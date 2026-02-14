ARÉNA - PODCASTOK
Szabó Bálint, a Szeviép cégcsoport alvállalkozóinak egy részét képviselő Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője a szegedi városháza előtt tartott sajtótájékoztatóján 2017. március 31-én. Ezen a napon a Szeviép-ügy miatt alakult ki vita a szegedi közgyűlés ülésén.
Nyitókép: MTI/Kelemen Zoltán Gergely

Szabó Bálint megint nem bírt magával, rendőrök rohantak utána

Infostart

Rendőri igazoltatásokra és egy rövid incidensre került sor szombat délelőtt a Várkert Bazár környékén, Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédének megkezdése előtt. A hatóságok a biztonsági intézkedések keretében lezárták a környező utcákat.

A blikk.hu helyszíni beszámolója szerint a rendezvényre érkező vendégek fogadásával egy időben egy kisebb csoport jelent meg a kordonoknál, hogy demonstráljon. A rendőrség több tiltakozót igazoltatott, egyeseket pedig ruházatátvizsgálásnak is alávetettek, ám tiltott tárgyat nem találtak náluk.

A demonstrálók között megjelent Szabó Bálint volt önkormányzati képviselő is, aki az igazoltatását követően váratlanul

futni kezdett a Vár felé, nyomában a rendőrökkel.

A rövid üldözés a biztosított terület határán zajlott le.

A miniszterelnöki beszéd ideje alatt egy maroknyi, ötfős csoport molinókkal fejezte ki nemtetszését a kordonokon kívül. A tüntetők elmondása szerint rendszeresen részt vesznek hasonló megmozdulásokon.

A rendőrség által fenntartott széles körű biztonsági zár miatt a demonstrálók nem jutottak a Várkert Bazár közvetlen közelébe, az esemény zavartalanul lezajlott.

A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban.
 

