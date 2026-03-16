2026. március 16. hétfő Henrietta
Budapest, 2026. március 15.Nagy Dávid pártigazgató a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Nemzeti békecsúcs - világbéke és hídfoglalás elnevezésû rendezvényén az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 178. évfordulóján a Szabadság hídon 2026. március 15-én.
Neulinger Ágnes: a Tisza Párthoz köthetők a Kutyapárt elleni fellebbezések

Biztossá vált, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapártra is lehet szavazni április 12-én, miután a Nemzeti Választási Iroda jogerősen is nyilvántartásba vette a szervezet listáját. Az MKKP a kampányra szerzett állami támogatásából 200 millió forintot közösségi pályázatok támogatására fordítja – jelentette be az InfoRádióban a Kutyapárt országos listájának jelöltje.

A Tisza Párt próbálta meg tömeges bejelentésekkel megakadályozni a Magyar Kétfarkú Kutya Párt választási szereplését – állította az InfoRádiónak adott interjúban a Kutyapárt országos listájának második számú jelöltje, Neulinger Ágnes.

„Tömegesen kaptunk fellebbezéseket, magánszemélytől, illetve bizonyos esetekben egy párt volt mögötte. Mostanra a jogi eljárások lezajlottak, a választási bizottságok jogerősen döntöttek, így most már kijelenthető, hogy összesen 76 körzetben jogerős a jelöltünk” – tájékoztatott a politikus hozzátéve, hogy három fellebbezés még a Kúria előtt van.

„Nagyon sokáig, amíg csak vélelmezéseink voltak, vagy szóbeszédben hallottuk, nem szerettünk volna vádaskodni, de most már papírunk van róla, hogy több esetben tiszás jelölt, vagy a Tiszához kötődő személy volt, aki a fellebbezést tette”

– ismertette Neulinger Ágnes.

Állítása szerint nem volt alapja ezeknek a fellebbezéseknek, illetve több esetben ugyanazok a szövegek jelentek meg az iratokban. „A azonos helyről jövő fellebbezési hullám nem volt indokolt, a mi a jogerős döntésekből is kiderült” – hangsúlyozta.

Megosztott szavazatot is várnak

Neulinger Ágnes szerint aki még mindig kitart amellett, hogy a Kutyapártra szavaz, az a Tiszára akkor sem voksolna, ha ők nem indulnának el a választáson.

„Azért indulunk el, mert vannak szavazóink, akik ránk szeretnének voksolni. Akit át lehetett csábítani, már meghozta a döntését. Mindenkit arra biztatunk, aki a Kutyapártnak a munkáját parlamenti szinten is szeretné látni, az listán mindenképpen szavazzon ránk, és egyéniben az elkötelezett támogatóink is minket fognak választani” – fogalmazott az MKKP képviselője.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a most megszerzett állami támogatás mintegy felét, 200 millió forintot – csakúgy, mint a korábbi választásokon – közösségi pályázatok támogatására fordítja.

