ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Szerencsejáték Zrt.
Nyitókép: Szerencsejáték Zrt.

4,56 milliárd volt a tét, volt telitalálat is

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ötös lottó nyerőszámai.

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón-

Nyerőszámok

16 (tizenhat)

32 (harminckettő)

35 (harmincöt)

58 (ötvennyolc)

59 (ötvenkilenc)

Nyeremények

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 38 darab, nyereményük egyenként 2 007 400 forint;
  • 3 találatos szelvény 3133 darab, nyereményük egyenként 25 630 forint;
  • 2 találatos szelvény 86 810 darab, nyereményük egyenként 3470 forint.

Joker: 946303. A Jokeren egy telitalálat volt, nyereménye 71 395 320 forint.

Kezdőlap    Belföld    4,56 milliárd volt a tét, volt telitalálat is

szerencsejáték

sorsolás

ötös lottó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője

Ellenzéki reakciók az évértékelőre

Elemzők a közmédiában az évértékelőről

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meghökkentő dolgok derültek ki Putyin volt ellenfeléről, tengerre vezénylik a Carrier Strike Group-ot – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Meghökkentő dolgok derültek ki Putyin volt ellenfeléről, tengerre vezénylik a Carrier Strike Group-ot – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Szombatra az orosz-ukrán háború fókusza a diplomáciai egyeztetések felé tolódott: a mai Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián kiemelt téma a háborúban álló ország támogatása. Keir Starmer brit miniszterelnök a fórumon bejelentette, hogy az Egyesült Királyság még az idén egy repülőgép-hordozó vezette csapásmérő köteléket vezényel az Atlanti-óceán északi részére és a sarkvidéki térségbe. Starmer leszögezte: Európának képesnek kell lennie az elrettentésre, és készen kell állnia a harcra, ha szükséges. Öt nyugati ország közös nyilatkozatban jelentette ki, hogy Alekszej Navalnij halálos idegméreg következtében vesztette életét egy orosz büntetőtelepen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Emelkedik a gépjárműadó mértéke 2026-ban: ennyivel kell többet fizetniük a magyar autósoknak

Emelkedik a gépjárműadó mértéke 2026-ban: ennyivel kell többet fizetniük a magyar autósoknak

A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

There is no innocent explanation for the toxin being found in samples taken from Navalny's body, Foreign Office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 21:39
Az IMF egyszerűsítette Ukrajnának szánt új, kiterjesztett finanszírozási programja feltételeit - a nap hírei
2026. február 14. 20:45
Szlovákiából jött luxusautós okozta az ártatlan idős hölgy halálát
×
×
×
×