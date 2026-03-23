Lehallgatási ügy: megszólalt az Európai Bizottság

Anita Hipper a testület sajtótájékoztatóján hétfőn újságírói kérdésre válaszolva közölte: „a jelentések, amelyek szerint a magyar külügyminiszter állítólag zárt ajtók mögött zajló miniszteri szintű tanácsi megbeszélések tartalmát továbbította orosz kollégájának, rendkívül aggasztóak”.

Hangsúlyozta: a tagállamok közötti, valamint az intézmények és a tagállamok közötti bizalmi viszony alapvető az Európai Unió működéséhez, ezért a bizottság elvárja, hogy a magyar kormány magyarázatot adjon.

A szóvivő kérdésre válaszolva jelezte: egyelőre nem terveznek további lépéseket, vizsgálat indítását sem, jelenleg a magyar fél válaszára várnak. „Most a tisztázásra várunk, ez az, ahol jelenleg tartunk” – fogalmazott.

Több kérdés hangzott el arról, hogy szigorítják-e a biztonsági szabályokat, illetve történt-e szabálysértés a tanácsi üléseken. A bizottság képviselője hangsúlyozta: egyelőre csak feltételezésekről van szó, ezért a konkrét kérdések megválaszolásához előbb tisztázás szükséges, a tanács üléseire vonatkozó részletszabályokról pedig az illetékes intézményt kell kérdezni.

A sajtótájékoztatón elhangzott: az Európai Bizottság további részleteket egyelőre nem kíván közölni az ügyről, és továbbra is a magyar kormány hivatalos állásfoglalását várja.