Balesetet szenvedett a fideszes államtitkár, Tállai Andrást kórházba vitték

A baleset hírét Tállai András közösségi oldalán erősítette meg. Tájékoztatása szerint a gépkocsit ő vezette,

az autóban rajta kívül egy kolléganője utazott.

Mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A mentők a sérülteket további kivizsgálásra kórházba szállították.

Az államtitkár közleményében hangsúlyozta: a balesetnek más érintettje nem volt. Bejegyzésében kitért arra is, hogy a helyszínen elvégzett hatósági vizsgálatok és tesztek igazolták, hogy nem állt semmilyen szerek befolyása alatt.

Kommentelt a felesége

A kommentekben Tállai András felesége, Tállai Andrásné Kerékgyártó Julianna a következőt fűzte hozzá a hírhez. „A pontos tájékoztatásért. A kocsiban ülők könnyebb sérülest szenvedtek, kórházba szállították őket kivizsgálás céljából a mentők" - vette észre a szeretlekmagyarorszag.hu.

A politikus köszönetet mondott a mentőegységek szakmai munkájáért, és elnézést kért a helyszínelés idejére elrendelt teljes útzár okozta forgalmi akadályokért.

Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: a rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.