2026. március 3. kedd Kornélia
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) nemzetbiztonsági egyeztetést tart a Barátság kõolajvezeték állapotáról Budapesten 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Micsoda arcátlanság!

Infostart

A miniszterelnök válaszolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a Barátság kőolajvezeték körüli vita kapcsán.

Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen és abból fedezze az Ukrajna elleni háború folytatását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték helyreállításának késlekedése miatt Kijevet ért magyar és szlovák kormányzati bírálatokra vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva. Miután Szijjártó Péter külügyminiszter és Orbán Viktor is reagált a helyzetre, a kormányfő egy videóban üzent Volodimir Zelenszkijnek.

Ebben azt mondja, az ukrán elnök azt akarja, hogy Magyarország legyen hálás Ukrajnának, miközben Kijev elzárta a minket ellátó kőolajvezetéket.

„Micsoda arcátlanság” – értékelt, emlékeztetve, hogy Zelenszkij elmondása szerint nem áll szándékában újra megnyitni a kőolajvezetéket, annak ellenére sem, hogy az Unióval kötött megállapodásai erre kötelezik Ukrajnát.

„Ezért a mai napon levélben tájékoztattam az Európai Bizottság elnök asszonyát, milyen helyzet alakult itt ki. Egyúttal fel is szólítottam az elnök asszonyt, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik. Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni, tudattam az elnök asszonnyal” – fogalmazott a kormányfő.

orbán viktor

volodimir zelenszkij

barátság kőolajvezeték

