ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. június 13-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Balesetet szenvedett a fideszes államtitkár, Tállai Andrást kórházba vitték

Infostart

Autóbalesetet szenvedett szombat délelőtt Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője. A politikus Gelej és Mezőcsát között haladt szolgálati gépjárművével, amikor eddig tisztázatlan körülmények között lehaladt az úttestről és fának csapódott.

A baleset hírét Tállai András közösségi oldalán erősítette meg. Tájékoztatása szerint a gépkocsit ő vezette,

az autóban rajta kívül egy kolléganője utazott.

Mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A mentők a sérülteket további kivizsgálásra kórházba szállították.

Az államtitkár közleményében hangsúlyozta: a balesetnek más érintettje nem volt. Bejegyzésében kitért arra is, hogy a helyszínen elvégzett hatósági vizsgálatok és tesztek igazolták, hogy nem állt semmilyen szerek befolyása alatt.

Kommentelt a felesége

A kommentekben Tállai András felesége, Tállai Andrásné Kerékgyártó Julianna a következőt fűzte hozzá a hírhez. „A pontos tájékoztatásért. A kocsiban ülők könnyebb sérülest szenvedtek, kórházba szállították őket kivizsgálás céljából a mentők" - vette észre a szeretlekmagyarorszag.hu.

A politikus köszönetet mondott a mentőegységek szakmai munkájáért, és elnézést kért a helyszínelés idejére elrendelt teljes útzár okozta forgalmi akadályokért.

Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: a rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

Kezdőlap    Belföld    Balesetet szenvedett a fideszes államtitkár, Tállai Andrást kórházba vitték

baleset

kórház

tállai andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz
A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője

Ellenzéki reakciók az évértékelőre

Washington nem akar gyenge szövetségeseket – újabb üzenet Európának

Washington nem akar gyenge szövetségeseket – újabb üzenet Európának

A várakozásoknak, de még inkább az előzetes reményeknek megfelelően az országa és Európa közötti partnerség szükségességét hangsúlyozta a a müncheni biztonsági konferencián az Egyesült Államok külügyminisztere. Élesen bírálta ugyanakkor az ENSZ tevékenységét, és állást foglalt a Donald Trump elnök által létrehozott Béketanács mellett.
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezzel a részvénnyel megduplázhattad a pénzed – És még bőven van itt fantázia!

Ezzel a részvénnyel megduplázhattad a pénzed – És még bőven van itt fantázia!

Nem sok idő telt el azóta, hogy felhívtuk a figyelmet erre a részvényre – azóta pedig már közel 100 százalékos nyereséget hozott. Ez önmagában is komoly teljesítmény, de ami igazán izgalmassá teszi a sztorit, az az, ami ezután következik: az elmúlt hetekben és napokban látott árfolyam-alakulás és a fundamentális kilátások alapján valószínűsíthető, hogy a sztori messze nem futott még ki, sőt. Lássuk, miről van szó! Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a szegedi Hídi Vásár 2026-os időpontja: programok és minden fontos tudnivaló egy helyen

Itt a szegedi Hídi Vásár 2026-os időpontja: programok és minden fontos tudnivaló egy helyen

Nem marad el a már negyedszázados múltú Szegedi Hídivásár 2026-ban sem: a helyszín ezúttal is a Belvárosi híd és környéke.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

There is no innocent explanation for the toxin being found in samples taken from Navalny's body, Foreign Office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 15:42
Elemzők a közmédiában az évértékelőről
2026. február 14. 15:16
Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője
×
×
×
×