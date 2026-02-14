4,56 milliárd volt a tét, volt telitalálat is

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón-
Nyerőszámok
16 (tizenhat)
32 (harminckettő)
35 (harmincöt)
58 (ötvennyolc)
59 (ötvenkilenc)
Nyeremények
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 38 darab, nyereményük egyenként 2 007 400 forint;
- 3 találatos szelvény 3133 darab, nyereményük egyenként 25 630 forint;
- 2 találatos szelvény 86 810 darab, nyereményük egyenként 3470 forint.
Joker: 946303. A Jokeren egy telitalálat volt, nyereménye 71 395 320 forint.