Infostart.hu
2026. január 26. hétfő
Hungarian and Ukrainian flags flutter together in the wind.
Nyitókép: Getty Images

Orbán Viktor utasította a külügyminisztert, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn utasította Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét. Ezt a kormányfő a Facebookra feltöltött videóban közölte hétfőn.

Orbán Viktor elmondta: a múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben.

"A nemzetbiztonsági szervezeteink kiértékelték ezt a legújabb ukrán támadást és megállapították, hogy a történtek egy összehangolt ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek, amelyekkel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba" - jelentette ki a kormányfő. Hangsúlyozta:

nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását vagy a magyar választások tisztaságát.

"Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét. Magyarország szuverenitását és érdekeit meg fogjuk védeni!" - mondta a miniszterelnök.

2026. január 26. 18:56
Jakab Péter a DK-hoz igazolt
2026. január 26. 18:30
Prőhle Gergely: John Lukacs fontos kapocs hazánk és az USA közt
