2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
Bidló Judit: kivételesen a patikában is felírhatják majd a rendszeresen szedett gyógyszert

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára az InfoRádióban arról beszélt, hogy a csütörtökön megjelent törvénytervezet alapján a betegeknek vészhelyzet esetén sem kell aggódniuk, hogy nem jutnak hozzá rendszeresen szedett gyógyszerükhöz, ha nem tudják elérni a háziorvosukat.

A belügyminiszter jogszabálytervezete szerint az elektronikus vényírási jogosultságot kibővítenék a gyógyszerészekre és szakápolókra is.

„Csütörtökön került ki társadalmi egyeztetésre egy új tervezet, ami a gyógyszerészeknek ad további kompetenciát a már eddig is nagyon jól működő elektronikus vények használatával kapcsolatban. Ez elsősorban a betegek érdekeit szolgálja, azt, hogy olyan esetben is hozzájuthassanak rendszeresen használt, a háziorvosok által felírt gyógyszereikhez, amikor a háziorvos épp nem érhető el” – mondta az InfoRádióban Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára.

Hozzátette, ezekben az esetekben, meghatározott körülmények között, egy-egy alkalommal a gyógyszerész is jogosult lesz felírni a rendszeresen szedett gyógyszereket.

Bizonyos felsőfokú végzettséggel rendelkező, háziorvos mellett dolgozó szakápolók is jogosultak lesznek erre,

ám mivel ilyen szakdolgozó még kevés van az országban, ezért a gyógyszerészi hatáskörbővítés lesz a hangsúlyosabb.

Bidló Judit leszögezte: nagyon fontos, hogy a jogosultság olyan gyógyszerekre vonatkozik, amiket a betegek rendszeresen szednek. A gyógyszerész az EESZT segítségével megnézi, hogy a beteg az elmúlt fél évben kiváltott-e már legalább 4 havi mennyiséget az adott gyógyszerből, ebből feltételezheti, hogy a páciens valóban rendszeresen szedi a készítményt és már kialakultak a tapasztalatai. Ez esetben egy alkalommal a gyógyszerész is felírhatja ezt a gyógyszert, például olyankor, ha pont nem sikerült elérni a háziorvost a felíráshoz. Erről természetesen az érintett háziorvos is értesítést fog kapni – fűzte hozzá.

Tipikusan ilyen eset lehet majd a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára szerint, amikor valaki például elutazik nyaralni és kevés inzulint visz magával, ezért kifogy belőle, vagy akár az utazás során összetörik a gyógyszere a poggyászban, és a háziorvosával sem tud éppen új adagot felíratni. Ilyenkor elmehet a gyógyszertárba személyesen, és a TAJ-számának bemutatása, illetve az ellenőrzés után a gyógyszerész felírhatja a betegnek a szükséges készítményt, amit ő ott helyben ki is válthat. Bidló Judit kiemelte:

a gyógyszerészi felírás a tervezet szerint mindössze egyetlen napig érvényes, tehát a dolog ténylegesen egy azonnali megoldást kínál a problémára.

A csütörtökön közzétett jogszabálytervezettel kapcsolatban február 20-ig várják az észrevételeket, és ezek függvényében akár további szakmai egyeztetéseket is tartanak a kérdésről, bár az előkészítés során a megfelelő szakértői fórumok már megtárgyalták – jegyezte meg a helyettes államtitkár.



Bidló Judit: kivételesen a patikában is felírhatják majd a rendszeresen szedett gyógyszert

2026. február 14. 07:43
Orbán Viktor és Magyar Péter a hétvégén „összecsap"
2026. február 14. 07:00
Erdőökológus: szemléletváltásra van szükség, vannak kímélőbb eljárások is, mint a tarvágás
