Hivatalossá vált, hogy az MKKP is rajta lesz a szavazólapokon

Jogerőssé vált a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) 76 egyéni képviselőjelöltje, így a párt szerepelni fog az országos listán – jelentette be egy hétfői Facebook-bejegyzésben a szervezet pártigazgatója, Nagy Dávid.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) a párt önálló listáját már pár nappal korábban nyilvántartásba vette, ám országosan 44 kutyás képviselőjelölt nyilvántartásba vételét támadták meg tisztességtelen ajánlásgyűjtésre és költségvetési csalásra hivatkozva.

A párt óbudai jelöltje, Tóth Kálmán feljelentést tett, állítása szerint a kifogásokat hamis állításokra alapozták.