Meglepő adat érkezett az országgyűlési választási értesítőkről

Az NVI február 20-ig névre szóló küldeményekben értesítette a mintegy 7,6 millió, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárt a parlamenti választás kitűzéséről, és arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben, továbbá melyik szavazókörben élhetnek a választójogukkal. Az értesítők kézbesítésével a Magyar Postát bízta meg az NVI.
Az értesítő tartalmazza a választópolgár személyes adatai közül
- a nevét,
- a születési nevét,
- a születési idejét, a lakcímét,
- azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát,
- továbbá megtalálható rajta a szavazás pontos helye, ideje.
- Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e.
Az értesítő bemutatása nem kötelező ahhoz, hogy valaki szavazhasson. A szavazáson a választópolgár a személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal igazolja.
Az NVI-hez több mint 78 ezer értesítő érkezett vissza, mert a posta a központi névjegyzékben szereplő címen nem találta a választópolgárt, vélhetően azért, mert időközben elköltözött, és ezt nem jelentette be. Ezek a választópolgárok a névjegyzék zárásáig, a szavazás előtti csütörtökön 16 óráig még bejelenthetik lakcímváltozásukat.