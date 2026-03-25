Robert Fico: a Tisza győzelme esetén romolhat a magyar–szlovák viszony

A szlovák–magyar kapcsolatok jövőjéről és a közelgő magyarországi választásokról beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden a Garamkelecsényben tartott kihelyezett kormányülést követően. A kormányfő szerint a választások kimenetele jelentősen befolyásolhatja a két ország viszonyát.

„Ha az ellenzék kerülne kormányra, és a gyakorlatban is azt tenné, amit a választási kampányban mond, akkor vékony jégre tévednénk a Beneš-dekrétumok és más, számunkra létfontosságú kérdés kapcsán. Arról nem is beszélve, hogy a szlovák kormányról tett kijelentéseik nem mindig olyanok, amilyeneket elvárnék” – mondta Robert Fico a kormányülést követő sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta, hogy a szlovák kormány semmilyen módon nem fog beavatkozni a magyarországi választási kampányba.

A kormány feladata szerinte az, hogy biztosítsa a nyugalmat és a békés együttélést a szlovákok és a magyarok között, különösen az etnikailag vegyesen lakott régiókban. Kiemelte, hogy az elmúlt években sikerült csökkenteni a politikai feszültséget a két nemzet között.

Robert Fico úgy véli, ha Orbán Viktor győz, nemzetközi szinten megpróbálják majd megkérdőjelezni a győzelmét. A szlovák miniszterelnök szerint ebben a demokratikus közegben lehetetlen manipulálni a választást. „Ilyen szintű médiakontroll, valamint a politikai pártok és a civil szervezetek ellenőrzése mellett elképzelhetetlen manipulálni a választást” – mondta a miniszterelnök, és kijelentette, nagyon határozottan ki fog állni Orbán Viktor mellett.

„Ki kell állnunk emellett, nem fordulhat elő, hogy valamilyen geopolitikai cél vagy más országok érdekében megkérdőjelezzék a választásokat a gazdag demokratikus múltú országokban”

– jegyezte meg a szlovák kormányfő.

Az etnikailag vegyesen lakott területen tartott keddi kihelyezett kormányülés kapcsán a miniszterelnök kiemelte a szlovákok és a magyarok együttélését. Hangsúlyozta, hogy évekig tartó erőfeszítések után mindkét félnek sikerült félretennie a politikát a szlovák–magyar viszonyban, ami megosztaná a társadalmat és növelné a feszültséget. Megerősítette továbbá, hogy a kormányülésen elfogadott intézkedések és a feladatok kitűzése során figyelembe vették azt a tényt, hogy vegyesen lakott területről van szó.

Újságírói kérdésre – amely azt firtatta, mi a véleménye arról, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter 2020-ban Szergej Lavrov orosz külügyminiszternél segített elintézni, hogy Peter Pellegrini akkori szlovák kormányfőt fogadják Moszkvában három nappal a szlovákiai választások előtt – Robert Fico úgy válaszolt, hogy 2020-ban gyakorlatilag nem létezett politikailag, nem vett részt a kampányban, és nem ismerte a kampánystratégiát sem.