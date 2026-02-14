ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 14. szombat
Pesty László, a Székely Nemzeti Tanács petíciójának kampányfőnöke beszélget a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés támogatásáról szóló sajtótájékoztató előtt Ópusztaszeren 2020. augusztus 18-án. A magyar megmaradást szolgálná a nemzeti régiók létrejötte az Európai Unióban, ezért létérdek támogatni az erre irányuló aláírásgyűjtést - hangzott el a sajtótájékoztatón.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Az MSZP volt alelnöke is aggódik Pesty Lászlóért

Infostart

Továbbra is eltűntként keresi a rendőrség Pesty László dokumentumfilmest, a Pesty Fekete Doboz alapító-vezetőjét. A rendező hollétéről napok óta nincs információ, barátai és volt családtagjai aggodalmukat fejezték ki egészségi és mentális állapota miatt.

Pesty László az elmúlt években azzal került a hírek középpontjába, hogy éles kritikával illette a kormányzati gazdasági holdudvart, többek között a „Lölő-jelenségként” hivatkozott jelenségegyüttest.

Csintalan Sándor, a filmes közeli ismerőse és a médiában vitapartnere a blikk.hu-nak nyilatkozva elmondta: a rendezőt az utóbbi időben jelentős megpróbáltatások érték. Állítása szerint Pestyt „büntetésbe helyezték” bíráló megnyilvánulásai miatt, ami anyagi nehézségekhez és szakmai elszigetelődéshez vezetett.

A dokumentumfilmes volt felesége megerősítette, hogy a férfi egészségi állapota megromlott, és bár nehéz körülmények között élt, környezetétől nem fogadott el segítséget. Helyzetét édesapja közelmúltbeli halála is tovább nehezítette. Erről az Infostarton mi is beszámoltunk.

Csintalan Sándor korábban nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz is, kérve, hogy ne hagyják magára a tévés szakembert.

Gömör Tamás, Pesty egyik barátja és alkotótársa szintén nem aggódik. Elmondása szerint korábban is előfordult, hogy a dokumentumfilmes napokra eltűnt. „A munkával kapcsolatban most kicsit megrekedtünk” – nyilatkozta a RTL Híradóban, hozzátéve, hogy tudomása szerint Pesty „politikával nem nagyon foglalkozik, a piacról próbál megélni”.

A rendőrség hivatalos körözési eljárás keretében vizsgálja az eltűnés körülményeit, egyelőre nem zárható ki sem az önszántából való távozás, sem az egészségügyi okok miatti hollét ismeretlensége.

Csintalan Sándor közismert politikus és televíziós személyiség. Pályafutása során meghatározó szerepet töltött be a magyar baloldalon: 1994 és 1998 között az MSZP (Magyar Szocialista Párt) ügyvezető alelnöke, valamint országgyűlési képviselője volt. Később politikai irányváltást követően a jobboldali médiában vált népszerűvé műsorvezetőként (például a Hír TV-nél), majd 2023-ban bejelentette visszatérését az MSZP-be.

