézbesítésével a Magyar Postát bízta meg az NVI.

Az értesítő tartalmazza a választópolgár személyes adatai közül

  • a nevét,
  • a születési nevét,
  • a születési idejét, a lakcímét,
  • azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát,
  • továbbá megtalálható rajta a szavazás pontos helye, ideje.
  • Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e.
Az értesítő bemutatása nem kötelező ahhoz, hogy valaki szavazhasson. A szavazáson a választópolgár a személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal igazolja.

Az NVI-hez több mint 78 ezer értesítő érkezett vissza, mert a posta a központi névjegyzékben szereplő címen nem találta a választópolgárt, vélhetően azért, mert időközben elköltözött, és ezt nem jelentette be. Ezek a választópolgárok a névjegyzék zárásáig, a szavazás előtti csütörtökön 16 óráig még bejelenthetik lakcímváltozásukat.

Kezdőlap    Belföld    Meglepő adat érkezett az országgyűlési választási értesítőkről

nvi

országgyűlési választás

nemzeti választási iroda

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Helyzet az ukrajnai harctéren: drónok ellen jól megy a védekezés, rakéták ellen egyre kevésbé

Az ukrán légvédelem helyzete 2026 elején különösen a ballisztikus rakéták elleni védekezés terén vált kritikussá, a helyzetet tovább nehezíti a közel-keleti háború, amely jelentős mennyiségű amerikai légvédelmi rakétát köt le. Ukrajna ellátása légvédelmi rakétákkal ma már nem csupán politikai szándék kérdése – vélekedett az InfoRádió által megkérdezett szakértő.
Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni – mondta a miniszterelnök országjárásának hétfői esti állomásán Kecskeméten. „Aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij” – fogalmazott Orbán Viktor.
 

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Patrióta Nagygyűlés – Budapesti kiáltvány Európának

Itt visszanézheti Orbán Viktor Patrióta nagygyűlésen elmondott beszédét

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosították támogatásukról Orbán Viktort

1. Patrióta Nagygyűlés: „csak együtt tudjuk megvédeni Európát”

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Panyi Szabolcs visszakozik, csak befolyásosnak próbált látszani

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Orbán Anita elismerte, hogy találkozott Panyi Szabolccsal

VIDEÓ
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.24. kedd, 18:00
Dúró Dóra
az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás az iráni háború miatt

Utazásszervezési kihívások, hosszabb repülés, egyelőre még nem dráguló utazások – ilyen kihívásokkal szembesülhetnek jelenleg a külföldi nyaralásaikat foglaló magyar turisták. Az Irán elleni háború miatt nincsenek tömeges lemondások, de ha április végéig nem lesz béke, akkor drágulhatnak az utak, mert a tartósan 100 dollár feletti kőolajár előbb-utóbb megjelenik a kerozinköltségekben, közvetve pedig ezáltal a repülőjegyárakban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra kikerül a polcokra a Lidl legendás terméke: 33 százalékkal le is árazták, óriási roham várható húsvét előtt

Nem csak karácsonykor próbál nagyot húzni a Lidl: most tavasszal is bedob egy népszerű gyerekjátékokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price rises back above $100

US and Iranian officials earlier gave conflicting accounts of potential talks to end the war, with Iran saying reports of negotiations were "fake news".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 04:15
Nagy visszatérővel erősítenek a Balatonon
2026. március 24. 04:00
Itt a bizonyíték, végleg megtelepedett nálunk ez a veszélyes vérszívó
×
×