ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.19
usd:
333.25
bux:
122681.51
2026. március 23. hétfő Emőke
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Európai Unió és Magyarország zászlaja.
Nyitókép: Getty Images / Richard Sharrocks

Lehallgatási ügy: megszólalt az Európai Bizottság

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Európai Bizottság szóvivője szerint egyelőre csak feltételezésekről van szó azokban a sajtóértesülésekben, amelyek szerint a magyar külügyminiszter bizalmas uniós egyeztetések tartalmát osztotta meg orosz partnerével, ezért a konkrét kérdések megválaszolásához előbb tisztázás szükséges.

Anita Hipper a testület sajtótájékoztatóján hétfőn újságírói kérdésre válaszolva közölte: „a jelentések, amelyek szerint a magyar külügyminiszter állítólag zárt ajtók mögött zajló miniszteri szintű tanácsi megbeszélések tartalmát továbbította orosz kollégájának, rendkívül aggasztóak”.

Hangsúlyozta: a tagállamok közötti, valamint az intézmények és a tagállamok közötti bizalmi viszony alapvető az Európai Unió működéséhez, ezért a bizottság elvárja, hogy a magyar kormány magyarázatot adjon.

A szóvivő kérdésre válaszolva jelezte: egyelőre nem terveznek további lépéseket, vizsgálat indítását sem, jelenleg a magyar fél válaszára várnak. „Most a tisztázásra várunk, ez az, ahol jelenleg tartunk” – fogalmazott.

Több kérdés hangzott el arról, hogy szigorítják-e a biztonsági szabályokat, illetve történt-e szabálysértés a tanácsi üléseken. A bizottság képviselője hangsúlyozta: egyelőre csak feltételezésekről van szó, ezért a konkrét kérdések megválaszolásához előbb tisztázás szükséges, a tanács üléseire vonatkozó részletszabályokról pedig az illetékes intézményt kell kérdezni.

A sajtótájékoztatón elhangzott: az Európai Bizottság további részleteket egyelőre nem kíván közölni az ügyről, és továbbra is a magyar kormány hivatalos állásfoglalását várja.

Kezdőlap    Külföld    Lehallgatási ügy: megszólalt az Európai Bizottság

európai unió

szijjártó péter

lehallgatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Szakadatlanok a harcok a Közel-Keleten, sőt, Donald Trump szombat este súlyos ultimátumot adott Iránnak: ha 48 órán belül nem nyitják meg teljesen a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok az iszlám köztársaság erőműveit fogja "támadni és megsemmisíteni". Az iráni hadsereg válaszul közölte: az esetleges támadások legitim célponttá tennék az amerikai bázisoknak otthont adó közel-keleti államok energetikai infrastruktúráját is. Hétfőn, a határidő lejárta előtt jó pár órával azonban Trump bejelentette: az elmúlt két napban "nagyon jó, termékeny" párbeszéd zajlott Washington és Teherán között, ezért öt napra felfüggesztette a tervezett katonai csapásokat. Az iráni külügyminisztérium ugyanakkor cáfolta, hogy tárgyalások zajlanának a felek között. Az izraeli haderő mindeközben felrobbantotta a Kászmije hidat Dél-Libanonban, a támadást a libanoni elnök az izraeli „szárazföldi invázió felvezetésének” nevezte. Hétfőn az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője. Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legutóbbi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a figyelmeztetés: kegyetlen áremelkedés jön az építőiparban, tömegével húzzák le a rolót a magyar cégek

Az év eleji adatok szerint az építőipar már nem növekszik: a teljesítmény visszaesett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran and US both 'want to make a deal' and says they'll talk today

The US president said he was postponing strikes on Iran's power plants after "very good and productive" conversations - sources in Iran have denied US-Iran talks have happened.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 23. 15:50
Övé volt az OnlyFans – igen fiatalon hunyt el
2026. március 23. 15:17
Árat emel a nagy streamingszolgáltató
×
×