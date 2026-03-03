Orbán Viktor: Micsoda arcátlanság!

Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen és abból fedezze az Ukrajna elleni háború folytatását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték helyreállításának késlekedése miatt Kijevet ért magyar és szlovák kormányzati bírálatokra vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva. Miután Szijjártó Péter külügyminiszter és Orbán Viktor is reagált a helyzetre, a kormányfő egy videóban üzent Volodimir Zelenszkijnek.

Ebben azt mondja, az ukrán elnök azt akarja, hogy Magyarország legyen hálás Ukrajnának, miközben Kijev elzárta a minket ellátó kőolajvezetéket.

„Micsoda arcátlanság” – értékelt, emlékeztetve, hogy Zelenszkij elmondása szerint nem áll szándékában újra megnyitni a kőolajvezetéket, annak ellenére sem, hogy az Unióval kötött megállapodásai erre kötelezik Ukrajnát.

„Ezért a mai napon levélben tájékoztattam az Európai Bizottság elnök asszonyát, milyen helyzet alakult itt ki. Egyúttal fel is szólítottam az elnök asszonyt, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik. Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni, tudattam az elnök asszonnyal” – fogalmazott a kormányfő.