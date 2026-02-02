Új helyzet a meggyanúsított DK-s alpolgármester ügyében

Letartóztatta a bíróság a Demokratikus Koalíció dunaújvárosi alpolgármesterét – tudta meg a Magyar Nemzet. A bíróság szombaton harminc napra elrendelte a korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított DK-s dunaújvárosi alpolgármester letartóztatását – derült ki az ügyészség – lapnak elküldött – tájékoztatásából.

Mezei Zsoltnál csütörtökön tartottak házkutatást a nyomozó ügyészek, majd gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja az ellenzéki politikust.

Az alpolgármestert egy közbeszerzési eljárással kapcsolatos üggyel hozták összefüggésbe. Az ügyészség korábbi tájékoztatásából kiderült, hogy egy gazdasági társaság 2020 novembere és 2024 márciusa között vállalkozási szerződés alapján végezte a közép-dunántúli település közútjainak síkosság-mentesítését. A vállalkozási díj éves szinten ötvenmillió forint volt. Erről bővebben itt írtunk.