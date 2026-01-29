ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök
fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Lapinformációk szerint vesztegetés gyanúja miatt vitték el a rendőrök a DK-s alpolgármestert

Infostart

Gyanúsítottként hallgatta ki a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség Mezei Zsoltot, a DK dunaújvárosi elnökét. Az alpolgármester otthonában csütörtök reggel tartottak házkutatást, majd bevitték a nyomozó ügyészség épületébe.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a 24.hu az üggyel kapcsolatos megkeresésére válaszul azt mondta, hogy az ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsított meg egy Fejér vármegyei alpolgármestert, de az eljárás érdekeire való tekintettel az ügyben további információ nem adható.

Az ügyészség által közölt adatok szerint egy közbeszerzési eljáráson nyertes gazdasági társaság 2020 novembere és 2024 márciusa között vállalkozási szerződés alapján végezte a közép-dunántúli település közútjainak síkosságmentesítését. A vállalkozási díj pedig nettó 50 millió forint volt éves szinten.

A megalapozott gyanú szerint az alpolgármester 2024 januárjában közölte a munkálatokat végző cég vezetőjével, hogy szeretné, ha az általa képviselt gazdasági társaság részt venne a következő közbeszerzési eljárásban is, amely iránt már több cég is érdeklődött.

Az alpolgármester a nyertes pályázó kiválasztása és az újabb vállalkozói szerződés megkötése érdekében havi 500 ezer forint megfizetését kérte

– közölte az ügyészség.

Hozzátették, az ajánlatot az ügyvezető elfogadta, és hivatali működésének befolyásolása érdekében a megállapodás szerinti összeget három alkalommal ki is fizette az alpolgármesternek. Az időközben kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a cégvezető által képviselt cég lett.

Az ügyészség tájékoztatása szerint az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt az alpolgármester a korábbi megállapodásuktól eltérően az 5 hónapos téli időszakra vonatkozóan havi ötmillió forintot kért, amelyet a cégvezető visszautasított.

A nyomozó ügyészség a mai napon kutatást végzett az alpolgármester lakóhelyén és az önkormányzatnál lévő munkahelyén, majd őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki.

Dobrev Klára, a DK elnöke szerint a történtek arra mutatnak rá, hogy „a Fidesz erőszakhoz nyúl a választás előtt”.

Horváth Péter a felvételi megoldókulcs ügyéről: csak jobban járhatnak a diákok, rosszabbul nem
A hatodikosok matematika és a nyolcadikosok magyar központi középiskolai írásbeli felvételijének megoldókulcsát is ki kellett utólag egészíteni; Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a győri Révay Miklós Gimnázium igazgatója szerint ez az iskolának kellemetlenség, a diákok azonban jól járhatnak. Arra is reagált, hogy az idei matematika feladatlap sokak szerint jóval nehezebb volt, mint a korábbiak.
30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmagyarázta annak részleteit, hogy miként kapják meg a kedvezményt a gázzal, az árammal és a távhővel fűtők, a havi diktálósok és az átalányt fizetők. Vigyázat, van, akinek nyilatkozatot kell majd tennie! Bizonyos társasházakra nem vonatkozik a kedvezmény.
 

2026. január 29. 16:14
