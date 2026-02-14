ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Számgolyók a Szerencsejáték Zrt. sorsolási műsora, a SzerencseSzombat megújult stúdiójának bemutatóján a Fortuna Stúdióban, a budapesti Pólus Centerben 2020. január 3-án. Január 4-től megújult tartalommal és látványvilággal debütál a képernyőkön a SzerencseSzombat. További változás, hogy 2020-ban a hatos lottó sorsolása is átkerül a Duna Televízió csatornájára, így a különböző lottójátékok sorsolása egy helyen lesz látható.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Milliárdos bejelentést tett a Szerencsejáték Zrt.

Infostart

Halmozódik a főnyeremény összege Magyarország két legismertebb lottójátékán. Az Ötöslottón 132 a Hatoslottón 100 napja nem volt telitalálatos szelvény. Előbbi 4,56 milliárd forinttal kecsegtet, utóbbin 2,464 milliárd forint várja a játékosokat.

Az Ötöslottón tavaly október elején volt utoljára telitalálat, így az eltelt több mint 4 hónapban már 4,56 milliárd forintra dagadt a jackpot összege. Október óta több mint félezer játékos jutott a legközelebb a főnyereményhez 4 találatával. Ha százmilliókkal nem is, milliós nyereményekkel így is gazdagodtak - írják a közleményükben.

A számstatisztikák szerint az elmúlt hónapok sztárja az Ötöslottón az 55-ös szám,

amelyet már ötször sorsoltak ki, szorosan követi őt a 11-es szám, amely már négyszer került ki a sorsológömbből. Akik az eddig ki nem húzott számokra pályáznának, nekik jó tudni, hogy október óta még egyszer sem húzták ki a 2-es, a 4-es, az 5-ös, a 35-ös és a 50-es számokat.

Nemcsak az Ötös-, a Hatoslottó is csigázza a játékosok kedélyeit, hiszen itt is hetek óta nő a jackpot, most vasárnap 2,464 milliárd forint várja a szerencsés nyertest, ami a játék történetének harmadik legnagyobb összege. A játék számstatisztikáját böngészve látszik, hogy - ebben a halmozódási ciklusban - a Hatoslottón is páratlan számok oldalán áll a szerencse. Kilencszer került már ki a sorsológömbből a 7-es szám, amelyet a 13-as és a 35-ös szám követ.

Kezdőlap    Belföld    Milliárdos bejelentést tett a Szerencsejáték Zrt.

szerencsejáték

ötös lottó

hatos lottó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz
összefoglaló

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz
A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Új jelöltet állít a Fidesz Nyíregyházán

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Soha nem látott akciót hajtott végre Ukrajna, ma minden szem Münchenre szegeződik – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Soha nem látott akciót hajtott végre Ukrajna, ma minden szem Münchenre szegeződik – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Szombatra az orosz-ukrán háború fókusza a diplomáciai egyeztetések felé tolódott: a mai Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián kiemelt téma a háborúban álló ország támogatása. A konferencia a világ legjelentősebb független biztonságpolitikai fóruma; gyakran nevezik a „biztonságpolitika Davosának” is, mivel itt körvonalazódnak a nemzetközi diplomácia legfontosabb irányvonalai. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk

Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk

Miközben a világ számos országában már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek, Magyarország továbbra is az alacsonyabb arányú államok közé tartozik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK will deploy fleet of warships and fighter jets to Arctic, Starmer announces

UK will deploy fleet of warships and fighter jets to Arctic, Starmer announces

UK Prime Minister Keir Starmer tells the Munich Security Conference that the US, Canada and other Nato allies will play a role in the operation, as he calls for closer EU ties.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 13:24
Magyar Péter Göddel reagált Orbán Viktorra
2026. február 14. 12:35
Gyógyításra készül a MÁV vezérigazgatója
×
×
×
×