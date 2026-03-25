ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.75
usd:
338.42
bux:
121838.34
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor magyar (b) és Robert Fico szlovák (j) miniszterelnök találkozója Pozsonyban 2025. január 21-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Robert Fico: a Tisza győzelme esetén romolhat a magyar–szlovák viszony

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

„Ha Magyar Péter győz a magyarországi parlamenti választáson, számítani lehet rá, hogy romlani fog Szlovákia és Magyarország kapcsolata” – jelentette ki a szlovák miniszterelnök. A kormányfő hozzátette: ha valaki megkérdőjelezné Orbán Viktor újabb győzelmét, kész kiállni a jelenlegi magyar miniszterelnök mellett.

A szlovák–magyar kapcsolatok jövőjéről és a közelgő magyarországi választásokról beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden a Garamkelecsényben tartott kihelyezett kormányülést követően. A kormányfő szerint a választások kimenetele jelentősen befolyásolhatja a két ország viszonyát.

„Ha az ellenzék kerülne kormányra, és a gyakorlatban is azt tenné, amit a választási kampányban mond, akkor vékony jégre tévednénk a Beneš-dekrétumok és más, számunkra létfontosságú kérdés kapcsán. Arról nem is beszélve, hogy a szlovák kormányról tett kijelentéseik nem mindig olyanok, amilyeneket elvárnék” – mondta Robert Fico a kormányülést követő sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta, hogy a szlovák kormány semmilyen módon nem fog beavatkozni a magyarországi választási kampányba.

A kormány feladata szerinte az, hogy biztosítsa a nyugalmat és a békés együttélést a szlovákok és a magyarok között, különösen az etnikailag vegyesen lakott régiókban. Kiemelte, hogy az elmúlt években sikerült csökkenteni a politikai feszültséget a két nemzet között.

Robert Fico úgy véli, ha Orbán Viktor győz, nemzetközi szinten megpróbálják majd megkérdőjelezni a győzelmét. A szlovák miniszterelnök szerint ebben a demokratikus közegben lehetetlen manipulálni a választást. „Ilyen szintű médiakontroll, valamint a politikai pártok és a civil szervezetek ellenőrzése mellett elképzelhetetlen manipulálni a választást” – mondta a miniszterelnök, és kijelentette, nagyon határozottan ki fog állni Orbán Viktor mellett.

„Ki kell állnunk emellett, nem fordulhat elő, hogy valamilyen geopolitikai cél vagy más országok érdekében megkérdőjelezzék a választásokat a gazdag demokratikus múltú országokban”

– jegyezte meg a szlovák kormányfő.

Az etnikailag vegyesen lakott területen tartott keddi kihelyezett kormányülés kapcsán a miniszterelnök kiemelte a szlovákok és a magyarok együttélését. Hangsúlyozta, hogy évekig tartó erőfeszítések után mindkét félnek sikerült félretennie a politikát a szlovák–magyar viszonyban, ami megosztaná a társadalmat és növelné a feszültséget. Megerősítette továbbá, hogy a kormányülésen elfogadott intézkedések és a feladatok kitűzése során figyelembe vették azt a tényt, hogy vegyesen lakott területről van szó.

Újságírói kérdésre – amely azt firtatta, mi a véleménye arról, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter 2020-ban Szergej Lavrov orosz külügyminiszternél segített elintézni, hogy Peter Pellegrini akkori szlovák kormányfőt fogadják Moszkvában három nappal a szlovákiai választások előtt – Robert Fico úgy válaszolt, hogy 2020-ban gyakorlatilag nem létezett politikailag, nem vett részt a kampányban, és nem ismerte a kampánystratégiát sem.

KAPCSOLÓDÓ HANG

magyarország

szlovákia

robert fico

magyar péter

tisza párt

diplomáciai kapcsolatok

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Elemző: az iráni háború egy újabb inflációs sokkot okozhat a világgazdaságban

Az iráni háború miatt a piacokra nehezedő árnyomás különösen erős lehet a feltörekvő országokban és Magyarországon is – állapította meg két nagy nemzetközi elemzőház. A Portfolio elemzője azt mondta: mindez azt vetíti előre, hogy ha az iráni konfliktusnak nincs gyors megoldása, visszatérhet a drágulási spirál.
 

Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

Kritikus szintet ért el a Deborah-ciklon okozta szolgáltatáskiesés Vas vármegye székhelyén; Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatása szerint 8000 szombathelyi lakásban szünetel a távhőszolgáltatás.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy mennyiségű földgázt talált a Mol Pakisztánban

Másfél éven belül másodszor talált a Mol Pakisztán által vezetett közös vállalat jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban. A Bilitang-1 elnevezésű kút Pakisztán Khyber Pakhtunkhwa tartományában, Kohat körzetében található és a tesztek során napi körülbelül 5000 hordó egyenértéknyi gázt termel - derül ki a Mol közleményéből. A Mol részesedése a kitermelt mennyiség 8,4%-a, amely nagyságrendileg 400 hordó egyenértéket ad hozzá a Mol-csoport termeléséhez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ítéletidő tombol NyugatMagyarországon: a viharos szél és a zord körülmények miatt több ezer szombathelyi lakásban szünetel a fűtés, és a lakók a hidegben kénytelenek tartózkodni otthonaikban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×