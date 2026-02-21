ARÉNA - PODCASTOK
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) megválasztott elnöke első pártelnöki sajtótájékoztatóján a DK budapesti központjában 2025. június 3-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Dobrev Klára halálos fenyegetésről beszél

Infostart / MTI

A DK feljelentést tesz, miután Dobrev Klára és Jakab Péter halálos fenyegető videóüzenetet kapott - közölte a DK sajtóirodája.

A közlemény szerint a videót Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke osztotta meg a Facebook-oldalán. A felvételen az látható, hogy egy férfi egy fegyverrel céloz, majd lő egy szórólapra, amin Dobrev Klára, a DK elnöke és Jakab Péter látható.

Jakab Péter úgy fogalmazott: amit a videón láthatunk, az nem a szabad véleménynyilvánítás kategóriája, hanem a halálos fenyegetésé. "Természetesen nem ijedünk meg, a szükséges jogi lépéseket megtesszük" - mondta.

"Lehet szeretni vagy nem szeretni azt, hogy a Demokratikus Koalíció engem támogat Miskolcon Csöbör Katalinnal szemben, lehet szeretni vagy nem szeretni azt, hogy mi hiszünk az összefogásban, de halálosan megfenyegetni senkit sem lehet" - mondta Jakab Péter.

