Tényleg visszalépteti jelöltjét a Fidesz Nyíregyházán, megvan az új induló

Halkóné Rudolf Évát indítja a Fidesz–KDNP Nyíregyházán az áprilisi országgyűlési választáson – jelentette be pénteken Kovács Ferenc fideszes választókerületi elnök a Facebookon.

Korábban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a Kormányinfón erősítette meg: Polgári András nem fog elindulni Nyíregyházán, ő volt a kormánypártok eredeti jelöltje. Polgári András hosszú ideje nem szerepel a nyilvánosságban.

Halkóné Rudolf Éva a Telex cikke szerint másfél évtizede politizál Nyíregyházán, amit 2010 óta a fideszes Kovács Ferenc vezet. Korábban egy ciklusig alpolgármester is volt, jelenleg a gazdasági és jogi bizottságot vezeti a nyíregyházi Fidesz frakcióvezetőjeként.

A választókerületben a Tisza Párt Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi Állatpark igazgatóját indítja.