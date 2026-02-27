Nagy Lajos király dénárja is előkerült egy szigligeti ásatáson

Több középkori, illetve a Róma Birodalomból származó leletre bukkantak Szigligeten a Wass Albert Könyvtár és Múzeum munkatársai. A tárgyakat egy, az avasi templomrom közelében épülő látogatóközpont földmunkáinak régészeti megfigyelése alkalmával tárták fel – írja az intézmény beszámolója nyomán a 24.hu.

A közleményből kiderül, hogy a feltárásokat még januárban végezték, fagyos, télies időjárásban. A talaj átfagyott felső 20 centiméterét ezért csak munkagéppel tudták feltörni. A feltárások két napig tartottak, ami a régészeti ásatások viszonylatában meglehetősen rövid időnek mondható.

A munkálatok alkalmával viszont így is számos figyelemre méltó leletet hoztak felszínre, köztük több száz éves fizetőeszközöket, illetve egy ékszert.

A legkiemelkedőbb felfedezések közé tartozik egy ókori pénzérme, amelyet II. Constantinus római császár idején vertek, a Krisztus utáni 340-es években. Ennek előlapján az uralkodó arcképe, hátoldalán pedig Victoria, a győzelem istennője látható, két szárnnyal a hátán, koszorúval a kezében. Egy másik, középkori érmét Nagy Lajos király uralkodása (1342–1382) idején készült, „szerencsefejes” ezüstdénárként azonosítottak. Ezen kívül egy középkori ezüstgyűrűt is találtak, amelyen valamilyen stilizált növény, feltehetőleg liliom mintája látható.

A lelőhelyről ezek mellett több római kori tegula is előkerült. Ezek a mai szemmel nézve szokatlanul nagy méretű, peremes tetőcserepek töredékei. Az egyiken a téglakészítő mesterek által ujjal behúzott díszítések nyomai is jól látszódnak, sőt egy páros ujjú patás, valószínűleg juh vagy kecske lábnyoma is megőrződött rajta.

Az avasi templomrom környékén már korábban is fedeztek fel késő bronzkori, római kori, Árpád-kori és középkori emlékeket, most azonban a hivatalosan nyilvántartott régészeti lelőhelytől kicsit távolabb sikerült új régészeti objektumokat és leleteket találniuk a kutatóknak.

(A nyitókép illusztráció.)