Meglepő adat érkezett az országgyűlési választási értesítőkről

Az NVI február 20-ig névre szóló küldeményekben értesítette a mintegy 7,6 millió, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárt a parlamenti választás kitűzéséről, és arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben, továbbá melyik szavazókörben élhetnek a választójogukkal. Az értesítők kézbesítésével a Magyar Postát bízta meg az NVI.

Az értesítő tartalmazza a választópolgár személyes adatai közül

a nevét,

a születési nevét,

a születési idejét, a lakcímét,

azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát,

továbbá megtalálható rajta a szavazás pontos helye, ideje.

Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e.

Az értesítő bemutatása nem kötelező ahhoz, hogy valaki szavazhasson. A szavazáson a választópolgár a személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal igazolja.

Az NVI-hez több mint 78 ezer értesítő érkezett vissza, mert a posta a központi névjegyzékben szereplő címen nem találta a választópolgárt, vélhetően azért, mert időközben elköltözött, és ezt nem jelentette be. Ezek a választópolgárok a névjegyzék zárásáig, a szavazás előtti csütörtökön 16 óráig még bejelenthetik lakcímváltozásukat.