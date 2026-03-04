ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 4. szerda
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a 4iG hosszú távra szóló, stratégiai jelentõségû nemzetközi együttmûködési- és keretmegállapodásainak aláírásán a Karmelita kolostorban 2026. március 2-án.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

A Védelmi Tanács szerdai ülésén hozott kormánydöntéseket ismertette a Facebook-oldalára feltöltött videóban Orbán Viktor miniszterelnök.

A Közel-keleti konfliktus miatt emelkedett a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon – mondta a miniszterelnök szerdán a Védelmi Tanács ülése után.

„Megerősítettük az emberek védelmét, a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét növeljük. Utasítottam a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a legszigorúbban lépjenek fel” – derül ki a kormányfő Facebook-videójából.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a kritikus energetikai létesítményekre is – tette hozzá Orbán Viktor, közölve, hogy

„minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet.

Az Északi Áramlat vezetéket is az ukránok robbantották fel, ezért úgy döntöttünk, hogy meg kell erősítenünk a magyar energetikai létesítmények védelmét. A jelentés szerint, amit ma kaptam, a hadsereg 75 helyen már fel is vonult.”

A kormányfő azt is bejelentette, hogy tényfeltáró bizottságot küldenének Ukrajnába: „döntöttünk arról, hogy Czepek Gábor államtitkár vezetésével felállítunk egy tényfeltáró bizottságot. Az a dolguk, hogy a Barátság kőolajvezeték valóságos állapotát a helyszínen felmérjék. Követeljük Volodimir Zelenszkij elnöktől, hogy az ellenőreinket engedje be Ukrajnába, és tegye lehetővé a vezeték vizsgálatát.”

Kijelentette még, hogy Magyarország nem hagyja magát, ellenáll az ukrán zsarolásnak, az olajblokádot a kormány letöri, és a helyzet rendezéséig minden, az ukránok számára fontos uniós döntést blokkol.

KAPCSOLÓDÓ HANG

ukrajna

orbán viktor

czepek gábor

